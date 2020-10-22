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Будемо знаходити різні способи для передачі землі місцевим громадам, - Зеленський

Будемо знаходити різні способи для передачі землі місцевим громадам, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом на Волині, обговорив із представниками ОТГ особливості передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський зазначив, що всі технічні процедури щодо передачі землі необхідно завершити до кінця цього року.

Глава держави зазначив, що зараз вдасться передати громадам трохи більше двох мільйонів гектарів земель.

"Ми повинні всі ці землі відстоювати. Вони були державними - треба їх повертати і віддавати громадам. Громади мають довіряти державі - ми зацікавлені, щоб такий ресурс, який може поповнювати місцевий бюджет, справді використовували. І ці гроші від оренди землі витрачати на школи, садки, інфраструктуру і дороги", - сказав президент.

За словами голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка, Кабінет Міністрів уже підготував проєкт розпорядження з процедурою передачі сільгоспземель місцевим громадам. Уряд може прийняти документ вже на наступному тижні.

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Автор: 

Волинь (840) Зеленський (23659) земля (1669)


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Топ коментарі
+3
Неофеодалізм. Замість земельного банку в державній власності - "дрібні" лендлорди, які здадуть все транснаціональним корпораціям. На їх вік (до правнуків) вистачить.
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22.10.2020 16:31
+2
Лихо зеля от вакцыны перешел на про землю для громады
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22.10.2020 16:29
+1
Предлагаем утилизацию олигархов. Средний и мелкий поддержать.
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22.10.2020 16:42
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Лихо зеля от вакцыны перешел на про землю для громады
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22.10.2020 16:29 Відповісти
могут ли районы украинских городов, например Троещина провести референдум о выходе из состава города, например Киева и создания собтвенной мэрии, муниципальной полиции и налоговой службы,

как например это сделал район Западный Голливуд в городе Лос-Анжелес?
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22.10.2020 16:30 Відповісти
ЛА и вообще вся Коммифорния - не особо удачный пример
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22.10.2020 17:06 Відповісти
Неофеодалізм. Замість земельного банку в державній власності - "дрібні" лендлорди, які здадуть все транснаціональним корпораціям. На їх вік (до правнуків) вистачить.
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22.10.2020 16:31 Відповісти
предлагаете - всю власть советам?
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22.10.2020 16:32 Відповісти
Предлагаем утилизацию олигархов. Средний и мелкий поддержать.
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22.10.2020 16:42 Відповісти
Илон Маск - это средний, мелкий или олигарх? в расход или абаждет?
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22.10.2020 17:44 Відповісти
Відмінні способи, це як?
КомуНа, комуНет?
Це нагадує часи початку совка!
Ти завсім ЗЕбільнувся?
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22.10.2020 16:31 Відповісти
Цензор, спім ?
«Офіс генпрокурора України порушив кримінальну справу за фактами можливої підготовки п'ятим президентом Петром Порошенком і його соратниками державних переворотів в 2013-2014 роках, а також в 2020 році.
Про це повідомив народний депутат від партії «Опозиційна платформа - За життя» (ОТЗЖ) Ренат Кузьмін у https://www.facebook.com/RRKuzmin фейсбуці .
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22.10.2020 16:36 Відповісти
Нехай спочатку збацає Мурку.
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22.10.2020 16:47 Відповісти
о каких громадах шепчет Зеленский когда там осели те же бывшие чиновники и местечковые царьки ? Они-то как раз землю раздерибанят окончательно и безнаказанно .
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22.10.2020 17:08 Відповісти
 
 