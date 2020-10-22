Будемо знаходити різні способи для передачі землі місцевим громадам, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом на Волині, обговорив із представниками ОТГ особливості передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський зазначив, що всі технічні процедури щодо передачі землі необхідно завершити до кінця цього року.

Глава держави зазначив, що зараз вдасться передати громадам трохи більше двох мільйонів гектарів земель.

"Ми повинні всі ці землі відстоювати. Вони були державними - треба їх повертати і віддавати громадам. Громади мають довіряти державі - ми зацікавлені, щоб такий ресурс, який може поповнювати місцевий бюджет, справді використовували. І ці гроші від оренди землі витрачати на школи, садки, інфраструктуру і дороги", - сказав президент.

За словами голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка, Кабінет Міністрів уже підготував проєкт розпорядження з процедурою передачі сільгоспземель місцевим громадам. Уряд може прийняти документ вже на наступному тижні.

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