Свободная экономическая зона на Донбассе является важным элементом завершения войны, - Зеленский
Внедрение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что уже сегодня на Донбассе реализуют важные инфраструктурные проекты.
По словам президента, главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью на Донбассе.
В то же время Президент подчеркнул, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса.
"Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска", - сказал Зеленский.
Глава государства также добавил, что многие области Украины, которые тоже нуждаются в инвестициях, являются мирными и безопасными. Именно это он стремится продемонстрировать, приглашая иностранных лидеров посетить вместе с ним тот или иной регион нашей страны.
"Я хочу им показать, какая разная Украины - в Одессе, Виннице, Западной Украины и особенно - на Донбассе. Мне очень нужно, чтобы они увидели, что есть большая безопасная территория", - отметил президент.
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у меня вопросик...а для чего заливать деньги именно в даунбасс для того чтобы абизяны из лугандона прозрели и массово захотели в подконтрольную???
Чем хуже какой нибудь Тернополь? Или Житомир??? Или ездить на лексусах надо обязательно в Краматорске а не Житомире??)))
Відчуття в тебе буде коли чепенок від лопати буде з задниці торчати. Ніяких вільних економічних зон! Це буле зона для відмивання грошей! Тільки зона строгого режиму!
Кто ему эту ересь нажужал в уши???!!!
Только дебилы этого не понимают.