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Новости Агрессия России против Украины
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Свободная экономическая зона на Донбассе является важным элементом завершения войны, - Зеленский

Свободная экономическая зона на Донбассе является важным элементом завершения войны, - Зеленский

Внедрение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что уже сегодня на Донбассе реализуют важные инфраструктурные проекты.

По словам президента, главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью на Донбассе.

В то же время Президент подчеркнул, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

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"Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска", - сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что многие области Украины, которые тоже нуждаются в инвестициях, являются мирными и безопасными. Именно это он стремится продемонстрировать, приглашая иностранных лидеров посетить вместе с ним тот или иной регион нашей страны.

"Я хочу им показать, какая разная Украины - в Одессе, Виннице, Западной Украины и особенно - на Донбассе. Мне очень нужно, чтобы они увидели, что есть большая безопасная территория", - отметил президент.

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Автор: 

Зеленский (20202) экономика (3875) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+66
бл фантаст-передвижник. свободная экономическая зона как средство окончания войны. пздц
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22.10.2020 17:28
+56
Большего дурацкого бреда в жизни я не слышал!!
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22.10.2020 17:29
+36
Полная капитуляция вобще завершит войну сразу.
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22.10.2020 17:30
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Страница 2 из 2
Питання тільки в тому де знайти таких лохів, які інвестують кошти в регіон, в якому іде війна. Ахметова і Коломойского я такими не вважаю, а іноземних інвесторів тим більше.
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22.10.2020 18:55 Ответить
"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше",

у меня вопросик...а для чего заливать деньги именно в даунбасс для того чтобы абизяны из лугандона прозрели и массово захотели в подконтрольную???
Чем хуже какой нибудь Тернополь? Или Житомир??? Или ездить на лексусах надо обязательно в Краматорске а не Житомире??)))
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22.10.2020 19:09 Ответить
Так они смогут финансировать себя ,как самостоятельный регион. А затем вся Украина захочет присоединиться к ним...Ну а там можно диктовать условия,даже не условия, они просто будут править феодальной страной.
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22.10.2020 20:01 Ответить
Вільна економічна зона на Донбасі є важливим елементом завершення війни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1383
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22.10.2020 19:31 Ответить
Этого кромешного идиота надо как можно скорее убирать из власти, желательно сразу на скамью подсудимых.
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22.10.2020 19:33 Ответить
Тобто, Зеленський вважає, що в Україні громадянська війна. Що тиша залежить не від )(уйла особисто.
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22.10.2020 19:34 Ответить
Судя по логике квартального чучела, президент Азербайджана - тупорылый лох, мог бы просто обьявить нагорный карабах свободной экономической зоной и армяне давно бы ушли сами. Я правильно понимаю логику зелетвари?
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22.10.2020 19:45 Ответить
"...У мене є відчуття..."

Відчуття в тебе буде коли чепенок від лопати буде з задниці торчати. Ніяких вільних економічних зон! Це буле зона для відмивання грошей! Тільки зона строгого режиму!
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22.10.2020 20:01 Ответить
Ні. Це просто тупа спроба легалізації брудних та відверто кримінальних грошей....і все
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22.10.2020 20:02 Ответить
Где оно видит завершение войны?
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22.10.2020 20:03 Ответить
Пашол ты нах. Зеля со своим дамбасом и своей зоной . Кормильцы х***вы
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22.10.2020 21:22 Ответить
Крым уже сделали Свободной Економической Зоной. Ну и как, он вернутся в Украину?
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22.10.2020 21:23 Ответить
Идиотские советники у Зеленского.
Кто ему эту ересь нажужал в уши???!!!
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22.10.2020 21:58 Ответить
Он реально по указке Кремля делает Приднестровье даже не из ОРДЛО а из всего Донбасса!!!
Вільна економічна зона на Донбасі є важливим елементом завершення війни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2305
Только дебилы этого не понимают.
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22.10.2020 22:27 Ответить
Странно: Раду предлагают сократить на 150 депутатов, а на Донбасс поехало всего 120...
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22.10.2020 22:38 Ответить
Свободная экономическая зона на Донбассе является важным элементом высасывания денег из Украины Беней и Ахметкой, - Зеленский
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22.10.2020 22:51 Ответить
долбо*б! с какого перепугу в прифронтовую зону попрутся инвесторы? с какого чуда, увидевшие "процветающую" прифронтовую зону захотят на подвал? цуко, мамарима роди его обратно.
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23.10.2020 08:31 Ответить
"У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші," - щоб ти позбавився цих відчуттів, встань з пляшки, Лошарік.
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23.10.2020 10:02 Ответить
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