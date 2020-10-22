Свободная экономическая зона на Донбассе является важным элементом завершения войны, - Зеленский

Внедрение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что уже сегодня на Донбассе реализуют важные инфраструктурные проекты.

По словам президента, главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью на Донбассе.

В то же время Президент подчеркнул, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

Читайте: Украине нужна полноценная стратегия развития до 2030 года, - Зеленский

"Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска", - сказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что многие области Украины, которые тоже нуждаются в инвестициях, являются мирными и безопасными. Именно это он стремится продемонстрировать, приглашая иностранных лидеров посетить вместе с ним тот или иной регион нашей страны.

"Я хочу им показать, какая разная Украины - в Одессе, Виннице, Западной Украины и особенно - на Донбассе. Мне очень нужно, чтобы они увидели, что есть большая безопасная территория", - отметил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект Без цензуры: "Слуги" на фронте. Как Зе-десант на Донбассе высадился. ВИДЕО