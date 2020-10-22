Вільна економічна зона на Донбасі є важливим елементом завершення війни, - Зеленський

Запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони будуть бачити, що жити у вільній Україні краще", – зазначив Глава держави.

Президент зауважив, що вже сьогодні на Донбасі реалізують важливі інфраструктурні проекти.

За словами Володимира Зеленського, головне питання, яке турбує потенційних інвесторів, стосується ситуації з безпекою на Донбасі.

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"Режим "тиші" працює. І там сьогодні вже велика територія безпечна", – сказав він.

Глава держави нагадав, що ідея створення вільної економічної зони на Донбасі обговорювалася з інвесторами під час бізнес-форуму в Маріуполі торік. За його словами, бізнесу необхідно дати сигнал – інвестиції в Україну, зокрема в Донецьку та Луганську області, є безпечними.

Водночас Президент наголосив, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо. Ніхто не буде це робити. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, ми будемо контролювати кордон, це буде повністю наша територія, коли там будуть виведені всі війська", – сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що багато областей України, які теж потребують інвестицій, є мирними та безпечними. Саме це він прагне продемонструвати, запрошуючи іноземних лідерів відвідати разом з ним той чи інший регіон нашої країни.

"Я хочу їм показати, яка різна Україна – в Одесі, Вінниці, Західній Україні й особливо – на Донбасі. Мені дуже потрібно, щоб вони побачили, що є велика безпечна територія", – зазначив Президент.