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Вільна економічна зона на Донбасі є важливим елементом завершення війни, - Зеленський

Вільна економічна зона на Донбасі є важливим елементом завершення війни, - Зеленський

Запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони будуть бачити, що жити у вільній Україні краще", – зазначив Глава держави.

Президент зауважив, що вже сьогодні на Донбасі реалізують важливі інфраструктурні проекти.

За словами Володимира Зеленського, головне питання, яке турбує потенційних інвесторів, стосується ситуації з безпекою на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський

"Режим "тиші" працює. І там сьогодні вже велика територія безпечна", – сказав він.

Глава держави нагадав, що ідея створення вільної економічної зони на Донбасі обговорювалася з інвесторами під час бізнес-форуму в Маріуполі торік. За його словами, бізнесу необхідно дати сигнал – інвестиції в Україну, зокрема в Донецьку та Луганську області, є безпечними.

Водночас Президент наголосив, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо. Ніхто не буде це робити. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, ми будемо контролювати кордон, це буде повністю наша територія, коли там будуть виведені всі війська", – сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що багато областей України, які теж потребують інвестицій, є мирними та безпечними. Саме це він прагне продемонструвати, запрошуючи іноземних лідерів відвідати разом з ним той чи інший регіон нашої країни.

"Я хочу їм показати, яка різна Україна – в Одесі, Вінниці, Західній Україні й особливо – на Донбасі. Мені дуже потрібно, щоб вони побачили, що є велика безпечна територія", – зазначив Президент.

Автор: 

Зеленський (23659) економіка (924) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+66
бл фантаст-передвижник. свободная экономическая зона как средство окончания войны. пздц
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22.10.2020 17:28
+56
Большего дурацкого бреда в жизни я не слышал!!
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22.10.2020 17:29
+36
Полная капитуляция вобще завершит войну сразу.
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22.10.2020 17:30
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Питання тільки в тому де знайти таких лохів, які інвестують кошти в регіон, в якому іде війна. Ахметова і Коломойского я такими не вважаю, а іноземних інвесторів тим більше.
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22.10.2020 18:55 Відповісти
"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше",

у меня вопросик...а для чего заливать деньги именно в даунбасс для того чтобы абизяны из лугандона прозрели и массово захотели в подконтрольную???
Чем хуже какой нибудь Тернополь? Или Житомир??? Или ездить на лексусах надо обязательно в Краматорске а не Житомире??)))
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22.10.2020 19:09 Відповісти
Так они смогут финансировать себя ,как самостоятельный регион. А затем вся Украина захочет присоединиться к ним...Ну а там можно диктовать условия,даже не условия, они просто будут править феодальной страной.
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22.10.2020 20:01 Відповісти
Вільна економічна зона на Донбасі є важливим елементом завершення війни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1383
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22.10.2020 19:31 Відповісти
Этого кромешного идиота надо как можно скорее убирать из власти, желательно сразу на скамью подсудимых.
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22.10.2020 19:33 Відповісти
Тобто, Зеленський вважає, що в Україні громадянська війна. Що тиша залежить не від )(уйла особисто.
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22.10.2020 19:34 Відповісти
Судя по логике квартального чучела, президент Азербайджана - тупорылый лох, мог бы просто обьявить нагорный карабах свободной экономической зоной и армяне давно бы ушли сами. Я правильно понимаю логику зелетвари?
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22.10.2020 19:45 Відповісти
"...У мене є відчуття..."

Відчуття в тебе буде коли чепенок від лопати буде з задниці торчати. Ніяких вільних економічних зон! Це буле зона для відмивання грошей! Тільки зона строгого режиму!
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22.10.2020 20:01 Відповісти
Ні. Це просто тупа спроба легалізації брудних та відверто кримінальних грошей....і все
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22.10.2020 20:02 Відповісти
Где оно видит завершение войны?
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22.10.2020 20:03 Відповісти
Пашол ты нах. Зеля со своим дамбасом и своей зоной . Кормильцы х***вы
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22.10.2020 21:22 Відповісти
Крым уже сделали Свободной Економической Зоной. Ну и как, он вернутся в Украину?
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22.10.2020 21:23 Відповісти
Идиотские советники у Зеленского.
Кто ему эту ересь нажужал в уши???!!!
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22.10.2020 21:58 Відповісти
Он реально по указке Кремля делает Приднестровье даже не из ОРДЛО а из всего Донбасса!!!
Вільна економічна зона на Донбасі є важливим елементом завершення війни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2305
Только дебилы этого не понимают.
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22.10.2020 22:27 Відповісти
Странно: Раду предлагают сократить на 150 депутатов, а на Донбасс поехало всего 120...
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22.10.2020 22:38 Відповісти
Свободная экономическая зона на Донбассе является важным элементом высасывания денег из Украины Беней и Ахметкой, - Зеленский
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22.10.2020 22:51 Відповісти
долбо*б! с какого перепугу в прифронтовую зону попрутся инвесторы? с какого чуда, увидевшие "процветающую" прифронтовую зону захотят на подвал? цуко, мамарима роди его обратно.
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23.10.2020 08:31 Відповісти
"У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші," - щоб ти позбавився цих відчуттів, встань з пляшки, Лошарік.
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23.10.2020 10:02 Відповісти
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