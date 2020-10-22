Кабмин сменил главу Госархстройинспекции Федоренко и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

Кабинет Министров Украины отстранил Юрия Васильченко с должности главы Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) и Алексея Башкирова с поста главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязательств главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко, сообщается на "Урядовом портале".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к правительству, отстранения в ведомствах происходят во избежание обвинений в давлении указанных чиновников на правоохранительные органы и соблюдение процедуры в ходе проводимых следственных действий.

Ранее в мае 2020 года Кабмин назначил Васильченко главой ГИГ, уволив его с должности главы ГАСИ, которую он занимал с марта 2020 г.

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