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Зеленский отправился на Донбасс

Зеленский отправился на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Глава государства ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе. Также президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская

Автор: 

Зеленский (20202) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+27
Зеленский отправился на Донбасс - Цензор.НЕТ 7163
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22.10.2020 18:42
+24
ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе. Также президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране

ущипните меня !
ковидные больницы заполнены на 99%
в Мариуполе кислорода больным на 5 дней

"О спорт, ты фсе.!"

и ФСЕ ..... !

рятуйся хто як може
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22.10.2020 18:48
+18
дурне поїхало в чергове турне
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22.10.2020 18:44
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"Смотри в оба-там ведь и прилететь может..."(с)
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22.10.2020 18:33 Ответить
дурне поїхало в чергове турне
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22.10.2020 18:44 Ответить
Зеленський вирушив на Донбас - Цензор.НЕТ 890
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22.10.2020 19:02 Ответить
ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе. Также президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране

ущипните меня !
ковидные больницы заполнены на 99%
в Мариуполе кислорода больным на 5 дней

"О спорт, ты фсе.!"

и ФСЕ ..... !

рятуйся хто як може
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22.10.2020 18:48 Ответить
Растяжку ему перепрыгнуть захотелось для пиара на очередной видос захотелось, че креативненько...
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22.10.2020 19:07 Ответить
А з Донбасу в Ростов довічно до проффесора.
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22.10.2020 21:24 Ответить
Судя по тенденции - с ватнопровославными Усиком и Ломаченко!
Или Лом уже усе..... списали в утиль....?
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22.10.2020 18:34 Ответить
Протів лома нема прийома сказав Лопес і зацідив **************** в писок.
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22.10.2020 21:26 Ответить
Зараз колишня секта "всепропало, зрада! як в старі добрі порошенківські часи почне критикувати ЗЕ за тунєядство по областях та вєсях, за перерізування стрічок і зайве тріпання язиком.
Так же ?
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22.10.2020 18:35 Ответить
У вас в Череповце время переводят на выходные .???
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22.10.2020 18:37 Ответить
Це я про ксюшу
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22.10.2020 19:05 Ответить
О,сосна корабельна проснулась
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22.10.2020 19:04 Ответить
Кацапи,коли ви намагаєтесь маскуватися під українців,ви і не уявляєте,яких ляпів допускаєтесь.Навіть українці,для яких російська мова рідна,так не паляться.Це не ваше,облиште.
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22.10.2020 19:37 Ответить
херой.
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22.10.2020 18:35 Ответить
Шило в жопе(((
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22.10.2020 18:35 Ответить
Хорошо бы его на том Донбассе и забыть годика на 4.
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22.10.2020 18:36 Ответить
Зарыть.
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22.10.2020 18:38 Ответить
_Эх, вот шанс... Шальная пуля, и ага. Кто стрелял? Кто его знает, может Зинка, а может детишки пошалили.
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22.10.2020 18:38 Ответить
Если его вальнут, то и.о. *********** станет премьер. Кто там щас премьер?
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22.10.2020 18:39 Ответить
Маклауд?
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22.10.2020 18:41 Ответить
и.о станет разумков
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22.10.2020 18:43 Ответить
это по конституции, а у нас вполне и.о. может стать Ермак
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22.10.2020 19:07 Ответить
Зебільне влада на Конституцію ще в день інавгурації зеленого непорозуміння поклала інтимний орган.Так що можуть призначити і єрмака,і коломойського,і буфетчицю тьотю Катю.
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22.10.2020 19:41 Ответить
Снова Борщ решил похлебать?
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22.10.2020 18:39 Ответить
Зеленский отправился на Донбасс - Цензор.НЕТ 7163
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22.10.2020 18:42 Ответить
як би ж то плюнув ))))
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22.10.2020 18:54 Ответить
у повара тест позитивный?
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22.10.2020 21:55 Ответить
не, нагадить
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22.10.2020 19:09 Ответить
выдающиеся спортсмены на донбасе? это какие интересно узнать
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22.10.2020 18:39 Ответить
Бубочка Бубка.
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22.10.2020 18:41 Ответить
Був чемпійон вільного польоту без парашуту, та гепнувся об землю.
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22.10.2020 18:46 Ответить
Снова будет хлебать некошерный борщ.
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22.10.2020 18:39 Ответить
В харькове спорткомплекс новый лет 5 назад забросили. Уже и металлическая арматура сгнила. И это только Харьков. Перспективы. Ога.
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22.10.2020 18:40 Ответить
Там и сиди
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22.10.2020 18:42 Ответить
Їдь і не повертайся звідти. Ну тебе нафіг.
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22.10.2020 18:43 Ответить
Правильнее зеленське оправилось на Донбассе
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22.10.2020 18:45 Ответить
А мне прочиталось, шо отравился... Там есть кашевары-патриоты?!
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22.10.2020 18:56 Ответить
😂
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22.10.2020 19:24 Ответить
Еще Гепу бы захватил.
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22.10.2020 18:46 Ответить
Ну просто это не учитель Голобородько, и научить он ничему не может, как все надеялись, и как это подобает президенту. Потому что это Вова ИА с задней парты. Всем известный шалопай. Самое большое его достижение - задавать вопросы, корявые и ни про что. Чтобы прочувствовать что-то, что даже ему непонятно.
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22.10.2020 18:48 Ответить
Запитання такі ж коряві як і рожі що він корчить.
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22.10.2020 18:51 Ответить
Знов ходитиме по тилам вдаючи що він на нулях.
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22.10.2020 18:49 Ответить
А може вже до Ростова поїхав? Вониж не уточнюють. А Донбас великій. Від Росова до Кр.Рогу.
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22.10.2020 19:28 Ответить
Краще б воно пішло на )(ер.
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22.10.2020 18:49 Ответить
...ну, ты понял, вальдемар?
Зеленский отправился на Донбасс - Цензор.НЕТ 6625
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22.10.2020 18:52 Ответить
ехай.... ))))
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22.10.2020 18:59 Ответить
...ага, "Дорожная"
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22.10.2020 19:01 Ответить
Как только этот гнидоид не извивается.для пиара перед выборамы.не поможет!0 голосов зеленым ннилам и опзж!
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22.10.2020 19:02 Ответить
Одне дурне - поїхало в турне(с).......☹️
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22.10.2020 19:03 Ответить
После Омана Кр.Рог - самое то.
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22.10.2020 19:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XufaTDyzi2U Земля прощай
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22.10.2020 19:04 Ответить
Какая-то подозрительная активность поездок президента и депутатов. Видать к концу года необходимо потратить выделенные с бюджета на эти цели деньги, иначе будут списаны со счетов.
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22.10.2020 19:11 Ответить
А це його перелік обов'язків?! «... обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране" Источник: https://censor.net/ru/n3226464
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22.10.2020 19:13 Ответить
Жалко, что у Зели нет своего бетонного бункера, как у его Путлера. Может сидел бы в нем и не тратил государственные деньги на понтовые пустопорожние поездки.
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22.10.2020 19:19 Ответить
Поехал домой криворагульный. А разве и сейчас в Кр.Рогу папа прахффесор - вертухай живет?
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22.10.2020 19:24 Ответить
Зеленський вирушив на Донбас - Цензор.НЕТ 6564Зеленський вирушив на Донбас - Цензор.НЕТ 1161
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22.10.2020 19:26 Ответить
С вещами? .... На растов?
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22.10.2020 19:31 Ответить
дырявые резко прекращают стрелять, когда кварталтное чучело едет на передовую. Совпадение? Не думаю! кремлефашисты, дырявые и зеленский - это одна команда по капитуции Украины и уничтожении ее изнутри.
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22.10.2020 19:47 Ответить
Глядя на его предвыборную активность и суматоху, слушая его речи, создается впечатление, что у нас выборы не в местные советы,а выборы президента и Зеленский кандидат.)
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22.10.2020 19:56 Ответить
Тримаємо кулачки... Може там якийсь фугас врятує країну від дебіла... Воно то, канєшно, не з нашим щастям ... але ж можна помріяти...
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22.10.2020 19:56 Ответить
Мабуть дуже борщ сподобався.
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22.10.2020 20:11 Ответить
Интересно когда это Мариуполь стал Донбассом??? Заплачу тому, кто у нас в Мариуполе угольную шахту найдет. Мариуполь-Приазовье!!!!!! И как к Большой стройке относится ледовый дворец в нашем городе, который для себя построил донецкий хоккейный клуб за свои деньги?
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22.10.2020 20:15 Ответить
О! ОЛЄ-ОЛЄ-НА!

@Hh4sMrgwGkYKFlZ

· 4 ч

Військові повідомляють, що їх командири доводять до них розпорядження- голосуйте за кого хочете, але опитування від Зе- обов"язкове. Що це, як не адміністравтивний вплив? Дууууже вже потрібне Зе- команді це опитування. Для маніпуляцій.
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22.10.2020 20:36 Ответить
https://censor.net/ru/news/3226459/azerbayidjan_vzyal_pod_polnyyi_kontrol_gosgranitsu_s_iranom_aliev...Украина взяла под полный контроль госграницу с Россией, - Главнокомандующий Зеленский.
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22.10.2020 20:40 Ответить
Зеленський вирушив на Донбас - Цензор.НЕТ 7111
Тот момент, когда отправился на дамбас
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22.10.2020 21:21 Ответить
Шо, пятая повестка таки сработала?
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22.10.2020 22:45 Ответить
правильно.
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23.10.2020 02:51 Ответить
 
 