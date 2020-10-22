Зеленский отправился на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Глава государства ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе. Также президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране", - сказано в сообщении.

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