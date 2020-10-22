Зеленский отправился на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Глава государства ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе. Также президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране", - сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Имитация президента отправила на передовую имитацию депутатов, чтобы имитировать государство" - депутат "Голоса" Бобровская
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ущипните меня !
ковидные больницы заполнены на 99%
в Мариуполе кислорода больным на 5 дней
"О спорт, ты фсе.!"
и ФСЕ ..... !
рятуйся хто як може
Или Лом уже усе..... списали в утиль....?
Так же ?
@Hh4sMrgwGkYKFlZ
· 4 ч
Військові повідомляють, що їх командири доводять до них розпорядження- голосуйте за кого хочете, але опитування від Зе- обов"язкове. Що це, як не адміністравтивний вплив? Дууууже вже потрібне Зе- команді це опитування. Для маніпуляцій.
Тот момент, когда отправился на дамбас