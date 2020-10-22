Зеленський вирушив на Донбас
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донбас.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Глава держави ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні. Також президент візьме участь у церемонії відкриття спортивного об'єкту та обговорить з видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту в нашій країні", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+27 Чайка Київ
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+24 Алекс Мышкевич
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ущипните меня !
ковидные больницы заполнены на 99%
в Мариуполе кислорода больным на 5 дней
"О спорт, ты фсе.!"
и ФСЕ ..... !
рятуйся хто як може
Или Лом уже усе..... списали в утиль....?
Так же ?
@Hh4sMrgwGkYKFlZ
· 4 ч
Військові повідомляють, що їх командири доводять до них розпорядження- голосуйте за кого хочете, але опитування від Зе- обов"язкове. Що це, як не адміністравтивний вплив? Дууууже вже потрібне Зе- команді це опитування. Для маніпуляцій.
Тот момент, когда отправился на дамбас