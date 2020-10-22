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Зеленський вирушив на Донбас

Зеленський вирушив на Донбас

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донбас.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Глава держави ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні. Також президент візьме участь у церемонії відкриття спортивного об'єкту та обговорить з видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту в нашій країні", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Імітація президента відправила на передову імітацію депутатів, щоб імітувати державу", - депутатка "Голосу" Бобровська

Автор: 

Зеленський (23659) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+27
Зеленский отправился на Донбасс - Цензор.НЕТ 7163
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22.10.2020 18:42
+24
ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе. Также президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране

ущипните меня !
ковидные больницы заполнены на 99%
в Мариуполе кислорода больным на 5 дней

"О спорт, ты фсе.!"

и ФСЕ ..... !

рятуйся хто як може
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22.10.2020 18:48
+18
дурне поїхало в чергове турне
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22.10.2020 18:44
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"Смотри в оба-там ведь и прилететь может..."(с)
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22.10.2020 18:33 Відповісти
дурне поїхало в чергове турне
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22.10.2020 18:44 Відповісти
Зеленський вирушив на Донбас - Цензор.НЕТ 890
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22.10.2020 19:02 Відповісти
ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе. Также президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране

ущипните меня !
ковидные больницы заполнены на 99%
в Мариуполе кислорода больным на 5 дней

"О спорт, ты фсе.!"

и ФСЕ ..... !

рятуйся хто як може
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22.10.2020 18:48 Відповісти
Растяжку ему перепрыгнуть захотелось для пиара на очередной видос захотелось, че креативненько...
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22.10.2020 19:07 Відповісти
А з Донбасу в Ростов довічно до проффесора.
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22.10.2020 21:24 Відповісти
Судя по тенденции - с ватнопровославными Усиком и Ломаченко!
Или Лом уже усе..... списали в утиль....?
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22.10.2020 18:34 Відповісти
Протів лома нема прийома сказав Лопес і зацідив **************** в писок.
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22.10.2020 21:26 Відповісти
Зараз колишня секта "всепропало, зрада! як в старі добрі порошенківські часи почне критикувати ЗЕ за тунєядство по областях та вєсях, за перерізування стрічок і зайве тріпання язиком.
Так же ?
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22.10.2020 18:35 Відповісти
У вас в Череповце время переводят на выходные .???
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22.10.2020 18:37 Відповісти
Це я про ксюшу
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22.10.2020 19:05 Відповісти
О,сосна корабельна проснулась
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22.10.2020 19:04 Відповісти
Кацапи,коли ви намагаєтесь маскуватися під українців,ви і не уявляєте,яких ляпів допускаєтесь.Навіть українці,для яких російська мова рідна,так не паляться.Це не ваше,облиште.
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22.10.2020 19:37 Відповісти
херой.
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22.10.2020 18:35 Відповісти
Шило в жопе(((
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22.10.2020 18:35 Відповісти
Хорошо бы его на том Донбассе и забыть годика на 4.
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22.10.2020 18:36 Відповісти
Зарыть.
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22.10.2020 18:38 Відповісти
_Эх, вот шанс... Шальная пуля, и ага. Кто стрелял? Кто его знает, может Зинка, а может детишки пошалили.
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22.10.2020 18:38 Відповісти
Если его вальнут, то и.о. *********** станет премьер. Кто там щас премьер?
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22.10.2020 18:39 Відповісти
Маклауд?
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22.10.2020 18:41 Відповісти
и.о станет разумков
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22.10.2020 18:43 Відповісти
это по конституции, а у нас вполне и.о. может стать Ермак
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22.10.2020 19:07 Відповісти
Зебільне влада на Конституцію ще в день інавгурації зеленого непорозуміння поклала інтимний орган.Так що можуть призначити і єрмака,і коломойського,і буфетчицю тьотю Катю.
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22.10.2020 19:41 Відповісти
Снова Борщ решил похлебать?
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22.10.2020 18:39 Відповісти
Зеленский отправился на Донбасс - Цензор.НЕТ 7163
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22.10.2020 18:42 Відповісти
як би ж то плюнув ))))
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22.10.2020 18:54 Відповісти
у повара тест позитивный?
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22.10.2020 21:55 Відповісти
не, нагадить
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22.10.2020 19:09 Відповісти
выдающиеся спортсмены на донбасе? это какие интересно узнать
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22.10.2020 18:39 Відповісти
Бубочка Бубка.
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22.10.2020 18:41 Відповісти
Був чемпійон вільного польоту без парашуту, та гепнувся об землю.
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22.10.2020 18:46 Відповісти
Снова будет хлебать некошерный борщ.
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22.10.2020 18:39 Відповісти
В харькове спорткомплекс новый лет 5 назад забросили. Уже и металлическая арматура сгнила. И это только Харьков. Перспективы. Ога.
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22.10.2020 18:40 Відповісти
Там и сиди
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22.10.2020 18:42 Відповісти
Їдь і не повертайся звідти. Ну тебе нафіг.
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22.10.2020 18:43 Відповісти
Правильнее зеленське оправилось на Донбассе
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22.10.2020 18:45 Відповісти
А мне прочиталось, шо отравился... Там есть кашевары-патриоты?!
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22.10.2020 18:56 Відповісти
😂
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22.10.2020 19:24 Відповісти
Еще Гепу бы захватил.
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22.10.2020 18:46 Відповісти
Ну просто это не учитель Голобородько, и научить он ничему не может, как все надеялись, и как это подобает президенту. Потому что это Вова ИА с задней парты. Всем известный шалопай. Самое большое его достижение - задавать вопросы, корявые и ни про что. Чтобы прочувствовать что-то, что даже ему непонятно.
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22.10.2020 18:48 Відповісти
Запитання такі ж коряві як і рожі що він корчить.
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22.10.2020 18:51 Відповісти
Знов ходитиме по тилам вдаючи що він на нулях.
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22.10.2020 18:49 Відповісти
А може вже до Ростова поїхав? Вониж не уточнюють. А Донбас великій. Від Росова до Кр.Рогу.
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22.10.2020 19:28 Відповісти
Краще б воно пішло на )(ер.
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22.10.2020 18:49 Відповісти
...ну, ты понял, вальдемар?
Зеленский отправился на Донбасс - Цензор.НЕТ 6625
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22.10.2020 18:52 Відповісти
ехай.... ))))
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22.10.2020 18:59 Відповісти
...ага, "Дорожная"
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22.10.2020 19:01 Відповісти
Как только этот гнидоид не извивается.для пиара перед выборамы.не поможет!0 голосов зеленым ннилам и опзж!
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22.10.2020 19:02 Відповісти
Одне дурне - поїхало в турне(с).......☹️
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22.10.2020 19:03 Відповісти
После Омана Кр.Рог - самое то.
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22.10.2020 19:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XufaTDyzi2U Земля прощай
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22.10.2020 19:04 Відповісти
Какая-то подозрительная активность поездок президента и депутатов. Видать к концу года необходимо потратить выделенные с бюджета на эти цели деньги, иначе будут списаны со счетов.
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22.10.2020 19:11 Відповісти
А це його перелік обов'язків?! «... обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране" Источник: https://censor.net/ru/n3226464
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22.10.2020 19:13 Відповісти
Жалко, что у Зели нет своего бетонного бункера, как у его Путлера. Может сидел бы в нем и не тратил государственные деньги на понтовые пустопорожние поездки.
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22.10.2020 19:19 Відповісти
Поехал домой криворагульный. А разве и сейчас в Кр.Рогу папа прахффесор - вертухай живет?
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22.10.2020 19:24 Відповісти
Зеленський вирушив на Донбас - Цензор.НЕТ 6564Зеленський вирушив на Донбас - Цензор.НЕТ 1161
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22.10.2020 19:26 Відповісти
С вещами? .... На растов?
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22.10.2020 19:31 Відповісти
дырявые резко прекращают стрелять, когда кварталтное чучело едет на передовую. Совпадение? Не думаю! кремлефашисты, дырявые и зеленский - это одна команда по капитуции Украины и уничтожении ее изнутри.
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22.10.2020 19:47 Відповісти
Глядя на его предвыборную активность и суматоху, слушая его речи, создается впечатление, что у нас выборы не в местные советы,а выборы президента и Зеленский кандидат.)
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22.10.2020 19:56 Відповісти
Тримаємо кулачки... Може там якийсь фугас врятує країну від дебіла... Воно то, канєшно, не з нашим щастям ... але ж можна помріяти...
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22.10.2020 19:56 Відповісти
Мабуть дуже борщ сподобався.
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22.10.2020 20:11 Відповісти
Интересно когда это Мариуполь стал Донбассом??? Заплачу тому, кто у нас в Мариуполе угольную шахту найдет. Мариуполь-Приазовье!!!!!! И как к Большой стройке относится ледовый дворец в нашем городе, который для себя построил донецкий хоккейный клуб за свои деньги?
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22.10.2020 20:15 Відповісти
О! ОЛЄ-ОЛЄ-НА!

@Hh4sMrgwGkYKFlZ

· 4 ч

Військові повідомляють, що їх командири доводять до них розпорядження- голосуйте за кого хочете, але опитування від Зе- обов"язкове. Що це, як не адміністравтивний вплив? Дууууже вже потрібне Зе- команді це опитування. Для маніпуляцій.
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22.10.2020 20:36 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3226459/azerbayidjan_vzyal_pod_polnyyi_kontrol_gosgranitsu_s_iranom_aliev...Украина взяла под полный контроль госграницу с Россией, - Главнокомандующий Зеленский.
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22.10.2020 20:40 Відповісти
Зеленський вирушив на Донбас - Цензор.НЕТ 7111
Тот момент, когда отправился на дамбас
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22.10.2020 21:21 Відповісти
Шо, пятая повестка таки сработала?
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22.10.2020 22:45 Відповісти
правильно.
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23.10.2020 02:51 Відповісти
 
 