Зеленський вирушив на Донбас

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донбас.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Глава держави ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні. Також президент візьме участь у церемонії відкриття спортивного об'єкту та обговорить з видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту в нашій країні", - сказано в повідомленні.

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