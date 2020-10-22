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"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине

Президент Владимир Зеленский не исключает отставок в Кабинете министров Украины. В ближайшее время он оценит достигнутые отдельными министерствами результаты.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

Как подчеркнул президент, слабым министрам придется уйти из правительства.

"Головы могут полететь. Это правда. Но не потому, что кто-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром. В ближайшее время мы посмотрим на результаты вместе с премьером и действительно кого-то может не быть", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: транш МВФ задерживают из-за "людей, которые работают против государства"

Автор: 

Зеленский (20202) Кабмин (14024)


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Топ комментарии
+36
Членом да параялю… па раялю !!!
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22.10.2020 20:02
+27
"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 3898
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22.10.2020 20:01
+25
Наполеон на палочке...😁
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22.10.2020 20:03
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"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 3898
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22.10.2020 20:01 Ответить
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 9197
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22.10.2020 20:30 Ответить
Членом да параялю… па раялю !!!
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22.10.2020 20:02 Ответить
Вы не цените талант преЗеДента.. Не ПО роялю, а НА рояле... тут понимать искусство надо... а вы со своим рылом да в настоящую музыку... ну или в политику...
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22.10.2020 23:46 Ответить
Наполеон на палочке...😁
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22.10.2020 20:03 Ответить
Зебиленский почему ненависного тебе Пороха министра Авакова ты переизбрал? Порошенко тут уже не причем чисто твоя заслуга а также Мертвечука не засадил? раз Порох не захотел а должен докажи на деле пусть полетят эти 2 головы первыми
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22.10.2020 20:03 Ответить
Тому, що перераховані тобою суб'єкти, зробили все, щоб допомогти Зелі повалити Пороха.
То з якого переляку, він буде їх саджати?
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22.10.2020 20:09 Ответить
Насмешил

"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 4724
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22.10.2020 20:03 Ответить
"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 3982
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22.10.2020 20:04 Ответить
кошкодёры,кошкодёры...
вы у случая прекрасного в гостях
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22.10.2020 20:06 Ответить
Долбоебы, долбоебы,
Обосраться, это, в общем-то - пустяк)
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22.10.2020 20:08 Ответить
строгий у нас **********
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22.10.2020 20:05 Ответить
Ну сущий Азазело
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 9129
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22.10.2020 20:21 Ответить
страшен в гневе тряпошный волк...
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22.10.2020 20:05 Ответить
как может полететь то, чего нет?))
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22.10.2020 20:05 Ответить
З твоєї би почать...
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22.10.2020 20:05 Ответить
У Зели напряженка с кадрами, среди зебилов, ему одни дебилы попадаются.
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22.10.2020 20:05 Ответить
Рыба гниет с головы. Так, что первая должна лететь голова зеленого клоуна
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22.10.2020 20:06 Ответить
"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 2789
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22.10.2020 20:06 Ответить
сходил - пообедал?))
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22.10.2020 20:08 Ответить
Ніт.
Просто вже на вухах не поміщається.
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22.10.2020 20:11 Ответить
Бобики, это все что останется после вас, там с калошами еще презервативы от Качуры и Медведчука нужно дорисовать и засохший канабис.
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22.10.2020 22:12 Ответить
"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 6809 ТАК !!! КОРОЧШЕ!!! ЦЕ ВЖЕ серйозні заяви!!! Це вам не Йовбаки !!!"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 7283
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22.10.2020 20:09 Ответить
Як "чудово" що наш президент узурпатор. Сам міністрів призначає, сам звільняє. Голова законодавчої і виконавчої влади - царь-імператор прям...
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22.10.2020 20:09 Ответить
Та все правильно, нужно осовободить места для даунбаских впопучленцев : Глиста и Соплю, бо мелкий маланец не преставляет как иначе закончить войну на Даунбасе
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22.10.2020 20:10 Ответить
Таракан, таракан, таракашечка,
Жидконогая козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!»
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22.10.2020 20:13 Ответить
🤣🤣🤣
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22.10.2020 20:15 Ответить
Так це ж пряма загроза! Прокуратура повинна відкрити справу, як п Федині та Марусі!!😜
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22.10.2020 20:16 Ответить
Пока что сам Зеленский это всадник без головы
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 8087
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22.10.2020 20:16 Ответить
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.Но если применить таблицу Пифагора,то сумма утроится....
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22.10.2020 20:17 Ответить
"Круть". Хто з "мАлАдих міністрів" понесе персональну відповідальність за руйнацію країни? Мабуть той, хто їх призначав. Персонально, бубочка.
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22.10.2020 20:17 Ответить
Киев, Дарницкий район, прошелся по району, увидел море банеров и палаток, и знаете какая фамилия претендента от ЗЕбилов в Дарницком районе? Конопелька)))
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22.10.2020 20:18 Ответить
в самый раз
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22.10.2020 20:24 Ответить
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22.10.2020 20:25 Ответить
Скажи спасибо, что не Кокаинов!)))
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22.10.2020 20:25 Ответить
Где-то в Батуми, узнав кто избирается в Киеве, заплакал Черновецкий
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22.10.2020 20:27 Ответить
Знаковая фамилия, просто судьбоносная! КОНОПЕЛЬКА!!! Ни дня без родимой!
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22.10.2020 22:20 Ответить
А коли в сортирі мочить будеш.
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22.10.2020 20:26 Ответить
Вован Грозний!
Посаді Шмигаля на бочку пороху - пущай політає!
Один сцарь вже є - на расейкі.
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22.10.2020 20:27 Ответить
Вот уж воистину, "властитель слабый и лукавый"....
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22.10.2020 20:27 Ответить
Один уже руки отрубывал....плагиат ?
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22.10.2020 20:28 Ответить
ну давай начинай и не балоболь
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22.10.2020 20:28 Ответить
Погрози ще "пальчіком"...по роялю - всім стало так "страшно"
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22.10.2020 20:32 Ответить
Ага, один, помнится, уже руки рубал )))
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22.10.2020 20:33 Ответить
Пустых ЗЕленых голов хватает.

На одну слетевшую две новых кочерыжки найдется.
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22.10.2020 20:34 Ответить
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 4735
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22.10.2020 20:34 Ответить
Ідея сінять- це гарна ідея якщо міняти гірших на кращих. Але якщо міняти гірших на кращих. як робить кожен раз Зеленський, то гірше не придумаєш. Видно заміни йому шукає брат Єрмака.
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22.10.2020 20:45 Ответить
"Голови можуть полетіти"

Меч вже купив?
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22.10.2020 20:54 Ответить
«Чем породил, тем и убью !»
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22.10.2020 22:12 Ответить
авакян начал неврвно курить
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22.10.2020 21:02 Ответить
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 4592
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22.10.2020 21:07 Ответить
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 5556
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22.10.2020 21:09 Ответить
Давай, рубай! Якраз гарбузи дозріли, буде чим замінити ті голови.
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22.10.2020 21:12 Ответить
Слетать нечему, все они у тебя БЕЗГОЛОВЫЕ профаны!
Может пора уже менять "менеджера ро кадрам"!?
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22.10.2020 21:27 Ответить
Удивил... Все головы рано или поздно полетят.
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22.10.2020 21:29 Ответить
Куда полететь?! В отставку?! Одни полетели, другие прилетели.
Как же за долбал этот дешёвый популизм
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22.10.2020 22:13 Ответить
А есть антидот от канабиса?
Унесло нашу генералисимшу.
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22.10.2020 22:17 Ответить
Что то знакомое уже мы слышали, правда там обещали руки обрубать, но никто так и не увидел обешанного, все остались с руками, даже сам инициатор, думаю, что и в этот раз жертв не увидим.
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22.10.2020 22:19 Ответить
-Вийди розбійник, і зенеси як положено 75% від виручки!
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22.10.2020 22:34 Ответить
Головы могут полететь? Ха-ха! Ты уже определился кого назначишь президентом Америки, задрот?
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22.10.2020 22:39 Ответить
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 3164
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22.10.2020 22:40 Ответить
Наш президент страшний дядько.
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23.10.2020 00:33 Ответить
Один,помнится,уже руки поотрубывал)
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23.10.2020 07:56 Ответить
После увольнения, бывшие министры КМУ ещё ГОД получают свою зарплату
Вы понимаете за чем они так часто меняют правительство, чтоб все их знакомые и родственники, ещё год получают, просто так зарплату, ни чего не дела!!!
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23.10.2020 10:04 Ответить
Правильно, Віслюку, Порох обіцяв рубати руки, а ти будеш рубати голови - і хай тепер хтось скаже, що ти не крутіший піЗЕдент чим Порошенко. Лише одна біда - українці тебе за куй не ставлять, а до Пороха і далі відносяться як до Президента України.
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23.10.2020 10:19 Ответить
 
 