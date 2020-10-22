"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине

Президент Владимир Зеленский не исключает отставок в Кабинете министров Украины. В ближайшее время он оценит достигнутые отдельными министерствами результаты.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

Как подчеркнул президент, слабым министрам придется уйти из правительства.

"Головы могут полететь. Это правда. Но не потому, что кто-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром. В ближайшее время мы посмотрим на результаты вместе с премьером и действительно кого-то может не быть", - отметил он.

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