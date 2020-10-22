"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине
Президент Владимир Зеленский не исключает отставок в Кабинете министров Украины. В ближайшее время он оценит достигнутые отдельными министерствами результаты.
Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
Как подчеркнул президент, слабым министрам придется уйти из правительства.
"Головы могут полететь. Это правда. Но не потому, что кто-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром. В ближайшее время мы посмотрим на результаты вместе с премьером и действительно кого-то может не быть", - отметил он.
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То з якого переляку, він буде їх саджати?
вы у случая прекрасного в гостях
Обосраться, это, в общем-то - пустяк)
Просто вже на вухах не поміщається.
Жидконогая козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!»
Посаді Шмигаля на бочку пороху - пущай політає!
Один сцарь вже є - на расейкі.
На одну слетевшую две новых кочерыжки найдется.
Меч вже купив?
Может пора уже менять "менеджера ро кадрам"!?
Как же за долбал этот дешёвый популизм
Унесло нашу генералисимшу.
Вы понимаете за чем они так часто меняют правительство, чтоб все их знакомые и родственники, ещё год получают, просто так зарплату, ни чего не дела!!!