"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні
Президент Володимир Зеленський не виключає відставок у Кабінеті міністрів України. Найближчим часом він оцінить досягнуті окремими міністерствами результати.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як підкреслив президент, слабким міністрам доведеться піти з уряду.
"Голови можуть полетіти. Це правда. Але не тому, що хтось із депутатів має погані відносини з тим чи іншим міністром. Найближчим часом ми подивимося на результати разом із прем'єром і дійсно когось може не бути", - зазначив він.
Топ коментарі
+36 Вадим Гаврильчик
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+27 саша паламарчук
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То з якого переляку, він буде їх саджати?
вы у случая прекрасного в гостях
Обосраться, это, в общем-то - пустяк)
Просто вже на вухах не поміщається.
Жидконогая козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!»
Посаді Шмигаля на бочку пороху - пущай політає!
Один сцарь вже є - на расейкі.
На одну слетевшую две новых кочерыжки найдется.
Меч вже купив?
Может пора уже менять "менеджера ро кадрам"!?
Как же за долбал этот дешёвый популизм
Унесло нашу генералисимшу.
Вы понимаете за чем они так часто меняют правительство, чтоб все их знакомые и родственники, ещё год получают, просто так зарплату, ни чего не дела!!!