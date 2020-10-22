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11 011 67

"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні

Президент Володимир Зеленський не виключає відставок у Кабінеті міністрів України. Найближчим часом він оцінить досягнуті окремими міністерствами результати.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як підкреслив президент, слабким міністрам доведеться піти з уряду.

"Голови можуть полетіти. Це правда. Але не тому, що хтось із депутатів має погані відносини з тим чи іншим міністром. Найближчим часом ми подивимося на результати разом із прем'єром і дійсно когось може не бути", - зазначив він.

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Автор: 

Зеленський (23659) Кабмін (14060)


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Топ коментарі
+36
Членом да параялю… па раялю !!!
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22.10.2020 20:02
+27
"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 3898
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22.10.2020 20:01
+25
Наполеон на палочке...😁
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22.10.2020 20:03
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"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 3898
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22.10.2020 20:01 Відповісти
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 9197
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22.10.2020 20:30 Відповісти
Членом да параялю… па раялю !!!
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22.10.2020 20:02 Відповісти
Вы не цените талант преЗеДента.. Не ПО роялю, а НА рояле... тут понимать искусство надо... а вы со своим рылом да в настоящую музыку... ну или в политику...
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22.10.2020 23:46 Відповісти
Наполеон на палочке...😁
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22.10.2020 20:03 Відповісти
Зебиленский почему ненависного тебе Пороха министра Авакова ты переизбрал? Порошенко тут уже не причем чисто твоя заслуга а также Мертвечука не засадил? раз Порох не захотел а должен докажи на деле пусть полетят эти 2 головы первыми
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22.10.2020 20:03 Відповісти
Тому, що перераховані тобою суб'єкти, зробили все, щоб допомогти Зелі повалити Пороха.
То з якого переляку, він буде їх саджати?
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22.10.2020 20:09 Відповісти
Насмешил

"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 4724
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22.10.2020 20:03 Відповісти
"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 3982
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22.10.2020 20:04 Відповісти
кошкодёры,кошкодёры...
вы у случая прекрасного в гостях
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22.10.2020 20:06 Відповісти
Долбоебы, долбоебы,
Обосраться, это, в общем-то - пустяк)
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22.10.2020 20:08 Відповісти
строгий у нас **********
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22.10.2020 20:05 Відповісти
Ну сущий Азазело
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 9129
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22.10.2020 20:21 Відповісти
страшен в гневе тряпошный волк...
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22.10.2020 20:05 Відповісти
как может полететь то, чего нет?))
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22.10.2020 20:05 Відповісти
З твоєї би почать...
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22.10.2020 20:05 Відповісти
У Зели напряженка с кадрами, среди зебилов, ему одни дебилы попадаются.
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22.10.2020 20:05 Відповісти
Рыба гниет с головы. Так, что первая должна лететь голова зеленого клоуна
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22.10.2020 20:06 Відповісти
"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 2789
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22.10.2020 20:06 Відповісти
сходил - пообедал?))
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22.10.2020 20:08 Відповісти
Ніт.
Просто вже на вухах не поміщається.
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22.10.2020 20:11 Відповісти
Бобики, это все что останется после вас, там с калошами еще презервативы от Качуры и Медведчука нужно дорисовать и засохший канабис.
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22.10.2020 22:12 Відповісти
"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 6809 ТАК !!! КОРОЧШЕ!!! ЦЕ ВЖЕ серйозні заяви!!! Це вам не Йовбаки !!!"Головы могут полететь", - Зеленский об отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 7283
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22.10.2020 20:09 Відповісти
Як "чудово" що наш президент узурпатор. Сам міністрів призначає, сам звільняє. Голова законодавчої і виконавчої влади - царь-імператор прям...
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22.10.2020 20:09 Відповісти
Та все правильно, нужно осовободить места для даунбаских впопучленцев : Глиста и Соплю, бо мелкий маланец не преставляет как иначе закончить войну на Даунбасе
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22.10.2020 20:10 Відповісти
Таракан, таракан, таракашечка,
Жидконогая козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!»
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22.10.2020 20:13 Відповісти
🤣🤣🤣
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22.10.2020 20:15 Відповісти
Так це ж пряма загроза! Прокуратура повинна відкрити справу, як п Федині та Марусі!!😜
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22.10.2020 20:16 Відповісти
Пока что сам Зеленский это всадник без головы
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 8087
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22.10.2020 20:16 Відповісти
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.Но если применить таблицу Пифагора,то сумма утроится....
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22.10.2020 20:17 Відповісти
"Круть". Хто з "мАлАдих міністрів" понесе персональну відповідальність за руйнацію країни? Мабуть той, хто їх призначав. Персонально, бубочка.
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22.10.2020 20:17 Відповісти
Киев, Дарницкий район, прошелся по району, увидел море банеров и палаток, и знаете какая фамилия претендента от ЗЕбилов в Дарницком районе? Конопелька)))
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22.10.2020 20:18 Відповісти
в самый раз
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22.10.2020 20:24 Відповісти
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22.10.2020 20:25 Відповісти
Скажи спасибо, что не Кокаинов!)))
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22.10.2020 20:25 Відповісти
Где-то в Батуми, узнав кто избирается в Киеве, заплакал Черновецкий
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22.10.2020 20:27 Відповісти
Знаковая фамилия, просто судьбоносная! КОНОПЕЛЬКА!!! Ни дня без родимой!
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22.10.2020 22:20 Відповісти
А коли в сортирі мочить будеш.
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22.10.2020 20:26 Відповісти
Вован Грозний!
Посаді Шмигаля на бочку пороху - пущай політає!
Один сцарь вже є - на расейкі.
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22.10.2020 20:27 Відповісти
Вот уж воистину, "властитель слабый и лукавый"....
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22.10.2020 20:27 Відповісти
Один уже руки отрубывал....плагиат ?
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22.10.2020 20:28 Відповісти
ну давай начинай и не балоболь
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22.10.2020 20:28 Відповісти
Погрози ще "пальчіком"...по роялю - всім стало так "страшно"
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22.10.2020 20:32 Відповісти
Ага, один, помнится, уже руки рубал )))
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22.10.2020 20:33 Відповісти
Пустых ЗЕленых голов хватает.

На одну слетевшую две новых кочерыжки найдется.
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22.10.2020 20:34 Відповісти
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 4735
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22.10.2020 20:34 Відповісти
Ідея сінять- це гарна ідея якщо міняти гірших на кращих. Але якщо міняти гірших на кращих. як робить кожен раз Зеленський, то гірше не придумаєш. Видно заміни йому шукає брат Єрмака.
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22.10.2020 20:45 Відповісти
"Голови можуть полетіти"

Меч вже купив?
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22.10.2020 20:54 Відповісти
«Чем породил, тем и убью !»
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22.10.2020 22:12 Відповісти
авакян начал неврвно курить
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22.10.2020 21:02 Відповісти
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 4592
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22.10.2020 21:07 Відповісти
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 5556
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22.10.2020 21:09 Відповісти
Давай, рубай! Якраз гарбузи дозріли, буде чим замінити ті голови.
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22.10.2020 21:12 Відповісти
Слетать нечему, все они у тебя БЕЗГОЛОВЫЕ профаны!
Может пора уже менять "менеджера ро кадрам"!?
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22.10.2020 21:27 Відповісти
Удивил... Все головы рано или поздно полетят.
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22.10.2020 21:29 Відповісти
Куда полететь?! В отставку?! Одни полетели, другие прилетели.
Как же за долбал этот дешёвый популизм
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22.10.2020 22:13 Відповісти
А есть антидот от канабиса?
Унесло нашу генералисимшу.
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22.10.2020 22:17 Відповісти
Что то знакомое уже мы слышали, правда там обещали руки обрубать, но никто так и не увидел обешанного, все остались с руками, даже сам инициатор, думаю, что и в этот раз жертв не увидим.
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22.10.2020 22:19 Відповісти
-Вийди розбійник, і зенеси як положено 75% від виручки!
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22.10.2020 22:34 Відповісти
Головы могут полететь? Ха-ха! Ты уже определился кого назначишь президентом Америки, задрот?
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22.10.2020 22:39 Відповісти
"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 3164
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22.10.2020 22:40 Відповісти
Наш президент страшний дядько.
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23.10.2020 00:33 Відповісти
Один,помнится,уже руки поотрубывал)
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23.10.2020 07:56 Відповісти
После увольнения, бывшие министры КМУ ещё ГОД получают свою зарплату
Вы понимаете за чем они так часто меняют правительство, чтоб все их знакомые и родственники, ещё год получают, просто так зарплату, ни чего не дела!!!
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23.10.2020 10:04 Відповісти
Правильно, Віслюку, Порох обіцяв рубати руки, а ти будеш рубати голови - і хай тепер хтось скаже, що ти не крутіший піЗЕдент чим Порошенко. Лише одна біда - українці тебе за куй не ставлять, а до Пороха і далі відносяться як до Президента України.
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23.10.2020 10:19 Відповісти
 
 