Минздрав хочет создать Институт вакцин, - Степанов
Министерство здравоохранения намерено создать украинский Институт вакцин.
Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас должны быть лаборатории второго уровня в каждой области, а также лаборатории уровня 3 и 3+. Мы их должны создать в Киеве, и сейчас рассматриваем проект создания их в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского или создание отдельного Института вакцин", - сказал он.
Степанов добавив, что Минздрав намерен также полностью возобновить разработку и производство вакцин на территории Украины.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский об украинской вакцине от коронавируса: "Уникальная. Это не пафос и не популизм"
Топ комментарии
+6 Alex Lodje
показать весь комментарий22.10.2020 19:56
+6 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий22.10.2020 19:58
+4 Власов Сергей #321358
показать весь комментарий22.10.2020 19:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не ?
ИМ-ПО-ТЕН-ТЫ !!!!!!!!!!!!!!!
але, выбрали импотентов !
народ будет вешать вас !!!!
колоть шприцами и всякими-режуще-колющими предметами.
пока не поумнеют
вот это и будет настоящий "ИНСТИТУТ ВАКЦИНЫ ОТ ЗЕльоной срани" !!!!
молодець ЗЕ! одразу видно людину слова - як сказав так особистим прикладом і показує як носити маску і дотримуватись соціальну дистанцію
им - можно
Всё в музыканты не годитесь» (с)
Від ящуру вакціна, найбільше надбання совецькой медіціни.
Всего таких десяток во всем мире.
А у нас создать нечто подобное вряд ли возможно.
Как говорится, кадры решают все, а кадров йок.
Все эти институты разных там биологий - синекура для целых поколений блатных кадров ещё с совдеповских времен.
Сразу создавайте институт Панацеи!
Еще один пяздун
Треба просто ...
Додайте хоча би до шаблону 10 заповідей. Вам їх так бракує.