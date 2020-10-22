Минздрав хочет создать Институт вакцин, - Степанов

Министерство здравоохранения намерено создать украинский Институт вакцин.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас должны быть лаборатории второго уровня в каждой области, а также лаборатории уровня 3 и 3+. Мы их должны создать в Киеве, и сейчас рассматриваем проект создания их в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского или создание отдельного Института вакцин", - сказал он.

Степанов добавив, что Минздрав намерен также полностью возобновить разработку и производство вакцин на территории Украины.

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