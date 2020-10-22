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Минздрав хочет создать Институт вакцин, - Степанов

Минздрав хочет создать Институт вакцин, - Степанов

Министерство здравоохранения намерено создать украинский Институт вакцин.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас должны быть лаборатории второго уровня в каждой области, а также лаборатории уровня 3 и 3+. Мы их должны создать в Киеве, и сейчас рассматриваем проект создания их в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского или создание отдельного Института вакцин", - сказал он.

Степанов добавив, что Минздрав намерен также полностью возобновить разработку и производство вакцин на территории Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский об украинской вакцине от коронавируса: "Уникальная. Это не пафос и не популизм"

Автор: 

вакцина (3814) Минздрав (4898) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+6
Они создадут Комитет кислорода.
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22.10.2020 19:56
+6
5...5 институтов...
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22.10.2020 19:58
+4
Что уже не начем бабло рубить очередная черная діра
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22.10.2020 19:54
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Что уже не начем бабло рубить очередная черная діра
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22.10.2020 19:54 Ответить
это уже не смешно, а смертельно опасно !
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22.10.2020 20:14 Ответить
Еще один камень на шею налогоплательщиков, с КПД=0,00...
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22.10.2020 19:55 Ответить
минздав кислород к койкам с задыхающимися больными подвести не хочет ?

не ?
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22.10.2020 19:56 Ответить
Они создадут Комитет кислорода.
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22.10.2020 19:56 Ответить
во главе с Чрезвычайным Штабом во главе с Бубочкой

ИМ-ПО-ТЕН-ТЫ !!!!!!!!!!!!!!!

але, выбрали импотентов !
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22.10.2020 19:59 Ответить
хватит вешать фуфло народу !!!
народ будет вешать вас !!!!
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22.10.2020 19:57 Ответить
зеленые генералы готовятся к прошлой войне
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22.10.2020 19:57 Ответить
Зашибись,не прошло и восемь месяцев эпидемии.Через пару лет,глядишь,о производстве тестов и медицинского кислорода заговорят.
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22.10.2020 19:57 Ответить
Зеленое стадо косит бабло даже там где рыги не косили....хорошие ученики...
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22.10.2020 19:58 Ответить
5...5 институтов...
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22.10.2020 19:58 Ответить
...и одно ПТУ вакцины
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22.10.2020 20:01 Ответить
ПТУ нужно для того, чтобы пацаны умели вакцыны на коленке строгать
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22.10.2020 20:08 Ответить
Нужно создать Министерство Вакцин, а Степанова назначить министром вакцин.
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22.10.2020 20:01 Ответить
и колоть, колоть его и всех ЗЕльоных нещадно в голову !!!
колоть шприцами и всякими-режуще-колющими предметами.
пока не поумнеют

вот это и будет настоящий "ИНСТИТУТ ВАКЦИНЫ ОТ ЗЕльоной срани" !!!!
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22.10.2020 20:04 Ответить
памятаєте, так і казав - маски в цій країні мають носити всі - навіть народні депутати МОЗ хоче створити Інститут вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4742
молодець ЗЕ! одразу видно людину слова МОЗ хоче створити Інститут вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4742- як сказав так особистим прикладом і показує як носити маску і дотримуватись соціальну дистанцію МОЗ хоче створити Інститут вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4742

МОЗ хоче створити Інститут вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 3960
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22.10.2020 20:02 Ответить
так ОН и Эти - не наши люди !!!!
им - можно
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22.10.2020 20:06 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь» (с)
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22.10.2020 20:04 Ответить
Так он -же сегодня сказал, что вакцину уже изобрели и через 3 месяца будет готова!
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22.10.2020 20:06 Ответить
може лучше заплатить медработникам,которые с ковид борятся?
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22.10.2020 20:08 Ответить
Мля, цельний інститут Вакцін!? Ги.
Від ящуру вакціна, найбільше надбання совецькой медіціни.
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22.10.2020 20:23 Ответить
Не нужно Трындеть , - Создай , а не 3 дня до выборов Создаешь.
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22.10.2020 20:44 Ответить
К слову, в Беларуси 2 лаборатории 4 уровня.
Всего таких десяток во всем мире.
А у нас создать нечто подобное вряд ли возможно.
Как говорится, кадры решают все, а кадров йок.
Все эти институты разных там биологий - синекура для целых поколений блатных кадров ещё с совдеповских времен.
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22.10.2020 20:46 Ответить
Отберите у них кокаин, иначе плохо все закончится
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22.10.2020 20:48 Ответить
Чего уж там...
Сразу создавайте институт Панацеи!
Еще один пяздун
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22.10.2020 20:52 Ответить
Даешь Межпланетный Институт вакцин!
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22.10.2020 21:29 Ответить
При совдепии в Житомире біл создан институт ящура. В наши годы захирел, но может не стоит открывать Америку через форточку, а возродить и переспециализировать этот институт?
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22.10.2020 21:36 Ответить
як воно, Степанов, задрав, він тільки пиз*ить і пиз*ить...
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22.10.2020 22:31 Ответить
Треба просто перестати красти. Треба просто почати чесно працювати.
Треба просто ...
Додайте хоча би до шаблону 10 заповідей. Вам їх так бракує.
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22.10.2020 22:53 Ответить
От тараканов, мышей создают отраву, почему же нельзя от вируса. Лаборатория есть, колбы-пробирки есть, вот соляная кислота, вот серная, все есть, доктор есть, из Америки приехал, не понятно, в чем вы все сомневаетесь?
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22.10.2020 23:08 Ответить
Люди, которые в школе не учились, в институте учились на юриста четко видят задачу: сел, подумал и придумал эту чёртову вакцину, делов там.
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22.10.2020 23:13 Ответить
інститут - це добре. інституту потрібно перш за все, що? Будівля, а краще декілька.... академмістечко (шо там), де? - ну дик .. у Києві (не в Морочі ж). ...персонал (звісно ж за конкурсом - портфоліо, чи портмоне..) Бюджет!!! Це дуже важливо!.... Краще б звісно міністерство, але це втрати фінансового контролю міністра ОЗ... то ж - Інститут! І філіїї у кожному найвіддаленішому райцентрі, тобто громаді. Всі при ділі. Вершки в маслі.... про що питання? вакцини? Та вакцини купимо, або ВОЗ щось пришле... Чим займаються вітчизняні фармкомпанії? Клепають дублікати західних препаратів? Всі при ділі...
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22.10.2020 23:26 Ответить
Нет, нужно создать министерство вакцинирования
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23.10.2020 05:54 Ответить
 
 