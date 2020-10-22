МОЗ хоче створити Інститут вакцин, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я має намір створити український Інститут вакцин.

Про це повідомив глава відомства Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас мають бути лабораторії другого рівня в кожній області, а також лабораторії рівня 3 і 3+. Ми їх повинні створити в Києві, і зараз розглядаємо проєкт створення їх в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського або створення окремого Інституту вакцин", - сказав він.

Степанов додав, що МОЗ має намір також повністю відновити розробку і виробництво вакцин на території України.

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