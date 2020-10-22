МОЗ хоче створити Інститут вакцин, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я має намір створити український Інститут вакцин.
Про це повідомив глава відомства Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас мають бути лабораторії другого рівня в кожній області, а також лабораторії рівня 3 і 3+. Ми їх повинні створити в Києві, і зараз розглядаємо проєкт створення їх в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського або створення окремого Інституту вакцин", - сказав він.
Степанов додав, що МОЗ має намір також повністю відновити розробку і виробництво вакцин на території України.
Топ коментарі
+6 Alex Lodje
показати весь коментар22.10.2020 19:56
+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар22.10.2020 19:58
+4 Власов Сергей #321358
показати весь коментар22.10.2020 19:54
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не ?
ИМ-ПО-ТЕН-ТЫ !!!!!!!!!!!!!!!
але, выбрали импотентов !
народ будет вешать вас !!!!
колоть шприцами и всякими-режуще-колющими предметами.
пока не поумнеют
вот это и будет настоящий "ИНСТИТУТ ВАКЦИНЫ ОТ ЗЕльоной срани" !!!!
молодець ЗЕ! одразу видно людину слова - як сказав так особистим прикладом і показує як носити маску і дотримуватись соціальну дистанцію
им - можно
Всё в музыканты не годитесь» (с)
Від ящуру вакціна, найбільше надбання совецькой медіціни.
Всего таких десяток во всем мире.
А у нас создать нечто подобное вряд ли возможно.
Как говорится, кадры решают все, а кадров йок.
Все эти институты разных там биологий - синекура для целых поколений блатных кадров ещё с совдеповских времен.
Сразу создавайте институт Панацеи!
Еще один пяздун
Треба просто ...
Додайте хоча би до шаблону 10 заповідей. Вам їх так бракує.