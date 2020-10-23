""Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев"

Депутат СН Никита Потураев предполагает, что к следующим парламентским выборам его политическая сила может распасться на 2-3 партии.

Об этом Потураев сказал в интервью изданию Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, что на следующих выборах, когда бы они не состоялись, от "Слуги народа" пойдет как минимум 2, а то и 3 силы. Одна из них будет непосредственно "Слуга народа", а две или как минимум одна - новая сила", - сказал он.

По словам Потураева, внутри фракции СН сейчас есть правые центристы, левые центристы и люди, которым все равно, как себя называть - лишь бы ориентироваться на президента Зеленского.

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"Есть левоцентристы, правоцентристы, есть те, кто ориентируется непосредственно на президента. И тут как он им скажет, так они, собственно, и будут себя позиционировать. Скажет, что теперь мы социалисты, значит, будут социалистами. Скажет, что теперь снова либертарианцы, будут снова либертарианцами. Не имеет никакого значения", - пояснил Потураев.