РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6822 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
18 018 69
Слуга народа (2547) Потураев (135)

"Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутат СН Никита Потураев предполагает, что к следующим парламентским выборам его политическая сила может распасться на 2-3 партии.

Об этом Потураев сказал в интервью изданию Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, что на следующих выборах, когда бы они не состоялись, от "Слуги народа" пойдет как минимум 2, а то и 3 силы. Одна из них будет непосредственно "Слуга народа", а две или как минимум одна - новая сила", - сказал он.

По словам Потураева, внутри фракции СН сейчас есть правые центристы, левые центристы и люди, которым все равно, как себя называть - лишь бы ориентироваться на президента Зеленского.

Также на Цензор.НЕТ: К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев

"Есть левоцентристы, правоцентристы, есть те, кто ориентируется непосредственно на президента. И тут как он им скажет, так они, собственно, и будут себя позиционировать. Скажет, что теперь мы социалисты, значит, будут социалистами. Скажет, что теперь снова либертарианцы, будут снова либертарианцами. Не имеет никакого значения", - пояснил Потураев.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Период полуроспада погода, как у дерьма.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:03
+20
только у них рейтинг будет как и у бывших регионалов .) Практически нулевой )
показать весь комментарий
22.10.2020 21:04
+17
Вы просто рассосётесь по своим прежним местам работы. Опять станете безработными, нянями, фотографами, тамадами и прочими шутами квартальными. "Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 2659
показать весь комментарий
22.10.2020 21:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Период полуроспада погода, как у дерьма.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:03 Ответить
Полгода.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:07 Ответить
Пізно, вже так "розклались" що і скотомогильник не допоможе.
показать весь комментарий
23.10.2020 07:26 Ответить
за 30 років в Україні всі партіїї влади втрачали популярність і розпадалися - але лакеї уродів по швидкості розпаду випереджають всіх
показать весь комментарий
23.10.2020 00:03 Ответить
только у них рейтинг будет как и у бывших регионалов .) Практически нулевой )
показать весь комментарий
22.10.2020 21:04 Ответить
в том то и беда что рыги окрепли и сейчас на местных практически везде будут лезть как .....
показать весь комментарий
22.10.2020 21:09 Ответить
окрепли только потому что Зеля им дал зелёный свет и их тупо просто раскручивают .А каков будет реальный результат , увидим . Их реальный рейтинг мы видели на президентских выборах
показать весь комментарий
22.10.2020 21:14 Ответить
у рыгов рейтинг выше, чем у ПЕСа
показать весь комментарий
22.10.2020 21:10 Ответить
у опрошеных , 10 % это типа высокий рейтинг ?)
показать весь комментарий
22.10.2020 21:12 Ответить
выше, чем у Порошенки партии
показать весь комментарий
22.10.2020 21:14 Ответить
Сходите на "обозреватель"там есть рейтинги опросов к примеру в Запорожский облсовет прогрозируют для ОПЗЖ 21,7% Николаевский - 17,5% Северодонецк и обл-37,5% Харьковский -17,5% Одесский-14,3% Днепр-23,7% но как будет будем видеть
показать весь комментарий
22.10.2020 21:38 Ответить
может мне ещё нужно по вашей рекомендации поверить социологам , которые рисовали для Порошенка высокие рейтинги ? А по факту Петя оказался в дупе ) Тоже самое и сейчас происходит ) высокие рейтинги рисуют Зеле и ОПЗЖ )
показать весь комментарий
22.10.2020 22:35 Ответить
Нет, я Вас не призываю верить социологии, каждый делает свой вывод
показать весь комментарий
22.10.2020 22:41 Ответить
Значит вы сдали Украину не только клоуну-наркоману, но и Медведчуку.
показать весь комментарий
22.10.2020 22:07 Ответить
Не маніпулюйте. Мумію мертвечука реанімував сиволапий гетьман, а не вувузєла.
показать весь комментарий
23.10.2020 08:21 Ответить
В 2019-м вы выбрали *****. И не надо теперь съезжать.
"Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 9364
показать весь комментарий
23.10.2020 09:21 Ответить
На смітник.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:04 Ответить
Сказал, что разбредётся пейсатое казачество по маленьким кибуцам.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:06 Ответить
"Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 1190
показать весь комментарий
22.10.2020 21:06 Ответить
Зегарант в мавзолеї, що в українському домі?
показать весь комментарий
22.10.2020 21:08 Ответить
Так обосраться, могут только ЗЕбилы
показать весь комментарий
22.10.2020 21:06 Ответить
"Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 2870
показать весь комментарий
22.10.2020 21:07 Ответить
Їм по х.., а народ страждає.
Виродки!
показать весь комментарий
22.10.2020 21:09 Ответить
Вы просто рассосётесь по своим прежним местам работы. Опять станете безработными, нянями, фотографами, тамадами и прочими шутами квартальными. "Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 2659
показать весь комментарий
22.10.2020 21:10 Ответить
Ахахахааа))),верно как подмечено-массовка тупых после полуночи превращается снова в массовку тупых,но уже никому не нужных))
показать весь комментарий
23.10.2020 12:21 Ответить
Распад под случай согнанного стада вот что произойдет. Большая часть расползется по кормушкам . Партии нет и не было. А получатся ли партии ???
показать весь комментарий
22.10.2020 21:10 Ответить
Если народ проснётся не успеете - перестреляем
показать весь комментарий
22.10.2020 21:11 Ответить
"Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 6436 "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 1462
показать весь комментарий
22.10.2020 21:13 Ответить
ага...
Если на две, то - партия "Слуга" и партия "Народа"
Если на три, то - партия "Слуга", партия "Народа" и партия "95" "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 8841
показать весь комментарий
22.10.2020 21:13 Ответить
такая себе "децкая болезнь левизны в слугах народа" ))) программная вещь будет к следующим т.н. выборам ))
показать весь комментарий
22.10.2020 21:14 Ответить
"Есть левоцентристы, правоцентристы, есть те, кто ориентируется непосредственно на президента.
Прямо как расказ ананиста
позавчера дрочил левой рукой отлично

вчера дрочил правой рукой превосходно
сегодня имел секс с женщиной жалкое подобие левой руки
Так и вся это отборная шушера дрочит только на деньги "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 5928
показать весь комментарий
22.10.2020 21:15 Ответить
Правые центристы, левые центристы, моникисты-нелохисты....*****, а Украинцы у вас там есть?
показать весь комментарий
22.10.2020 21:17 Ответить
Есть, брате, есть. Только на нас хер забили.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:33 Ответить
деПутаны.. "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 4141
показать весь комментарий
22.10.2020 21:18 Ответить
То есть ничто превратится в никак? Опять "мудрий нарід" накосячил? Когда это,бл..ь,кончится?
показать весь комментарий
22.10.2020 21:20 Ответить
половина уйдет в опзж, треть в шариковцы и небольшая часть относительно порядочных людей кто куда "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 1015
показать весь комментарий
22.10.2020 21:31 Ответить
А почему бы адекватным не присоединиться к ЕС?
показать весь комментарий
22.10.2020 21:32 Ответить
потому что ни один адекватній никогда не присоединиться к песу
показать весь комментарий
22.10.2020 21:34 Ответить
Хох...зеизбират- не лох "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 8249 "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 7323 Эдакие травославные гоммунисты получаются...с налетом проевропейской совковости. нынешняя власть- всего лишь наркократия быдла, уважаемые. Страну банально хакнули и фапнули.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:34 Ответить
Потураев не дурачок, спросить бы его по-душам, ему не хочется рыгать, когда поносит циничнобрехливым пиаромм самый крутой лидер современности .
показать весь комментарий
22.10.2020 21:38 Ответить
2-3 партии, центристы-зетристы... пойдете назад в фотоателье, парикмахерские, на биржу и т.д., откуда еще вас там понабирали.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:42 Ответить
Тогда как поделят 73% лохов?во вопрос
показать весь комментарий
22.10.2020 21:44 Ответить
Какая партия? Случайный сброд всех видов дерьма!
показать весь комментарий
22.10.2020 21:51 Ответить
Партии по инересам.
показать весь комментарий
22.10.2020 21:57 Ответить
так в этом и дело, партии изначально должны создаваться по интересам, а не сброд млять, например, Пальчевский - партия любитей пива, Кива - партия рукоблудов, тощо... и хер бы они тогда попали в Раду изначально)
показать весь комментарий
22.10.2020 22:33 Ответить
Такой же сброд, как и тот, что их выбрал - сборище придурков-неудачников.
показать весь комментарий
22.10.2020 22:08 Ответить
Одни будут шить рукавицы и ватники, другие сапать лес...
показать весь комментарий
22.10.2020 22:28 Ответить
... и это правильно
показать весь комментарий
22.10.2020 22:30 Ответить
а сам Потураев наверное истый либертарианец....
показать весь комментарий
22.10.2020 22:35 Ответить
Ги-ги. Коломойський ще два-три серіали не потягне і вже давно порозкладав "своїх" по різних "партійних проектах". Для запльованих "слуг" навіть там місць нема... Ну от хто "візьме" етнічного трансвестита арахамію або тп верещук? Думаю таких ідіотів немає...
показать весь комментарий
22.10.2020 22:39 Ответить
И шо, Беня будет всем платить?
показать весь комментарий
22.10.2020 23:56 Ответить
У него денег хватит. А они все ему отработают с большим наваром для него.
показать весь комментарий
23.10.2020 06:08 Ответить
Зеленая плесень собирается клонироваться и этим разрастаться. Они будут заниматься очень различающиеся риторикой - наживкой на разных лохов. Но суть будет одна. Все они будут работать на коломою.
показать весь комментарий
23.10.2020 06:05 Ответить
Лучше на атомы!
показать весь комментарий
23.10.2020 06:07 Ответить
та вистачить і на молекули )))
показать весь комментарий
23.10.2020 12:57 Ответить
За прикладом "Партії регіонів"?
показать весь комментарий
23.10.2020 07:23 Ответить
это и есть новая партия регионов
показать весь комментарий
23.10.2020 11:46 Ответить
Нужно будет внимательно наблюдать, куда гниды подрейтузные побегут и как назовут свои цирковые партейки.
показать весь комментарий
23.10.2020 09:58 Ответить
Ян Таксюр
Якби ви знали, діячі,
Як нам набридли ваші пики.
І ви, з трибун, дурноязикі,
І ви, пихаті діячі,
Що десь волаєте до ночі,
Вже так намуляли нам очі,
Що ми б сховались залюбки,
Щоб день не бачить ваші рила.
Так, ні ж, ви знову, як круки,
Усюди лізете без мила:
"Дивіться, ось ми, гарні ми,
Вам інших, людоньки, не треба!".
Втекти до сонця, поля, неба
Від тої вашої юрми,
Що тхне горілкою та лаком.
Або гектарів двісті з гаком
Відгородити вам землі,
Щоб ви гасали там, за муром.
Ні, не як табір, все культурно,
Доляри, з їжею кулі
Кидать туди вам без упину.
Лише забудьте Україну.
Її натомленій душі
Потрібен спокій, Божа ласка…
Отак я мріяв.Знаю - казка.
Бо ви ж - нахабні, як прищі.
Замажеш спереду вас трошки,
Почнете ззаду виникать.
Та де узяти стільки грошей,
Щоб пельки вам позатикать?!!
показать весь комментарий
23.10.2020 10:06 Ответить
"Таке об'єднання буде по всій Україні, так заплановано. Хто йде від "За Майбутнє", вітаю !"
https://twitter.com/PrytSLU/status/1319524247153291264
показать весь комментарий
23.10.2020 10:50 Ответить
хотят сделать 300 депутатов и 3 партии по 100 рыл, выбирай потом.
показать весь комментарий
23.10.2020 11:45 Ответить
"Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев

---------------------------------------------------------------------------------------------
На партии "Слуга" и "Народ"
показать весь комментарий
23.10.2020 11:47 Ответить
Депутат СН Никита Потураев предполагает, что к следующим парламентским выборам его политическая сила может распасться на 2-3 партии. Источник: https://censor.net/ru/n3226493

ТРУПИ ЗАВЖДИ РОЗЛАГАЮТЬСЯ І НЕ НА ТРИ ЧАСТИНИ, А НА ТРУХУ "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 345
показать весь комментарий
23.10.2020 12:43 Ответить
ну це в тому випадку, якщо сам бубочка та його дебільні слуги взагалі досидять до наступних виборів в Раду..
показать весь комментарий
23.10.2020 12:56 Ответить
хай ця пошесть розкладеться на молекули.
показать весь комментарий
23.10.2020 12:59 Ответить
-- Стараннями саме цього " пророка "--срулика микити у ВР наша багатостраждальна Земля-- піде з молотка на їх ГЕШЕФТАХ--АУКЦІОНАХ...За це його по-царськи нагородили :призначили головою підкомітету із свободи слова ВР...І тут він- себе неабияк проявив : ввів цензуру на УП /Гонгадзе / і заборонив себе критикувати /мене сходу забанив.../ Та щоб ти сам розпався на -3-частини демагог ізраїльський !!!
показать весь комментарий
23.10.2020 13:05 Ответить
""Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев"

Как закончились деньги у ротшильдов после взрыва в Бейруте, так партия и начала распадаться по денежному признаку или "кто нардепа ужинает, тот его и танцует".

"Фронт ЧеБин разделился на Че и Бин" (С)
показать весь комментарий
23.10.2020 13:43 Ответить
 
 