"Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев
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Депутат СН Никита Потураев предполагает, что к следующим парламентским выборам его политическая сила может распасться на 2-3 партии.
Об этом Потураев сказал в интервью изданию Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"Думаю, что на следующих выборах, когда бы они не состоялись, от "Слуги народа" пойдет как минимум 2, а то и 3 силы. Одна из них будет непосредственно "Слуга народа", а две или как минимум одна - новая сила", - сказал он.
По словам Потураева, внутри фракции СН сейчас есть правые центристы, левые центристы и люди, которым все равно, как себя называть - лишь бы ориентироваться на президента Зеленского.
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"Есть левоцентристы, правоцентристы, есть те, кто ориентируется непосредственно на президента. И тут как он им скажет, так они, собственно, и будут себя позиционировать. Скажет, что теперь мы социалисты, значит, будут социалистами. Скажет, что теперь снова либертарианцы, будут снова либертарианцами. Не имеет никакого значения", - пояснил Потураев.
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Виродки!
Если на две, то - партия "Слуга" и партия "Народа"
Если на три, то - партия "Слуга", партия "Народа" и партия "95"
Прямо как расказ ананиста
позавчера дрочил левой рукой отлично
вчера дрочил правой рукой превосходно
сегодня имел секс с женщиной жалкое подобие левой руки
Так и вся это отборная шушера дрочит только на деньги
Якби ви знали, діячі,
Як нам набридли ваші пики.
І ви, з трибун, дурноязикі,
І ви, пихаті діячі,
Що десь волаєте до ночі,
Вже так намуляли нам очі,
Що ми б сховались залюбки,
Щоб день не бачить ваші рила.
Так, ні ж, ви знову, як круки,
Усюди лізете без мила:
"Дивіться, ось ми, гарні ми,
Вам інших, людоньки, не треба!".
Втекти до сонця, поля, неба
Від тої вашої юрми,
Що тхне горілкою та лаком.
Або гектарів двісті з гаком
Відгородити вам землі,
Щоб ви гасали там, за муром.
Ні, не як табір, все культурно,
Доляри, з їжею кулі
Кидать туди вам без упину.
Лише забудьте Україну.
Її натомленій душі
Потрібен спокій, Божа ласка…
Отак я мріяв.Знаю - казка.
Бо ви ж - нахабні, як прищі.
Замажеш спереду вас трошки,
Почнете ззаду виникать.
Та де узяти стільки грошей,
Щоб пельки вам позатикать?!!
https://twitter.com/PrytSLU/status/1319524247153291264
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На партии "Слуга" и "Народ"
ТРУПИ ЗАВЖДИ РОЗЛАГАЮТЬСЯ І НЕ НА ТРИ ЧАСТИНИ, А НА ТРУХУ
Как закончились деньги у ротшильдов после взрыва в Бейруте, так партия и начала распадаться по денежному признаку или "кто нардепа ужинает, тот его и танцует".
"Фронт ЧеБин разделился на Че и Бин" (С)