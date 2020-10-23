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Новини Політика України
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Слуга народу (2544) Потураєв (129)

"Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутат СН Микита Потураєв передбачає, що до наступних парламентських виборів його політична сила може розпастися на 2-3 партії.

Про це Потураєв сказав в інтерв'ю виданню Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що на наступних виборах, коли б вони не відбулися, від "Слуги народу" піде як мінімум 2, а то й 3 сили. Одна з них буде безпосередньо "Слуга народу", а дві або як мінімум одна - нова сила", - сказав він.

За словами Потураєва, всередині фракції СН зараз є праві центристи, ліві центристи і люди, яким все одно, як себе називати - аби орієнтуватися на президента Зеленського.

"Є лівоцентристи, правоцентристи, є ті, хто орієнтується безпосередньо на президента. І тут як він їм скаже, так вони, власне, і будуть себе позиціонувати. Скаже, що тепер ми соціалісти, значить, будуть соціалістами. Скаже, що тепер знову лібертаріанці, будуть знову лібертаріанцями. Немає ніякого значення", - пояснив Потураєв.

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Топ коментарі
+37
Период полуроспада погода, как у дерьма.
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22.10.2020 21:03
+20
только у них рейтинг будет как и у бывших регионалов .) Практически нулевой )
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22.10.2020 21:04
+17
Вы просто рассосётесь по своим прежним местам работы. Опять станете безработными, нянями, фотографами, тамадами и прочими шутами квартальными. "Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 2659
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22.10.2020 21:10
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Период полуроспада погода, как у дерьма.
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22.10.2020 21:03 Відповісти
Полгода.
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22.10.2020 21:07 Відповісти
Пізно, вже так "розклались" що і скотомогильник не допоможе.
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23.10.2020 07:26 Відповісти
за 30 років в Україні всі партіїї влади втрачали популярність і розпадалися - але лакеї уродів по швидкості розпаду випереджають всіх
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23.10.2020 00:03 Відповісти
только у них рейтинг будет как и у бывших регионалов .) Практически нулевой )
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22.10.2020 21:04 Відповісти
в том то и беда что рыги окрепли и сейчас на местных практически везде будут лезть как .....
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22.10.2020 21:09 Відповісти
окрепли только потому что Зеля им дал зелёный свет и их тупо просто раскручивают .А каков будет реальный результат , увидим . Их реальный рейтинг мы видели на президентских выборах
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22.10.2020 21:14 Відповісти
у рыгов рейтинг выше, чем у ПЕСа
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22.10.2020 21:10 Відповісти
у опрошеных , 10 % это типа высокий рейтинг ?)
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22.10.2020 21:12 Відповісти
выше, чем у Порошенки партии
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22.10.2020 21:14 Відповісти
Сходите на "обозреватель"там есть рейтинги опросов к примеру в Запорожский облсовет прогрозируют для ОПЗЖ 21,7% Николаевский - 17,5% Северодонецк и обл-37,5% Харьковский -17,5% Одесский-14,3% Днепр-23,7% но как будет будем видеть
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22.10.2020 21:38 Відповісти
может мне ещё нужно по вашей рекомендации поверить социологам , которые рисовали для Порошенка высокие рейтинги ? А по факту Петя оказался в дупе ) Тоже самое и сейчас происходит ) высокие рейтинги рисуют Зеле и ОПЗЖ )
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22.10.2020 22:35 Відповісти
Нет, я Вас не призываю верить социологии, каждый делает свой вывод
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22.10.2020 22:41 Відповісти
Значит вы сдали Украину не только клоуну-наркоману, но и Медведчуку.
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22.10.2020 22:07 Відповісти
Не маніпулюйте. Мумію мертвечука реанімував сиволапий гетьман, а не вувузєла.
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23.10.2020 08:21 Відповісти
В 2019-м вы выбрали *****. И не надо теперь съезжать.
"Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 9364
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23.10.2020 09:21 Відповісти
На смітник.
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22.10.2020 21:04 Відповісти
Сказал, что разбредётся пейсатое казачество по маленьким кибуцам.
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22.10.2020 21:06 Відповісти
"Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 1190
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22.10.2020 21:06 Відповісти
Зегарант в мавзолеї, що в українському домі?
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22.10.2020 21:08 Відповісти
Так обосраться, могут только ЗЕбилы
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22.10.2020 21:06 Відповісти
"Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 2870
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22.10.2020 21:07 Відповісти
Їм по х.., а народ страждає.
Виродки!
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22.10.2020 21:09 Відповісти
Вы просто рассосётесь по своим прежним местам работы. Опять станете безработными, нянями, фотографами, тамадами и прочими шутами квартальными. "Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 2659
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22.10.2020 21:10 Відповісти
Ахахахааа))),верно как подмечено-массовка тупых после полуночи превращается снова в массовку тупых,но уже никому не нужных))
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23.10.2020 12:21 Відповісти
Распад под случай согнанного стада вот что произойдет. Большая часть расползется по кормушкам . Партии нет и не было. А получатся ли партии ???
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22.10.2020 21:10 Відповісти
Если народ проснётся не успеете - перестреляем
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22.10.2020 21:11 Відповісти
"Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 6436 "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 1462
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22.10.2020 21:13 Відповісти
ага...
Если на две, то - партия "Слуга" и партия "Народа"
Если на три, то - партия "Слуга", партия "Народа" и партия "95" "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 8841
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22.10.2020 21:13 Відповісти
такая себе "децкая болезнь левизны в слугах народа" ))) программная вещь будет к следующим т.н. выборам ))
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22.10.2020 21:14 Відповісти
"Есть левоцентристы, правоцентристы, есть те, кто ориентируется непосредственно на президента.
Прямо как расказ ананиста
позавчера дрочил левой рукой отлично

вчера дрочил правой рукой превосходно
сегодня имел секс с женщиной жалкое подобие левой руки
Так и вся это отборная шушера дрочит только на деньги "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 5928
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22.10.2020 21:15 Відповісти
Правые центристы, левые центристы, моникисты-нелохисты....*****, а Украинцы у вас там есть?
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22.10.2020 21:17 Відповісти
Есть, брате, есть. Только на нас хер забили.
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22.10.2020 21:33 Відповісти
деПутаны.. "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 4141
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22.10.2020 21:18 Відповісти
То есть ничто превратится в никак? Опять "мудрий нарід" накосячил? Когда это,бл..ь,кончится?
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22.10.2020 21:20 Відповісти
половина уйдет в опзж, треть в шариковцы и небольшая часть относительно порядочных людей кто куда "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 1015
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22.10.2020 21:31 Відповісти
А почему бы адекватным не присоединиться к ЕС?
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22.10.2020 21:32 Відповісти
потому что ни один адекватній никогда не присоединиться к песу
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22.10.2020 21:34 Відповісти
Хох...зеизбират- не лох "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 8249 "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 7323 Эдакие травославные гоммунисты получаются...с налетом проевропейской совковости. нынешняя власть- всего лишь наркократия быдла, уважаемые. Страну банально хакнули и фапнули.
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22.10.2020 21:34 Відповісти
Потураев не дурачок, спросить бы его по-душам, ему не хочется рыгать, когда поносит циничнобрехливым пиаромм самый крутой лидер современности .
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22.10.2020 21:38 Відповісти
2-3 партии, центристы-зетристы... пойдете назад в фотоателье, парикмахерские, на биржу и т.д., откуда еще вас там понабирали.
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22.10.2020 21:42 Відповісти
Тогда как поделят 73% лохов?во вопрос
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22.10.2020 21:44 Відповісти
Какая партия? Случайный сброд всех видов дерьма!
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22.10.2020 21:51 Відповісти
Партии по инересам.
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22.10.2020 21:57 Відповісти
так в этом и дело, партии изначально должны создаваться по интересам, а не сброд млять, например, Пальчевский - партия любитей пива, Кива - партия рукоблудов, тощо... и хер бы они тогда попали в Раду изначально)
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22.10.2020 22:33 Відповісти
Такой же сброд, как и тот, что их выбрал - сборище придурков-неудачников.
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22.10.2020 22:08 Відповісти
Одни будут шить рукавицы и ватники, другие сапать лес...
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22.10.2020 22:28 Відповісти
... и это правильно
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22.10.2020 22:30 Відповісти
а сам Потураев наверное истый либертарианец....
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22.10.2020 22:35 Відповісти
Ги-ги. Коломойський ще два-три серіали не потягне і вже давно порозкладав "своїх" по різних "партійних проектах". Для запльованих "слуг" навіть там місць нема... Ну от хто "візьме" етнічного трансвестита арахамію або тп верещук? Думаю таких ідіотів немає...
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22.10.2020 22:39 Відповісти
И шо, Беня будет всем платить?
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22.10.2020 23:56 Відповісти
У него денег хватит. А они все ему отработают с большим наваром для него.
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23.10.2020 06:08 Відповісти
Зеленая плесень собирается клонироваться и этим разрастаться. Они будут заниматься очень различающиеся риторикой - наживкой на разных лохов. Но суть будет одна. Все они будут работать на коломою.
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23.10.2020 06:05 Відповісти
Лучше на атомы!
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23.10.2020 06:07 Відповісти
та вистачить і на молекули )))
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23.10.2020 12:57 Відповісти
За прикладом "Партії регіонів"?
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23.10.2020 07:23 Відповісти
это и есть новая партия регионов
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23.10.2020 11:46 Відповісти
Нужно будет внимательно наблюдать, куда гниды подрейтузные побегут и как назовут свои цирковые партейки.
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23.10.2020 09:58 Відповісти
Ян Таксюр
Якби ви знали, діячі,
Як нам набридли ваші пики.
І ви, з трибун, дурноязикі,
І ви, пихаті діячі,
Що десь волаєте до ночі,
Вже так намуляли нам очі,
Що ми б сховались залюбки,
Щоб день не бачить ваші рила.
Так, ні ж, ви знову, як круки,
Усюди лізете без мила:
"Дивіться, ось ми, гарні ми,
Вам інших, людоньки, не треба!".
Втекти до сонця, поля, неба
Від тої вашої юрми,
Що тхне горілкою та лаком.
Або гектарів двісті з гаком
Відгородити вам землі,
Щоб ви гасали там, за муром.
Ні, не як табір, все культурно,
Доляри, з їжею кулі
Кидать туди вам без упину.
Лише забудьте Україну.
Її натомленій душі
Потрібен спокій, Божа ласка…
Отак я мріяв.Знаю - казка.
Бо ви ж - нахабні, як прищі.
Замажеш спереду вас трошки,
Почнете ззаду виникать.
Та де узяти стільки грошей,
Щоб пельки вам позатикать?!!
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23.10.2020 10:06 Відповісти
"Таке об'єднання буде по всій Україні, так заплановано. Хто йде від "За Майбутнє", вітаю !"
https://twitter.com/PrytSLU/status/1319524247153291264
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23.10.2020 10:50 Відповісти
хотят сделать 300 депутатов и 3 партии по 100 рыл, выбирай потом.
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23.10.2020 11:45 Відповісти
"Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев

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На партии "Слуга" и "Народ"
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23.10.2020 11:47 Відповісти
Депутат СН Никита Потураев предполагает, что к следующим парламентским выборам его политическая сила может распасться на 2-3 партии. Источник: https://censor.net/ru/n3226493

ТРУПИ ЗАВЖДИ РОЗЛАГАЮТЬСЯ І НЕ НА ТРИ ЧАСТИНИ, А НА ТРУХУ "Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 345
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23.10.2020 12:43 Відповісти
ну це в тому випадку, якщо сам бубочка та його дебільні слуги взагалі досидять до наступних виборів в Раду..
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23.10.2020 12:56 Відповісти
хай ця пошесть розкладеться на молекули.
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23.10.2020 12:59 Відповісти
-- Стараннями саме цього " пророка "--срулика микити у ВР наша багатостраждальна Земля-- піде з молотка на їх ГЕШЕФТАХ--АУКЦІОНАХ...За це його по-царськи нагородили :призначили головою підкомітету із свободи слова ВР...І тут він- себе неабияк проявив : ввів цензуру на УП /Гонгадзе / і заборонив себе критикувати /мене сходу забанив.../ Та щоб ти сам розпався на -3-частини демагог ізраїльський !!!
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23.10.2020 13:05 Відповісти
""Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев"

Как закончились деньги у ротшильдов после взрыва в Бейруте, так партия и начала распадаться по денежному признаку или "кто нардепа ужинает, тот его и танцует".

"Фронт ЧеБин разделился на Че и Бин" (С)
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23.10.2020 13:43 Відповісти
 
 