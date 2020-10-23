"Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв

Депутат СН Микита Потураєв передбачає, що до наступних парламентських виборів його політична сила може розпастися на 2-3 партії.

Про це Потураєв сказав в інтерв'ю виданню Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що на наступних виборах, коли б вони не відбулися, від "Слуги народу" піде як мінімум 2, а то й 3 сили. Одна з них буде безпосередньо "Слуга народу", а дві або як мінімум одна - нова сила", - сказав він.

За словами Потураєва, всередині фракції СН зараз є праві центристи, ліві центристи і люди, яким все одно, як себе називати - аби орієнтуватися на президента Зеленського.

"Є лівоцентристи, правоцентристи, є ті, хто орієнтується безпосередньо на президента. І тут як він їм скаже, так вони, власне, і будуть себе позиціонувати. Скаже, що тепер ми соціалісти, значить, будуть соціалістами. Скаже, що тепер знову лібертаріанці, будуть знову лібертаріанцями. Немає ніякого значення", - пояснив Потураєв.

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