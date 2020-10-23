"Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутат СН Микита Потураєв передбачає, що до наступних парламентських виборів його політична сила може розпастися на 2-3 партії.
Про це Потураєв сказав в інтерв'ю виданню Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Думаю, що на наступних виборах, коли б вони не відбулися, від "Слуги народу" піде як мінімум 2, а то й 3 сили. Одна з них буде безпосередньо "Слуга народу", а дві або як мінімум одна - нова сила", - сказав він.
За словами Потураєва, всередині фракції СН зараз є праві центристи, ліві центристи і люди, яким все одно, як себе називати - аби орієнтуватися на президента Зеленського.
"Є лівоцентристи, правоцентристи, є ті, хто орієнтується безпосередньо на президента. І тут як він їм скаже, так вони, власне, і будуть себе позиціонувати. Скаже, що тепер ми соціалісти, значить, будуть соціалістами. Скаже, що тепер знову лібертаріанці, будуть знову лібертаріанцями. Немає ніякого значення", - пояснив Потураєв.
Будь ласка, зачекайте...
Виродки!
Если на две, то - партия "Слуга" и партия "Народа"
Если на три, то - партия "Слуга", партия "Народа" и партия "95"
Прямо как расказ ананиста
позавчера дрочил левой рукой отлично
вчера дрочил правой рукой превосходно
сегодня имел секс с женщиной жалкое подобие левой руки
Так и вся это отборная шушера дрочит только на деньги
Якби ви знали, діячі,
Як нам набридли ваші пики.
І ви, з трибун, дурноязикі,
І ви, пихаті діячі,
Що десь волаєте до ночі,
Вже так намуляли нам очі,
Що ми б сховались залюбки,
Щоб день не бачить ваші рила.
Так, ні ж, ви знову, як круки,
Усюди лізете без мила:
"Дивіться, ось ми, гарні ми,
Вам інших, людоньки, не треба!".
Втекти до сонця, поля, неба
Від тої вашої юрми,
Що тхне горілкою та лаком.
Або гектарів двісті з гаком
Відгородити вам землі,
Щоб ви гасали там, за муром.
Ні, не як табір, все культурно,
Доляри, з їжею кулі
Кидать туди вам без упину.
Лише забудьте Україну.
Її натомленій душі
Потрібен спокій, Божа ласка…
Отак я мріяв.Знаю - казка.
Бо ви ж - нахабні, як прищі.
Замажеш спереду вас трошки,
Почнете ззаду виникать.
Та де узяти стільки грошей,
Щоб пельки вам позатикать?!!
https://twitter.com/PrytSLU/status/1319524247153291264
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На партии "Слуга" и "Народ"
ТРУПИ ЗАВЖДИ РОЗЛАГАЮТЬСЯ І НЕ НА ТРИ ЧАСТИНИ, А НА ТРУХУ
Как закончились деньги у ротшильдов после взрыва в Бейруте, так партия и начала распадаться по денежному признаку или "кто нардепа ужинает, тот его и танцует".
"Фронт ЧеБин разделился на Че и Бин" (С)