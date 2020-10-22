К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев
Депутат СН Никита Потураев говорит, что партия слишком поздно начала готовиться к местным выборам и с самого начала не имела шансов "переиграть" местных мэров.
Об этом он сказал в интервью изданию Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, что "Слуга народа" будет делать после поражения на местных выборах, он ответил так: "Ничего не будем, спокойно к этому отнесемся. ... Изначально было совершенно понятно, что начав подготовку к выборам летом 2020 года, мы не переиграем действующих мэров. Тем более, что они за последние годы получили потрясающие возможности в условиях децентрализации. Поэтому независимые кандидаты не имеют никаких шансов, как и кандидаты от других партий тоже".
Потураев считает, что его политсила слишком поздно начала готовиться к местным выборам.
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"Вы спрашиваете: почему не занимались партией? Не занимались партией по причине того, что были заняты другими задачами. Было ли это ошибкой? С моей точки зрения, да. Я, например, изначально говорил, что к местным выборам надо было начать подготовку еще в начале 2020 года. И говорил об этом неоднократно. Но были другие задачи", - сказал он.
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А ви грайтеся, я не заважатиме.
И,чем больше трындит ЗЕ и СН, тем это очевиднее.
Вові так все одно, що він вже обіцяє ледь не зорі з неба знімати і кожному в хату занести.🙂
"На местных выборах мы хотим продолжить наше политическое цунами" Давид Арахамия
Спокойно, как бубочка на ВВС - будете хохотать и аплодировать
Немцы бросились скупать туалетную бумагу и дрожжи.
Ранее стало известно, что страны https://lenta.ru/news/2020/10/15/eda/ начали делать закупки продуктов питания, опасаясь, что вторая волна коронавируса нанесет ущерб мировой торговле. Пандемия нарушила цепочки поставок «от фермы к предприятию», что ранее уже привело к пустым полкам в магазинах по всему миру.»
Хтось контролює вивезення зерна і продуктів харчування з України ?!
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