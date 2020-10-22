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Новости Местные выборы-2020
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К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев

К поражению на местных мы отнесемся спокойно, -

Депутат СН Никита Потураев говорит, что партия слишком поздно начала готовиться к местным выборам и с самого начала не имела шансов "переиграть" местных мэров.

Об этом он сказал в интервью изданию Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, что "Слуга народа" будет делать после поражения на местных выборах, он ответил так: "Ничего не будем, спокойно к этому отнесемся. ... Изначально было совершенно понятно, что начав подготовку к выборам летом 2020 года, мы не переиграем действующих мэров. Тем более, что они за последние годы получили потрясающие возможности в условиях децентрализации. Поэтому независимые кандидаты не имеют никаких шансов, как и кандидаты от других партий тоже".

Потураев считает, что его политсила слишком поздно начала готовиться к местным выборам.

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"Вы спрашиваете: почему не занимались партией? Не занимались партией по причине того, что были заняты другими задачами. Было ли это ошибкой? С моей точки зрения, да. Я, например, изначально говорил, что к местным выборам надо было начать подготовку еще в начале 2020 года. И говорил об этом неоднократно. Но были другие задачи", - сказал он.

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Автор: 

местные выборы (2752) Слуга народа (2627) Потураев (150)


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Топ комментарии
+27
К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 7529
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22.10.2020 20:38
+15
К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1409
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22.10.2020 20:47
+10
До поразки на місцевих ми поставимося спокійно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3816

...
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22.10.2020 20:59
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Була така партія "Народний Фронт". Вже нема її.
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22.10.2020 20:36 Ответить
Авакову про это расскажи.
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22.10.2020 20:38 Ответить
Нашо? Він не ЗЕ і не Куля в лоб. Він вже у вибори навіть для виду неграється.
А ви грайтеся, я не заважатиме.
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22.10.2020 20:42 Ответить
Потому, что Аваков в Народном фронте, которого якобы не.
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22.10.2020 20:55 Ответить
Він при владі.
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22.10.2020 21:35 Ответить
Ой... скільки їх було !
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22.10.2020 20:38 Ответить
.І в яких тільки партіях вся ця публіка ще не була...
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22.10.2020 20:39 Ответить
Весь істеблішмент України , це єдине,без будь яких винятків,Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів, які час від часу мігрують з однієї партіі до другої !!!)))
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22.10.2020 20:45 Ответить
Да можешь и истерить,**** зеленая.Что это изменит?
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22.10.2020 20:36 Ответить
Кабан мохнорылый. Т.е., дело, оказывается, не в той хе22е, которая творится в стране, а в том, что поздно агитировать начали.
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22.10.2020 20:36 Ответить
Отмудахала бы Мери под руководством голобородька боксера зонтиком- и 73% выбрали её мером
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22.10.2020 23:05 Ответить
Ты пойми, со...ть или не со...ть. для вас так вопрос даже не стоит
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22.10.2020 20:38 Ответить
К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 7529
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22.10.2020 20:38 Ответить
И к проигрышу следующих Парламентских и Президентских Выборов , - Отнесетесь Спокойно так , Это партия Однодневка.
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22.10.2020 20:39 Ответить
В Україні нема політичних партій,тому і неможе бути політичної боротьби ,ця клоунада лише для того щоб відволікти увагу лохтората , щоб лохторат не заважав далі грабувати країну !!))
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22.10.2020 20:51 Ответить
Знаєте чому? В масках голосувати це найбільший злочин. Навіть не уявляю як мій паспорт розпізнають з моїм обличчям.
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22.10.2020 20:39 Ответить
Уже проиграли.

И,чем больше трындит ЗЕ и СН, тем это очевиднее.
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22.10.2020 20:39 Ответить
ну значит уже и внукам хватает )
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22.10.2020 20:39 Ответить
Там де програє СН ,там виграє ОПЗЖ,все за кремлівським сценарієм !!!
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22.10.2020 20:43 Ответить
На практиці це як? Абстрактный "василь" проголосує за СН ,а потім покається перед мертвечуком? Ну,в принципі цього слідувало чекати після вибору клована президентом.
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22.10.2020 20:57 Ответить
Лохторат СН худне, а лохторат ОПЗЖ набирає ваги !!! Закон фізики !!)))
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22.10.2020 21:03 Ответить
То есть,зелёные не совсем отмороженные,чтобы адекватно воспринимать реальность? Что-то слабо верится.
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22.10.2020 20:44 Ответить
Воно і видно))
Вові так все одно, що він вже обіцяє ледь не зорі з неба знімати і кожному в хату занести.🙂
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22.10.2020 20:45 Ответить
А я бы сказала: НЕ НАДО ЛЯ-ЛЯ! Они там волосы на себе рвут от злости и ненависти к избирателям, которые их, даст Бог, все же прокатят! А словеса Потураева,-это жалкий лепет аутсайдера, еще вчера бежавшего впереди и снисходительно плевавшего на тех, кто за ним.
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22.10.2020 20:46 Ответить
а шо " Зеленого Цунами " не будет
"На местных выборах мы хотим продолжить наше политическое цунами" Давид Арахамия
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22.10.2020 20:46 Ответить
Обхезились, не добежав.
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22.10.2020 20:52 Ответить
Що Потураєв має на увазі, що вони підготувались? Вазілін?
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22.10.2020 20:46 Ответить
Хоть что-то мудрое было сказано.
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22.10.2020 20:47 Ответить
К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1409
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22.10.2020 20:47 Ответить
А как вы можете по другому то?
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22.10.2020 20:48 Ответить
ага...
Спокойно, как бубочка на ВВС - будете хохотать и аплодировать
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22.10.2020 20:48 Ответить
Помним мы те задачи... на проститутке
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22.10.2020 20:49 Ответить
Логичнее и Раду переизбрать. И здесь не боитесь, слуги?
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22.10.2020 20:49 Ответить
Ясна річ що не бояться !! Є інші кубла гельмінтів , головне вчасно мігрувати та вдало мімікрувати !!)))
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22.10.2020 20:54 Ответить
«22 октября 2020
Немцы бросились скупать туалетную бумагу и дрожжи.
Ранее стало известно, что страны https://lenta.ru/news/2020/10/15/eda/ начали делать закупки продуктов питания, опасаясь, что вторая волна коронавируса нанесет ущерб мировой торговле. Пандемия нарушила цепочки поставок «от фермы к предприятию», что ранее уже привело к пустым полкам в магазинах по всему миру.»

Хтось контролює вивезення зерна і продуктів харчування з України ?!
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22.10.2020 20:53 Ответить
Ясна річ що контролюють !! Все буде вивезено вчасно!!)))
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22.10.2020 20:56 Ответить
Миші стоять на сторожі.
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22.10.2020 21:25 Ответить
До поразки на місцевих ми поставимося спокійно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3816

...
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22.10.2020 20:59 Ответить
Абривіатура більш підходить як КоЗел, вже не буде плутанини.
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22.10.2020 21:23 Ответить
Имели бы авторитет , и переигрывать бы не надо было!
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22.10.2020 21:01 Ответить
ПАРТИИ НЕТ И НЕ БЫЛО - есть стадо управляемых тупым пастухом баранов ! Тупой он в любом варианте - или России служит или пытается типа честно управлять страной. А простота его как грится, хуже воровства.
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22.10.2020 21:02 Ответить
Шановна пані , в Україні нема політичних партій,політична боротьба , це імітація ,клоунада , для того щоб відволікти увагу лохтората!!! Розділяй і володарюй,це давня метода володарів !!))
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22.10.2020 21:08 Ответить
А шо за зря стартовать? Спокойненько закупить дуподемпферные гаджеты, от электората отхватить булкодробительные пендели на всех выборах, кому надо - отрихтовать вмятины на полужопиях, согласно купленных билетов занять места в шкафу для хранения "отставной козы барабанщиков"©, пересыпаться забористым нафталином шоб моль не трахнула, заказать сосательных леденцов, например, "Рошен" и вечно предаваться радости общения с пьЮщенкой, яЙценюком и прочими аксакалами шкафа.
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22.10.2020 21:04 Ответить
До поразки на місцевих ми поставимося спокійно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2509
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22.10.2020 21:08 Ответить
Ледацюги! Раніше буквально за 3 місяці підготовилися до переможних для вас президентських виборів, а тут вам часу не вистачило. Щоб ви, дядьку, з*Їли, щоб такого не п.. казали.
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22.10.2020 21:19 Ответить
Та не вони перемогли ,а спрацював кремлівський сценарій --Будь хто ,аби не Порох, та серіал про Голобородька !!)))
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22.10.2020 21:24 Ответить
Довбик. Треба було не готуватися до місцевих виборів, а виконати обіцянки і люди порозганяли-б місцеву владу заради вас.
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22.10.2020 21:25 Ответить
Так , як підказує Черних, не було ж кремлівського сценарію, не знали що і як робити і понадіялися на "шарика".
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22.10.2020 21:44 Ответить
Мне иногда кажется, что эта страна должна исчезнуть с карты мира. Черная дыра какая-то.
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22.10.2020 21:51 Ответить
тю, америку открыли . Каазлабад давно проигран, осталось тока задокументировать... Да здравствует ямало-ненецкий хурал.
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23.10.2020 03:49 Ответить
Ну основную фунцию "слуги" выполнили успешно.Своими действия подняли рейтинги ОПЗЖ и "За майбутне коломойского". Это будут основные союзники на местах. + слуги к ним примкнут. И коалиция готова.
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22.10.2020 22:19 Ответить
"Были другие задачи"--пилить бюджет, красть, брехать, писать видосики и два месяца кататься по стране за госсчет туристическим туром ордой в 200 человек рекламируя прислугу уродов и хвалиться достижениями ненавистных попередников!
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22.10.2020 22:38 Ответить
да оставьте их. Их песенка уже спета... Юля шо-та молчит, не выказывает своей участи в сьогоденнi
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23.10.2020 03:51 Ответить
Ведуть себе як погані мисливці, ведмедя ще не побачили, а вже вкакались.
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23.10.2020 07:11 Ответить
 
 