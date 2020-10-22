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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Слуга народу (2544) Потураєв (129)

До поразки на місцевих ми поставимося спокійно, - "слуга народу" Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До поразки на місцевих ми поставимося спокійно, -

Депутат СН Микита Потураєв каже, що партія занадто пізно почала готуватися до місцевих виборів і з самого початку не мала шансів "переграти" місцевих мерів.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Lb.ua інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про те, що "Слуга народу" буде робити після поразки на місцевих виборах, він відповів так: "Нічого не будемо, спокійно до цього поставимося. ... Спочатку було абсолютно зрозуміло, що почавши підготовку до виборів влітку 2020 року, ми не переграли діючих мерів. Тим більше, що вони за останні роки одержали приголомшливі можливості в умовах децентралізації. Тому незалежні кандидати не мають жодних шансів, як і кандидати від інших партій теж".

Потураєв вважає, що його політсила занадто пізно почала готуватися до місцевих виборів.

"Ви питаєте: чому не займалися партією? Чи не займалися партією через те, що були зайняті іншими завданнями. Чи було це помилкою? З моєї точки зору, так. Я, наприклад, спочатку говорив, що до місцевих виборів треба було почати підготовку ще на початку 2020 року. І говорив про це неодноразово. Але були інші завдання", - сказав він.

Читайте також: Зеленському, можливо, доведеться вибирати - або переформатування коаліції, або розпуск Ради, - "слуга народу" Потураєв
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Топ коментарі
+27
К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 7529
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22.10.2020 20:38
+15
К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1409
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22.10.2020 20:47
+10
До поразки на місцевих ми поставимося спокійно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3816

...
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22.10.2020 20:59
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Була така партія "Народний Фронт". Вже нема її.
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22.10.2020 20:36 Відповісти
Авакову про это расскажи.
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22.10.2020 20:38 Відповісти
Нашо? Він не ЗЕ і не Куля в лоб. Він вже у вибори навіть для виду неграється.
А ви грайтеся, я не заважатиме.
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22.10.2020 20:42 Відповісти
Потому, что Аваков в Народном фронте, которого якобы не.
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22.10.2020 20:55 Відповісти
Він при владі.
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22.10.2020 21:35 Відповісти
Ой... скільки їх було ! К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2437
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22.10.2020 20:38 Відповісти
.І в яких тільки партіях вся ця публіка ще не була... К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2062
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22.10.2020 20:39 Відповісти
Весь істеблішмент України , це єдине,без будь яких винятків,Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів, які час від часу мігрують з однієї партіі до другої !!!)))
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22.10.2020 20:45 Відповісти
Да можешь и истерить,**** зеленая.Что это изменит? К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4010
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22.10.2020 20:36 Відповісти
Кабан мохнорылый. Т.е., дело, оказывается, не в той хе22е, которая творится в стране, а в том, что поздно агитировать начали.
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22.10.2020 20:36 Відповісти
Отмудахала бы Мери под руководством голобородька боксера зонтиком- и 73% выбрали её мером
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22.10.2020 23:05 Відповісти
Ты пойми, со...ть или не со...ть. для вас так вопрос даже не стоит К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2958
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22.10.2020 20:38 Відповісти
К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 7529
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22.10.2020 20:38 Відповісти
И к проигрышу следующих Парламентских и Президентских Выборов , - Отнесетесь Спокойно так , Это партия Однодневка.
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22.10.2020 20:39 Відповісти
В Україні нема політичних партій,тому і неможе бути політичної боротьби ,ця клоунада лише для того щоб відволікти увагу лохтората , щоб лохторат не заважав далі грабувати країну !!))
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22.10.2020 20:51 Відповісти
Знаєте чому? В масках голосувати це найбільший злочин. Навіть не уявляю як мій паспорт розпізнають з моїм обличчям.
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22.10.2020 20:39 Відповісти
Уже проиграли.

И,чем больше трындит ЗЕ и СН, тем это очевиднее.
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22.10.2020 20:39 Відповісти
ну значит уже и внукам хватает )
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22.10.2020 20:39 Відповісти
Там де програє СН ,там виграє ОПЗЖ,все за кремлівським сценарієм !!!
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22.10.2020 20:43 Відповісти
На практиці це як? Абстрактный "василь" проголосує за СН ,а потім покається перед мертвечуком? Ну,в принципі цього слідувало чекати після вибору клована президентом.
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22.10.2020 20:57 Відповісти
Лохторат СН худне, а лохторат ОПЗЖ набирає ваги !!! Закон фізики !!)))
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22.10.2020 21:03 Відповісти
То есть,зелёные не совсем отмороженные,чтобы адекватно воспринимать реальность? Что-то слабо верится.
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22.10.2020 20:44 Відповісти
Воно і видно))
Вові так все одно, що він вже обіцяє ледь не зорі з неба знімати і кожному в хату занести.🙂
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22.10.2020 20:45 Відповісти
А я бы сказала: НЕ НАДО ЛЯ-ЛЯ! Они там волосы на себе рвут от злости и ненависти к избирателям, которые их, даст Бог, все же прокатят! А словеса Потураева,-это жалкий лепет аутсайдера, еще вчера бежавшего впереди и снисходительно плевавшего на тех, кто за ним.
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22.10.2020 20:46 Відповісти
а шо " Зеленого Цунами " не будет К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6273
"На местных выборах мы хотим продолжить наше политическое цунами" Давид Арахамия
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22.10.2020 20:46 Відповісти
Обхезились, не добежав.
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22.10.2020 20:52 Відповісти
Що Потураєв має на увазі, що вони підготувались? Вазілін? К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 8799
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22.10.2020 20:46 Відповісти
Хоть что-то мудрое было сказано.
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22.10.2020 20:47 Відповісти
К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1409
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22.10.2020 20:47 Відповісти
А как вы можете по другому то?
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22.10.2020 20:48 Відповісти
ага...
Спокойно, как бубочка на ВВС - будете хохотать и аплодировать К поражению на местных мы отнесемся спокойно, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9781
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22.10.2020 20:48 Відповісти
Помним мы те задачи... на проститутке
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22.10.2020 20:49 Відповісти
Логичнее и Раду переизбрать. И здесь не боитесь, слуги?
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22.10.2020 20:49 Відповісти
Ясна річ що не бояться !! Є інші кубла гельмінтів , головне вчасно мігрувати та вдало мімікрувати !!)))
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22.10.2020 20:54 Відповісти
«22 октября 2020
Немцы бросились скупать туалетную бумагу и дрожжи.
Ранее стало известно, что страны начали делать закупки продуктов питания, опасаясь, что вторая волна коронавируса нанесет ущерб мировой торговле. Пандемия нарушила цепочки поставок «от фермы к предприятию», что ранее уже привело к пустым полкам в магазинах по всему миру.»

Хтось контролює вивезення зерна і продуктів харчування з України ?!
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22.10.2020 20:53 Відповісти
Ясна річ що контролюють !! Все буде вивезено вчасно!!)))
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22.10.2020 20:56 Відповісти
Миші стоять на сторожі.
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22.10.2020 21:25 Відповісти
До поразки на місцевих ми поставимося спокійно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3816

...
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22.10.2020 20:59 Відповісти
Абривіатура більш підходить як КоЗел, вже не буде плутанини.
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22.10.2020 21:23 Відповісти
Имели бы авторитет , и переигрывать бы не надо было!
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22.10.2020 21:01 Відповісти
ПАРТИИ НЕТ И НЕ БЫЛО - есть стадо управляемых тупым пастухом баранов ! Тупой он в любом варианте - или России служит или пытается типа честно управлять страной. А простота его как грится, хуже воровства.
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22.10.2020 21:02 Відповісти
Шановна пані , в Україні нема політичних партій,політична боротьба , це імітація ,клоунада , для того щоб відволікти увагу лохтората!!! Розділяй і володарюй,це давня метода володарів !!))
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22.10.2020 21:08 Відповісти
А шо за зря стартовать? Спокойненько закупить дуподемпферные гаджеты, от электората отхватить булкодробительные пендели на всех выборах, кому надо - отрихтовать вмятины на полужопиях, согласно купленных билетов занять места в шкафу для хранения "отставной козы барабанщиков"©, пересыпаться забористым нафталином шоб моль не трахнула, заказать сосательных леденцов, например, "Рошен" и вечно предаваться радости общения с пьЮщенкой, яЙценюком и прочими аксакалами шкафа.
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22.10.2020 21:04 Відповісти
До поразки на місцевих ми поставимося спокійно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2509 До поразки на місцевих ми поставимося спокійно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3165
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22.10.2020 21:08 Відповісти
Ледацюги! Раніше буквально за 3 місяці підготовилися до переможних для вас президентських виборів, а тут вам часу не вистачило. Щоб ви, дядьку, з*Їли, щоб такого не п.. казали.
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22.10.2020 21:19 Відповісти
Та не вони перемогли ,а спрацював кремлівський сценарій --Будь хто ,аби не Порох, та серіал про Голобородька !!)))
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22.10.2020 21:24 Відповісти
Довбик. Треба було не готуватися до місцевих виборів, а виконати обіцянки і люди порозганяли-б місцеву владу заради вас.
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22.10.2020 21:25 Відповісти
Так , як підказує Черних, не було ж кремлівського сценарію, не знали що і як робити і понадіялися на "шарика".
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22.10.2020 21:44 Відповісти
Мне иногда кажется, что эта страна должна исчезнуть с карты мира. Черная дыра какая-то.
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22.10.2020 21:51 Відповісти
тю, америку открыли . Каазлабад давно проигран, осталось тока задокументировать... Да здравствует ямало-ненецкий хурал.
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23.10.2020 03:49 Відповісти
Ну основную фунцию "слуги" выполнили успешно.Своими действия подняли рейтинги ОПЗЖ и "За майбутне коломойского". Это будут основные союзники на местах. + слуги к ним примкнут. И коалиция готова.
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22.10.2020 22:19 Відповісти
"Были другие задачи"--пилить бюджет, красть, брехать, писать видосики и два месяца кататься по стране за госсчет туристическим туром ордой в 200 человек рекламируя прислугу уродов и хвалиться достижениями ненавистных попередников!
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22.10.2020 22:38 Відповісти
да оставьте их. Их песенка уже спета... Юля шо-та молчит, не выказывает своей участи в сьогоденнi
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23.10.2020 03:51 Відповісти
Ведуть себе як погані мисливці, ведмедя ще не побачили, а вже вкакались.
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23.10.2020 07:11 Відповісти
 
 