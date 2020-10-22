До поразки на місцевих ми поставимося спокійно, - "слуга народу" Потураєв

Депутат СН Микита Потураєв каже, що партія занадто пізно почала готуватися до місцевих виборів і з самого початку не мала шансів "переграти" місцевих мерів.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Lb.ua інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про те, що "Слуга народу" буде робити після поразки на місцевих виборах, він відповів так: "Нічого не будемо, спокійно до цього поставимося. ... Спочатку було абсолютно зрозуміло, що почавши підготовку до виборів влітку 2020 року, ми не переграли діючих мерів. Тим більше, що вони за останні роки одержали приголомшливі можливості в умовах децентралізації. Тому незалежні кандидати не мають жодних шансів, як і кандидати від інших партій теж".

Потураєв вважає, що його політсила занадто пізно почала готуватися до місцевих виборів.

"Ви питаєте: чому не займалися партією? Чи не займалися партією через те, що були зайняті іншими завданнями. Чи було це помилкою? З моєї точки зору, так. Я, наприклад, спочатку говорив, що до місцевих виборів треба було почати підготовку ще на початку 2020 року. І говорив про це неодноразово. Але були інші завдання", - сказав він.

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