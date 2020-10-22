Зеленский может распустить Раду после местных выборов, - "слуга народа" Потураев
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Если из фракции СН начнут после местных выборов выходить депутаты, и политсиле понадобится коалиция с другими партиями, президент может распустить парламент, предварительно отправив в отставку правительство.
Об этом в интервью изданию Lb.ua сказал народный депутат "Слуги народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, такой вариант возможен, если из СН выйдут лояльные Коломойскому депутаты.
"Смотрите, есть группа Игоря Валерьевича, это где-то 40-45 депутатов. У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция. ...Если не "За будущее" и "Батькивщина", то "ЕС" и "Голос"? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", - сказал Потураев.
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О том, каким образом Зеленский может распустить Раду, Потураев высказался так: "Отставка правительства Дениса Шмыгаля. Думаю, за это без проблем проголосуют все другие фракции, да и в нашей желающие снова "сесть на схемы" найдутся. Запуск 60-ти дней для формирования коалиции и нового Кабинета министров. Отсутствие правительства, дальше - роспуск".
Пожалуйста, подождите...
Но Зеленский продолжает агитационные поездки по стране( сегодня на Волыни ) ,
а это значит , что скоро эти документы будет читать другой президент!!
Будь яка ідеологія - фарисейство, якщо її представляють мерзотники і лицеміри.
І до чого тут Петро , де про нього було хоч слово .. ?? От як з тобою об'єднуватись ,, якщо ти мелеш таку х.... ?? .
Ідеологія - це дуже просто ,, як би ще простше сказати ,, - це коли ти впевнений що -повинно бути ось так і не інакше , і не важливо хто це зробить ,, ВАЖЛИВА - МЕТА ,, ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ . Ось це і є ідеологія .
Все Іван , розмову закінчено , я не хочу витрачати свій час щоб довести тобі те , що ти всеодно не зрозумієш .
никуды
бо нэма куды
вот поэтому, потому что ты не способен понять элементарное, у нас и жопа
по-хорошему отобрать бы у тебя право голоса - все равно пользоваться не умеешь
У меня в посте было что-то про Порошенко? Нет? Так тогда иди лечись.
я могу только горестно всплеснуть руками, наблюдая за твоим примером человеческого брака в результате крепостническо-колхозной селекции