Зеленский может распустить Раду после местных выборов, - "слуга народа" Потураев

Если из фракции СН начнут после местных выборов выходить депутаты, и политсиле понадобится коалиция с другими партиями, президент может распустить парламент, предварительно отправив в отставку правительство.

Об этом в интервью изданию Lb.ua сказал народный депутат "Слуги народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такой вариант возможен, если из СН выйдут лояльные Коломойскому депутаты.

"Смотрите, есть группа Игоря Валерьевича, это где-то 40-45 депутатов. У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция. ...Если не "За будущее" и "Батькивщина", то "ЕС" и "Голос"? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", - сказал Потураев.

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О том, каким образом Зеленский может распустить Раду, Потураев высказался так: "Отставка правительства Дениса Шмыгаля. Думаю, за это без проблем проголосуют все другие фракции, да и в нашей желающие снова "сесть на схемы" найдутся. Запуск 60-ти дней для формирования коалиции и нового Кабинета министров. Отсутствие правительства, дальше - роспуск".