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Новости Политика Украины
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Зеленский может распустить Раду после местных выборов, - "слуга народа" Потураев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский может распустить Раду после местных выборов, -

Если из фракции СН начнут после местных выборов выходить депутаты, и политсиле понадобится коалиция с другими партиями, президент может распустить парламент, предварительно отправив в отставку правительство.

Об этом в интервью изданию Lb.ua сказал народный депутат "Слуги народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такой вариант возможен, если из СН выйдут лояльные Коломойскому депутаты.

"Смотрите, есть группа Игоря Валерьевича, это где-то 40-45 депутатов. У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция. ...Если не "За будущее" и "Батькивщина", то "ЕС" и "Голос"? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", - сказал Потураев.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев

О том, каким образом Зеленский может распустить Раду, Потураев высказался так: "Отставка правительства Дениса Шмыгаля. Думаю, за это без проблем проголосуют все другие фракции, да и в нашей желающие снова "сесть на схемы" найдутся. Запуск 60-ти дней для формирования коалиции и нового Кабинета министров. Отсутствие правительства, дальше - роспуск".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
+ импичмент!
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22.10.2020 21:35
+33
Зеленский может распустить Раду после местных выборов, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 27
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22.10.2020 21:36
+20
Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4988

«Я, Сергей Журавель, отец погибшего воина Украины - Ярослава Журавля.
Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих под прикрытием «стремления к миру».
Я подаю иск в Генеральную прокуратуру, по поводу совершения преступления Владимиром Зеленским на посту Верховного главнокомандующего и президента Украины.
Я не боюсь и пойду до конца, ради справедливости"
Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2532

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22.10.2020 21:55
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Страница 2 из 2
На столе Зеленского лежит около 300 документов, отобранных из почти тысячи, не читать которых просто нельзя.
Но Зеленский продолжает агитационные поездки по стране( сегодня на Волыни ) ,
а это значит , что скоро эти документы будет читать другой президент!!
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22.10.2020 23:46 Ответить
А куди там ще "розпускати"! Навіть збоченці заздрять.
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23.10.2020 07:33 Ответить
Приближается гибель зеленой заразы
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23.10.2020 07:54 Ответить
Що Зєлю геть, то це вже всім зрозуміло. Але кого натомість? Є консенсус в українців? Чи знову на дострокових понависувається Сорок штук "гетьманів"?
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23.10.2020 07:59 Ответить
вот когда украинцы наконец начнут голосовать за идеологии, а не за лица - вот тогда и будет им счастье
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23.10.2020 08:11 Ответить
Пєця - ідеологія? Сьогодні він цинічний бандерівець, а за Кучми він був скажений НАТОфоб. Так розпікав аль'янс за бомбардування Югославії, що натівці аж червоніли від власної провини, мабуть. Чи Тягнибок - ідеологія? Коли Манафорт на допиті назвав Олєжку кадровим фсбшніком?
Будь яка ідеологія - фарисейство, якщо її представляють мерзотники і лицеміри.
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23.10.2020 08:38 Ответить
Міг би без преамбули зразу про новий курс однієї підстаркуватої бабці розповісти
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23.10.2020 08:50 Ответить
Юля теж сьогодні не зможе об'єднати українців. Занадто багато брехливого бруду на неї вилили олігархічні ЗМІ. Як на мене, то узгоджений ЄДИНИЙ кандидат на дострокові має бути той(та), хто ще не балотувавсь, добре відомий в Україні політик, має кейс справ на користь України і не має негативного рейтингу.
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23.10.2020 09:04 Ответить
Наприклад Олена Зеркаль(вдалий міжнародний досвід на користь України), Олег Дубіна(вдала господарська діяльність для України), Андрій Сенченко(перекрив Кримський канал), Олексій Кучеренко(талановитий господарник, антикорупціонер)...
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23.10.2020 09:16 Ответить
Такі політики бувають тільки в добрих казках, в реалі їх не може бути
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23.10.2020 18:52 Ответить
Я й не думав що ти настільки тупий , Іван . Хочеш знову -об'єднання України , навколо якихось окремих персон ,коли треба опиратись ( як правильно сказав попередній коментатор ) саме - НА ІДЕОЛОГІЮ .
І до чого тут Петро , де про нього було хоч слово Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2123 .. ?? От як з тобою об'єднуватись ,, якщо ти мелеш таку х.... ?? Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2369 .
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23.10.2020 10:43 Ответить
Ні про що. Якась абстрактна "ідеологія", яку люди не розуміють. Яка була ідеологія у Христа? Це його вчення. А без Нього самого і його подвигу це вчення нічого не варте.
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23.10.2020 11:21 Ответить
ЛЮДИ , все розуміють , Іван . Не розуміють тільки - телепні . Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 407 .
Ідеологія - це дуже просто ,, як би ще простше сказати ,, - це коли ти впевнений що -повинно бути ось так і не інакше , і не важливо хто це зробить ,, ВАЖЛИВА - МЕТА ,, ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ . Ось це і є ідеологія .
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23.10.2020 11:31 Ответить
Ага. Чомусь ця "ідеологія" вже втретє приводить пройдисвітів до влади в Україні. А простіше сказати пройдисвіти передають владу один-одному у спадок і лише удають суперництво. Янек передав владу Пєцє, Пєця - Зєлє. Головне, щоб аби не Юлька. "Ідеологія" така...
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23.10.2020 11:58 Ответить
Пройдисвітів приводить до влади не ідеологія , а суспільство без ідеології Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2153 ..
Все Іван , розмову закінчено , я не хочу витрачати свій час щоб довести тобі те , що ти всеодно не зрозумієш .
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23.10.2020 12:04 Ответить
Та да. Куди ж мені зрозуміти. Що хтось придумав собі виправдання нічого не робити, але винуватити в цьому всіх інших, мов би "вони нічого не розуміють".
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23.10.2020 20:57 Ответить
та да, куды ж тоби
никуды
бо нэма куды
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25.10.2020 07:01 Ответить
где ты увидел в Украине идеологические партии?

вот поэтому, потому что ты не способен понять элементарное, у нас и жопа

по-хорошему отобрать бы у тебя право голоса - все равно пользоваться не умеешь
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25.10.2020 07:00 Ответить
У тебя какие-то проблемы с чтением и пониманием написанного.
У меня в посте было что-то про Порошенко? Нет? Так тогда иди лечись.
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23.10.2020 13:43 Ответить
Пан не ділетант. Пан - демагог. Хоча і ділетант теж, бо вивчив одне слово і жанглює їм, як циган сонцем. А що воно означає, навіть не знає
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23.10.2020 21:03 Ответить
ну что я могу поделать, если у тебя нет ни образования, ни опыта, ни элементарной соображалки?
я могу только горестно всплеснуть руками, наблюдая за твоим примером человеческого брака в результате крепостническо-колхозной селекции
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25.10.2020 06:58 Ответить
парламентские выборы = самоубийство СН
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23.10.2020 08:10 Ответить
а лучше будет или не будет, какой сокральный смысл ? если Парламент не функционирует должным образом в принципе уже 30 лет, может надо шо то менять в алгоритме?
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23.10.2020 08:25 Ответить
а смысл ЗЕбене распускать парламент? после досрочных выборов "служить" народу максимум сотня "слуг" останется. и то не факт.
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23.10.2020 09:32 Ответить
"Слишком хорошая новость, чтобы быть правдой"
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23.10.2020 09:53 Ответить
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