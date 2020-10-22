Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв
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Якщо з фракції СН почнуть після місцевих виборів виходити депутати, і політсилі знадобиться коаліція з іншими партіями, президент може розпустити парламент, попередньо відправивши у відставку уряд.
Про це в інтерв'ю виданню Lb.ua сказав народний депутат "Слуги народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, такий варіант можливий, якщо зі СН вийдуть лояльні до Коломойського депутати.
"Дивіться, є група Ігоря Валерійовича, це десь 40-45 депутатів. У нас загалом 245 "багнетів". Віднімаємо 45. Отримуємо 200. У такій ситуації потрібна коаліція. ... Якщо не "За майбутнє" і "Батьківщина", то "ЄС" і "Голос"? Вибір невеликий. Але така ситуація складна для президента. З точки зору виборів. Тому він буде вибирати. Або розпуск парламенту", - сказав Потураєв.
Про те, яким чином Зеленський може розпустити Раду, Потураєв висловився так: "Відставка уряду Дениса Шмигаля. Думаю, за це без проблем проголосують усі інші фракції, та й у нашій охочі знову "сісти на схеми" знайдуться. Запуск 60-ти днів для формування коаліції і нового Кабінету міністрів. Відсутність уряду, далі - розпуск".
Будь ласка, зачекайте...
Но Зеленский продолжает агитационные поездки по стране( сегодня на Волыни ) ,
а это значит , что скоро эти документы будет читать другой президент!!
Будь яка ідеологія - фарисейство, якщо її представляють мерзотники і лицеміри.
І до чого тут Петро , де про нього було хоч слово .. ?? От як з тобою об'єднуватись ,, якщо ти мелеш таку х.... ?? .
Ідеологія - це дуже просто ,, як би ще простше сказати ,, - це коли ти впевнений що -повинно бути ось так і не інакше , і не важливо хто це зробить ,, ВАЖЛИВА - МЕТА ,, ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ . Ось це і є ідеологія .
Все Іван , розмову закінчено , я не хочу витрачати свій час щоб довести тобі те , що ти всеодно не зрозумієш .
никуды
бо нэма куды
вот поэтому, потому что ты не способен понять элементарное, у нас и жопа
по-хорошему отобрать бы у тебя право голоса - все равно пользоваться не умеешь
У меня в посте было что-то про Порошенко? Нет? Так тогда иди лечись.
я могу только горестно всплеснуть руками, наблюдая за твоим примером человеческого брака в результате крепостническо-колхозной селекции