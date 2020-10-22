Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв

Якщо з фракції СН почнуть після місцевих виборів виходити депутати, і політсилі знадобиться коаліція з іншими партіями, президент може розпустити парламент, попередньо відправивши у відставку уряд.

Про це в інтерв'ю виданню Lb.ua сказав народний депутат "Слуги народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, такий варіант можливий, якщо зі СН вийдуть лояльні до Коломойського депутати.

"Дивіться, є група Ігоря Валерійовича, це десь 40-45 депутатів. У нас загалом 245 "багнетів". Віднімаємо 45. Отримуємо 200. У такій ситуації потрібна коаліція. ... Якщо не "За майбутнє" і "Батьківщина", то "ЄС" і "Голос"? Вибір невеликий. Але така ситуація складна для президента. З точки зору виборів. Тому він буде вибирати. Або розпуск парламенту", - сказав Потураєв.

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Про те, яким чином Зеленський може розпустити Раду, Потураєв висловився так: "Відставка уряду Дениса Шмигаля. Думаю, за це без проблем проголосують усі інші фракції, та й у нашій охочі знову "сісти на схеми" знайдуться. Запуск 60-ти днів для формування коаліції і нового Кабінету міністрів. Відсутність уряду, далі - розпуск".