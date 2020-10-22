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Новини Політика України
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Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, -

Якщо з фракції СН почнуть після місцевих виборів виходити депутати, і політсилі знадобиться коаліція з іншими партіями, президент може розпустити парламент, попередньо відправивши у відставку уряд.

Про це в інтерв'ю виданню Lb.ua сказав народний депутат "Слуги народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, такий варіант можливий, якщо зі СН вийдуть лояльні до Коломойського депутати.

"Дивіться, є група Ігоря Валерійовича, це десь 40-45 депутатів. У нас загалом 245 "багнетів". Віднімаємо 45. Отримуємо 200. У такій ситуації потрібна коаліція. ... Якщо не "За майбутнє" і "Батьківщина", то "ЄС" і "Голос"? Вибір невеликий. Але така ситуація складна для президента. З точки зору виборів. Тому він буде вибирати. Або розпуск парламенту", - сказав Потураєв.

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Про те, яким чином Зеленський може розпустити Раду, Потураєв висловився так: "Відставка уряду Дениса Шмигаля. Думаю, за це без проблем проголосують усі інші фракції, та й у нашій охочі знову "сісти на схеми" знайдуться. Запуск 60-ти днів для формування коаліції і нового Кабінету міністрів. Відсутність уряду, далі - розпуск".
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Топ коментарі
+37
+ импичмент!
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22.10.2020 21:35
+33
Зеленский может распустить Раду после местных выборов, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 27
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22.10.2020 21:36
+20
Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4988

«Я, Сергей Журавель, отец погибшего воина Украины - Ярослава Журавля.
Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих под прикрытием «стремления к миру».
Я подаю иск в Генеральную прокуратуру, по поводу совершения преступления Владимиром Зеленским на посту Верховного главнокомандующего и президента Украины.
Я не боюсь и пойду до конца, ради справедливости"
Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2532

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22.10.2020 21:55
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На столе Зеленского лежит около 300 документов, отобранных из почти тысячи, не читать которых просто нельзя.
Но Зеленский продолжает агитационные поездки по стране( сегодня на Волыни ) ,
а это значит , что скоро эти документы будет читать другой президент!!
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22.10.2020 23:46 Відповісти
А куди там ще "розпускати"! Навіть збоченці заздрять.
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23.10.2020 07:33 Відповісти
Приближается гибель зеленой заразы
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23.10.2020 07:54 Відповісти
Що Зєлю геть, то це вже всім зрозуміло. Але кого натомість? Є консенсус в українців? Чи знову на дострокових понависувається Сорок штук "гетьманів"?
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23.10.2020 07:59 Відповісти
вот когда украинцы наконец начнут голосовать за идеологии, а не за лица - вот тогда и будет им счастье
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23.10.2020 08:11 Відповісти
Пєця - ідеологія? Сьогодні він цинічний бандерівець, а за Кучми він був скажений НАТОфоб. Так розпікав аль'янс за бомбардування Югославії, що натівці аж червоніли від власної провини, мабуть. Чи Тягнибок - ідеологія? Коли Манафорт на допиті назвав Олєжку кадровим фсбшніком?
Будь яка ідеологія - фарисейство, якщо її представляють мерзотники і лицеміри.
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23.10.2020 08:38 Відповісти
Міг би без преамбули зразу про новий курс однієї підстаркуватої бабці розповісти
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23.10.2020 08:50 Відповісти
Юля теж сьогодні не зможе об'єднати українців. Занадто багато брехливого бруду на неї вилили олігархічні ЗМІ. Як на мене, то узгоджений ЄДИНИЙ кандидат на дострокові має бути той(та), хто ще не балотувавсь, добре відомий в Україні політик, має кейс справ на користь України і не має негативного рейтингу.
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23.10.2020 09:04 Відповісти
Наприклад Олена Зеркаль(вдалий міжнародний досвід на користь України), Олег Дубіна(вдала господарська діяльність для України), Андрій Сенченко(перекрив Кримський канал), Олексій Кучеренко(талановитий господарник, антикорупціонер)...
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23.10.2020 09:16 Відповісти
Такі політики бувають тільки в добрих казках, в реалі їх не може бути
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23.10.2020 18:52 Відповісти
Я й не думав що ти настільки тупий , Іван . Хочеш знову -об'єднання України , навколо якихось окремих персон ,коли треба опиратись ( як правильно сказав попередній коментатор ) саме - НА ІДЕОЛОГІЮ .
І до чого тут Петро , де про нього було хоч слово Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2123 .. ?? От як з тобою об'єднуватись ,, якщо ти мелеш таку х.... ?? Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2369 .
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23.10.2020 10:43 Відповісти
Ні про що. Якась абстрактна "ідеологія", яку люди не розуміють. Яка була ідеологія у Христа? Це його вчення. А без Нього самого і його подвигу це вчення нічого не варте.
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23.10.2020 11:21 Відповісти
ЛЮДИ , все розуміють , Іван . Не розуміють тільки - телепні . Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 407 .
Ідеологія - це дуже просто ,, як би ще простше сказати ,, - це коли ти впевнений що -повинно бути ось так і не інакше , і не важливо хто це зробить ,, ВАЖЛИВА - МЕТА ,, ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ . Ось це і є ідеологія .
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23.10.2020 11:31 Відповісти
Ага. Чомусь ця "ідеологія" вже втретє приводить пройдисвітів до влади в Україні. А простіше сказати пройдисвіти передають владу один-одному у спадок і лише удають суперництво. Янек передав владу Пєцє, Пєця - Зєлє. Головне, щоб аби не Юлька. "Ідеологія" така...
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23.10.2020 11:58 Відповісти
Пройдисвітів приводить до влади не ідеологія , а суспільство без ідеології Зеленський може розпустити Раду після місцевих виборів, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2153 ..
Все Іван , розмову закінчено , я не хочу витрачати свій час щоб довести тобі те , що ти всеодно не зрозумієш .
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23.10.2020 12:04 Відповісти
Та да. Куди ж мені зрозуміти. Що хтось придумав собі виправдання нічого не робити, але винуватити в цьому всіх інших, мов би "вони нічого не розуміють".
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23.10.2020 20:57 Відповісти
та да, куды ж тоби
никуды
бо нэма куды
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25.10.2020 07:01 Відповісти
где ты увидел в Украине идеологические партии?

вот поэтому, потому что ты не способен понять элементарное, у нас и жопа

по-хорошему отобрать бы у тебя право голоса - все равно пользоваться не умеешь
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25.10.2020 07:00 Відповісти
У тебя какие-то проблемы с чтением и пониманием написанного.
У меня в посте было что-то про Порошенко? Нет? Так тогда иди лечись.
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23.10.2020 13:43 Відповісти
Пан не ділетант. Пан - демагог. Хоча і ділетант теж, бо вивчив одне слово і жанглює їм, як циган сонцем. А що воно означає, навіть не знає
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23.10.2020 21:03 Відповісти
ну что я могу поделать, если у тебя нет ни образования, ни опыта, ни элементарной соображалки?
я могу только горестно всплеснуть руками, наблюдая за твоим примером человеческого брака в результате крепостническо-колхозной селекции
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25.10.2020 06:58 Відповісти
парламентские выборы = самоубийство СН
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23.10.2020 08:10 Відповісти
а лучше будет или не будет, какой сокральный смысл ? если Парламент не функционирует должным образом в принципе уже 30 лет, может надо шо то менять в алгоритме?
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23.10.2020 08:25 Відповісти
а смысл ЗЕбене распускать парламент? после досрочных выборов "служить" народу максимум сотня "слуг" останется. и то не факт.
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23.10.2020 09:32 Відповісти
"Слишком хорошая новость, чтобы быть правдой"
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23.10.2020 09:53 Відповісти
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