ЦИК принял постановление о проведении избирательных процедур в условиях пандемии COVID-19

Центральная избирательная комиссия приняла постановление об отдельных вопросах осуществления избирательных процедур по организации подготовки и проведения выборов в условиях COVID0-19, отметив, что все избирательные процедуры должны проходить в соответствии с противоэпидемических мероприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия приняла постановление" Об отдельных вопросах осуществления избирательных процедур по организации подготовки и проведения выборов 25 октября 2020 в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ".

Указанным решением ЦИК обратила внимание избирательных комиссий, а также других субъектов и участников избирательного процесса, все избирательные процедуры должны реализовываться с осуществлением соответствующих противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Также, ЦИК утвердила Рекомендации по осуществлению избирательных процедур по организации подготовки и проведения выборов в условиях пандемии коронавируса.

"Помимо прочего, избирательным комиссиям рекомендовано безотлагательно осуществлять рассмотрение представлений о замене члена избирательной комиссии, у которого подтвержден диагноз заболевания COVID-19 или какого направлено в установленном порядке на самоизоляцию, обсервацию", - говорится в сообщении.

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