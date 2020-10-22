Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно
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Президент США Дональд Трамп планирует отдать свой голос в рамках досрочного голосование на выборах главы государства.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.
Ожидается, что Трамп проголосует в субботу лично на участке в городе Уэст-Палм-Бич, расположенном недалеко от его частной резиденции в Мар-а-Лаго.
Год назад президент США изменил свою прописку - с Нью-Йорка на Мар-а-Лаго во Флориде, где досрочное голосование на участках стартовало еще в понедельник.
Вице-президент США Майк Пенс также воспользуется подобным форматом голосования. Он, как ожидается, отдаст свой голос на участке в штате Индиана в пятницу.
На прошлой неделе в США была зарегистрирована рекордная явка на досрочном голосовании на президентских выборах - свои голоса отдали более 17 млн американцев.
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Походу настали времена, когда неадекватов ничего не сдерживает.