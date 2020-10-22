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Новости За рубежом
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Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно

Президент США Дональд Трамп планирует отдать свой голос в рамках досрочного голосование на выборах главы государства.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Ожидается, что Трамп проголосует в субботу лично на участке в городе Уэст-Палм-Бич, расположенном недалеко от его частной резиденции в Мар-а-Лаго.

Год назад президент США изменил свою прописку - с Нью-Йорка на Мар-а-Лаго во Флориде, где досрочное голосование на участках стартовало еще в понедельник.

Вице-президент США Майк Пенс также воспользуется подобным форматом голосования. Он, как ожидается, отдаст свой голос на участке в штате Индиана в пятницу.

На прошлой неделе в США была зарегистрирована рекордная явка на досрочном голосовании на президентских выборах - свои голоса отдали более 17 млн американцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама впервые за период кампании публично поддержал Байдена: "Трамп не может защитить даже себя"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
У Трампа свой избирательный участок. Не мешайте ему, а то покусает. Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно - Цензор.НЕТ 5223
Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно - Цензор.НЕТ 4575
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22.10.2020 22:56
+3
по почте, молодец...
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22.10.2020 22:40
+3
Трамп проголосует раньше, чтобы успеть здриснуть в расею в день выборов...
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22.10.2020 23:02
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по почте, молодец...
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22.10.2020 22:40 Ответить
С утра твитнул - весь день свободен...
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22.10.2020 22:56 Ответить
до мегасрача пусть теперь готовится, 5 часов осталось)... в США давно уже голосуют и досрочно и по почте
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22.10.2020 23:12 Ответить
за Байдена!)))
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22.10.2020 22:43 Ответить
Та как-то пох на тебя, зеля американский. Такой же любитель пуйла.
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22.10.2020 22:44 Ответить
Зеля американский это как раз Байден - у них и электорат одинаковый - охлос с телевизором вместо мозга и коррумпированные элиты.
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22.10.2020 22:54 Ответить
ой...и за кого ж интересно ? )))))
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22.10.2020 22:48 Ответить
У Трампа свой избирательный участок. Не мешайте ему, а то покусает. Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно - Цензор.НЕТ 5223
Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно - Цензор.НЕТ 4575
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22.10.2020 22:56 Ответить
Там лікують неври?
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22.10.2020 22:58 Ответить
Трамп проголосует раньше, чтобы успеть здриснуть в расею в день выборов...
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22.10.2020 23:02 Ответить
Трамп наш президент.Обама чмо.Клинтогьша-старая кашелка,рептилоидша.
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22.10.2020 23:58 Ответить
Трамп может даже досрочно выиграть и вступить и вступить на пост.

Походу настали времена, когда неадекватов ничего не сдерживает.
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23.10.2020 00:48 Ответить
 
 