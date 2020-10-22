Трамп заявив, що на виборах президента США голосуватиме достроково

Президент США Дональд Трамп планує віддати свій голос у межах дострокового голосування на виборах глави держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на Білий дім.

Очікується, що Трамп проголосує в суботу особисто на дільниці в місті Вест-Палм-Біч, розташованій неподалік від його приватної резиденції в Мар-а-Лаго.

Рік тому президент США змінив свою прописку - з Нью-Йорка на Мар-а-Лаго у Флориді, де дострокове голосування на дільницях стартувало ще в понеділок.

Віцепрезидент США Майк Пенс також скористається таким форматом голосування. Він, як очікується, віддасть свій голос на дільниці в штаті Індіана в п'ятницю.

Минулого тижня в США була зареєстрована рекордна явка на достроковому голосуванні на президентських виборах - свої голоси віддали понад 17 млн ​​американців.

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