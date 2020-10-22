УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14156 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 763 12
вибори (6154) США (14430) Трамп (3118)

Трамп заявив, що на виборах президента США голосуватиме достроково

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп заявив, що на виборах президента США голосуватиме достроково

Президент США Дональд Трамп планує віддати свій голос у межах дострокового голосування на виборах глави держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на Білий дім.

Очікується, що Трамп проголосує в суботу особисто на дільниці в місті Вест-Палм-Біч, розташованій неподалік від його приватної резиденції в Мар-а-Лаго.

Рік тому президент США змінив свою прописку - з Нью-Йорка на Мар-а-Лаго у Флориді, де дострокове голосування на дільницях стартувало ще в понеділок.

Віцепрезидент США Майк Пенс також скористається таким форматом голосування. Він, як очікується, віддасть свій голос на дільниці в штаті Індіана в п'ятницю.

Минулого тижня в США була зареєстрована рекордна явка на достроковому голосуванні на президентських виборах - свої голоси віддали понад 17 млн ​​американців.

Читайте також: Обама вперше за період кампанії публічно підтримав Байдена: "Трамп не може захистити навіть себе"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
У Трампа свой избирательный участок. Не мешайте ему, а то покусает. Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно - Цензор.НЕТ 5223
Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно - Цензор.НЕТ 4575
показати весь коментар
22.10.2020 22:56
+3
по почте, молодец...
показати весь коментар
22.10.2020 22:40
+3
Трамп проголосует раньше, чтобы успеть здриснуть в расею в день выборов...
показати весь коментар
22.10.2020 23:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по почте, молодец...
показати весь коментар
22.10.2020 22:40 Відповісти
С утра твитнул - весь день свободен...
показати весь коментар
22.10.2020 22:56 Відповісти
до мегасрача пусть теперь готовится, 5 часов осталось)... в США давно уже голосуют и досрочно и по почте
показати весь коментар
22.10.2020 23:12 Відповісти
за Байдена!)))
показати весь коментар
22.10.2020 22:43 Відповісти
Та как-то пох на тебя, зеля американский. Такой же любитель пуйла.
показати весь коментар
22.10.2020 22:44 Відповісти
Зеля американский это как раз Байден - у них и электорат одинаковый - охлос с телевизором вместо мозга и коррумпированные элиты.
показати весь коментар
22.10.2020 22:54 Відповісти
ой...и за кого ж интересно ? )))))
показати весь коментар
22.10.2020 22:48 Відповісти
У Трампа свой избирательный участок. Не мешайте ему, а то покусает. Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно - Цензор.НЕТ 5223
Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно - Цензор.НЕТ 4575
показати весь коментар
22.10.2020 22:56 Відповісти
Там лікують неври?
показати весь коментар
22.10.2020 22:58 Відповісти
Трамп проголосует раньше, чтобы успеть здриснуть в расею в день выборов...
показати весь коментар
22.10.2020 23:02 Відповісти
Трамп наш президент.Обама чмо.Клинтогьша-старая кашелка,рептилоидша.
показати весь коментар
22.10.2020 23:58 Відповісти
Трамп может даже досрочно выиграть и вступить и вступить на пост.

Походу настали времена, когда неадекватов ничего не сдерживает.
показати весь коментар
23.10.2020 00:48 Відповісти
 
 