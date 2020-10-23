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Все врачи инфекционной больницы в Коломые заболели COVID-19, - мэр Слюзар

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Все врачи инфекционной больницы в Коломые заболели COVID-19, - мэр Слюзар

В Коломые на Прикарпатье все врачи инфекционной больницы больны COVID-19.

Об этом сообщил городской глава Игорь Слюзар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, в КНП "Коломыйская инфекционная больница Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области" пациентов обслуживает средний и младший персонал.

Все врачи болеют COVID-19, в том числе и руководитель учреждения. Всего в инфекционной больнице работают 17 врачей.

Игорь Слюзар говорит, что в Коломые статистика больных коронавирусом меняется к худшему: "В больнице лежит 21 больной с подтвержденным COVID-19, 24 - под подозрением".

Также на Цензор.НЕТ: Качество лечения больных COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Но им должно быть приятно, что по словам ЗЕ в Украине лучше всего в Мире борются с ковидом.
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23.10.2020 00:43
+6
а этот об алимпияде мечтает да по стране катается... клоун шапитошный
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23.10.2020 00:42
+6
а наше быдло в транспорте продолжает ездить без масок или с масками под носом, и ходить на концерты к поляковой.
придурки
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23.10.2020 01:16
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а этот об алимпияде мечтает да по стране катается... клоун шапитошный
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23.10.2020 00:42 Ответить
Но им должно быть приятно, что по словам ЗЕ в Украине лучше всего в Мире борются с ковидом.
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23.10.2020 00:43 Ответить
Надо просто перестать болеть!
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23.10.2020 00:45 Ответить
И вот, писец приходит в гости к нам, и говорит - я на часок !

Да.. Весь этот писец предвидел каждый - хотя никто не ожидал..
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23.10.2020 00:45 Ответить
А Зеленский говорит, что все под контролем, что в больницах Украины лечат лучше, чем в больницах Европы. А Степанов - что мед.система полностью справляется.
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23.10.2020 00:46 Ответить
А врачи говорят наоборот. И статистика, особенно уволившихся врачей.
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23.10.2020 01:23 Ответить
Пускай теперь холопы которым лень на морду маску одеть, лечатся дома подорожников. Постоянно наблюдаю как по дорогам ездят маршрутки битком набитые быдлом половина которых без масок а вторая половина маски на подбородке ради галочки носят. О *только сидячих местах* и *дистанции* в общественном транспорте вообще смешно говорить.
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23.10.2020 00:48 Ответить
Скажи ещё тупые врачи без масок в инфекционке ходят
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23.10.2020 09:47 Ответить
шкода лікарів ,але як щоб захворіли в Феофанії може трохи хтось прийшов до тями !
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23.10.2020 00:51 Ответить
вони наче не приймають ковід. Лише Олександрівська.
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23.10.2020 01:17 Ответить
То фігня. ЗЕ хоче Олімпіаду.
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23.10.2020 00:56 Ответить
а наше быдло в транспорте продолжает ездить без масок или с масками под носом, и ходить на концерты к поляковой.
придурки
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23.10.2020 01:16 Ответить
Всем врачам нужно идти к бабакам-они им пошепчут.
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23.10.2020 01:33 Ответить
хорошо допустим, и что дальше? вот к примеру прямо сейчас у ребенка менингококковая инфекция, вот к примеру ну или у взрослого что придумаем ну к примеру лептоспироз, и что дальше??????
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23.10.2020 07:03 Ответить
Причина первая в новом постоновлнии врачам не хилая страховка.Причина вторая изобретатеьь тестов прц Кавер за шо и получил нобелевскую премию обьснил шизоидному человечеству, в подовляющей своей массе,мои тесты только для иследований, ими болен или не болен определить невозможно. Потому как инфицированый это не больной и при желании найти можно что угодно у человека. Но разве людей этим проймешь, слушают только себя бо они подобие создателя а значит всегда правы и во что хотят в то и верят. Болезнь в области психиатрии.
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23.10.2020 08:34 Ответить
так я об чем, тупо устали и маршем отправились на отдых, платить надо не за болезнь а за выполненную работу, вот если б им минималочку заплатили за больничный глядиш и все были бы в строю, аа и да я в инфекции работал
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23.10.2020 09:22 Ответить
Ничего не понятно, заболели или боятся заразиться и сидят дома.Почему в других странах врачи и медсёстры в таком огромном колличестве не болеют? А только в Украине медперсонал больной?Образование у них есть?Почему непрофессионализм такой ?
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23.10.2020 11:02 Ответить
 
 