COVID-19: страны Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В странах Европы начали постепенно отменять традиционные рождественские ярмарки из-за ситуации с коронавирусом
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.
В частности, отказались от проведения в этом году одной из самых известных ярмарок во Франции - в Страсбурге. В прошлом году ее посетили два миллиона человек.
В декабре также не состоится ярмарка в Берлине, которую в среднем ежегодно посещают около одного миллиона человек.
Между тем, советник при шотландском правительстве в области здравоохранения Джейсон Литч призвал всех готовиться к "цифровому Рождеству" в этом году.
"Рождество не будет таким, как обычно. Мы не будем собираться большими группами, когда собирается несколько семей. Для этого года подобное - фантастика. Но я надеюсь, что если нам удастся снизить показатели, то, может быть, мы сможем более-менее нормально провести Рождество" - сказал Литч.
Ранее сообщалось, что власти Ирландии, со своей стороны, ввели жесткие ограничения в рамках борьбы против вируса, чтобы попытаться нормализовать ситуацию за ближайшие недели. Это бы позволило не вводить серьезные ограничительные меры на Рождество.
В последние недели в странах Европы сообщают о росте заболеваемости коронавирусом, в том числе рекордно высоких показателях за время пандемии. При этом во многих государствах службы здравоохранения нарастили количество проводимых тестирований на COVID-19.
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А у нас в городе в новогоднюю ночь пьяное быдло пойдет на йолку как каждый год, но что с них с зебилов взять
Смешно как Невзоров издевается над попами - чет 80 попов усопло от вируса, плюс куча всяких клириков или как там прислужников разных по кликухам зовут то. Ну и тысячи веропитеков конечно тоже увидели Аллаха, или как там Яхве еще кличут то))
Бо темп крутий взяли зі статистикою
Понюхать виртуальный пряник, виртуально облизнуться на виртуальный штоллен.
Ну, вы поняли.
Все веселее.