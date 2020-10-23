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COVID-19: страны Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

COVID-19: страны Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки

В странах Европы начали постепенно отменять традиционные рождественские ярмарки из-за ситуации с коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.

В частности, отказались от проведения в этом году одной из самых известных ярмарок во Франции - в Страсбурге. В прошлом году ее посетили два миллиона человек.

В декабре также не состоится ярмарка в Берлине, которую в среднем ежегодно посещают около одного миллиона человек.

Между тем, советник при шотландском правительстве в области здравоохранения Джейсон Литч призвал всех готовиться к "цифровому Рождеству" в этом году.

"Рождество не будет таким, как обычно. Мы не будем собираться большими группами, когда собирается несколько семей. Для этого года подобное - фантастика. Но я надеюсь, что если нам удастся снизить показатели, то, может быть, мы сможем более-менее нормально провести Рождество" - сказал Литч.

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Ранее сообщалось, что власти Ирландии, со своей стороны, ввели жесткие ограничения в рамках борьбы против вируса, чтобы попытаться нормализовать ситуацию за ближайшие недели. Это бы позволило не вводить серьезные ограничительные меры на Рождество.

В последние недели в странах Европы сообщают о росте заболеваемости коронавирусом, в том числе рекордно высоких показателях за время пандемии. При этом во многих государствах службы здравоохранения нарастили количество проводимых тестирований на COVID-19.
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Топ комментарии
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"Рождество не будет таким, как обычно. Мы не будем собираться большими группами, когда собирается несколько семей. Для этого года подобное - фантастика. Но я надеюсь, что если нам удастся снизить показатели, то, может быть, мы сможем более-менее нормально провести Рождество"



А у нас в городе в новогоднюю ночь пьяное быдло пойдет на йолку как каждый год, но что с них с зебилов взять COVID-19: страны Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки - Цензор.НЕТ 5545
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23.10.2020 08:58
+2
просто нужно больше молиться🙏🙏🙏 , а не с лядями на мерседесах по саунам гонять😈😈😈 ))
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23.10.2020 09:06
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"Рождество не будет таким, как обычно. Мы не будем собираться большими группами, когда собирается несколько семей. Для этого года подобное - фантастика. Но я надеюсь, что если нам удастся снизить показатели, то, может быть, мы сможем более-менее нормально провести Рождество"



А у нас в городе в новогоднюю ночь пьяное быдло пойдет на йолку как каждый год, но что с них с зебилов взять COVID-19: страны Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки - Цензор.НЕТ 5545
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23.10.2020 08:58 Ответить
если православный - вирус не зацепит, проверено, Кашпировский сказал. Вернее, отец Кашпионий. COVID-19: страны Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки - Цензор.НЕТ 8281
Смешно как Невзоров издевается над попами - чет 80 попов усопло от вируса, плюс куча всяких клириков или как там прислужников разных по кликухам зовут то. Ну и тысячи веропитеков конечно тоже увидели Аллаха, или как там Яхве еще кличут то))
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23.10.2020 09:01 Ответить
просто нужно больше молиться🙏🙏🙏 , а не с лядями на мерседесах по саунам гонять😈😈😈 ))
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23.10.2020 09:06 Ответить
Хто доживе до НГ.
Бо темп крутий взяли зі статистикою
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23.10.2020 09:09 Ответить
Виртуальные можно провести!
Понюхать виртуальный пряник, виртуально облизнуться на виртуальный штоллен.
Ну, вы поняли.
Все веселее.
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23.10.2020 09:07 Ответить
Это патаму шо у них украинской вакцины! А нам не страшно - через девять месяцев нас всех уколят украинской вакциной и все будет сало в шоколаде...
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23.10.2020 09:08 Ответить
COVID-19: країни Європи почали скасовувати традиційні різдвяні ярмарки - Цензор.НЕТ 6024
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23.10.2020 09:24 Ответить
Ех, нема у них Бубачки. Найвеличнішого борцуна з короною.
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23.10.2020 09:25 Ответить
 
 