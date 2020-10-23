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COVID-19: країни Європи почали скасовувати традиційні різдвяні ярмарки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

COVID-19: країни Європи почали скасовувати традиційні різдвяні ярмарки

У країнах Європи почали поступово скасовувати традиційні різдвяні ярмарки через ситуацію з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

Зокрема, відмовилися від проведення цього року одного з найвідоміших ярмарків у Франції - в Страсбурзі. Минулого року його відвідали два мільйони людей.

У грудні теж не відбудеться ярмарок у Берліні, який у середньому щорічно відвідують близько одного мільйона людей.

Тим часом, радник при шотландському уряді в галузі охорони здоров'я Джейсон Літч закликав усіх готуватися до "цифрового Різдва" цього року.

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"Різдво не буде таким, як зазвичай. Ми не будемо збиратися великими групами, коли збирається кілька сімей. Для цього року подібне - фантастика. Але я сподіваюся, що якщо нам вдасться знизити показники, то, можливо, ми зможемо більш-менш нормально провести Різдво "- сказав Літч.

Раніше повідомлялося, що влада Ірландії, зі свого боку, ввела жорсткі обмеження в рамках боротьби проти вірусу, щоб спробувати нормалізувати ситуацію найближчими тижнями. Це б дозволило не вводити серйозні обмежувальні заходи на Різдво.

В останні тижні в країнах Європи повідомляють про зростання захворюваності на коронавірус, зокрема рекордно високих показниках за час пандемії. При цьому в багатьох державах служби охорони здоров'я наростили кількість проведених тестувань на COVID-19.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
"Рождество не будет таким, как обычно. Мы не будем собираться большими группами, когда собирается несколько семей. Для этого года подобное - фантастика. Но я надеюсь, что если нам удастся снизить показатели, то, может быть, мы сможем более-менее нормально провести Рождество"



А у нас в городе в новогоднюю ночь пьяное быдло пойдет на йолку как каждый год, но что с них с зебилов взять COVID-19: страны Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки - Цензор.НЕТ 5545
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23.10.2020 08:58
+2
просто нужно больше молиться🙏🙏🙏 , а не с лядями на мерседесах по саунам гонять😈😈😈 ))
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23.10.2020 09:06
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"Рождество не будет таким, как обычно. Мы не будем собираться большими группами, когда собирается несколько семей. Для этого года подобное - фантастика. Но я надеюсь, что если нам удастся снизить показатели, то, может быть, мы сможем более-менее нормально провести Рождество"



А у нас в городе в новогоднюю ночь пьяное быдло пойдет на йолку как каждый год, но что с них с зебилов взять COVID-19: страны Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки - Цензор.НЕТ 5545
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23.10.2020 08:58 Відповісти
если православный - вирус не зацепит, проверено, Кашпировский сказал. Вернее, отец Кашпионий. COVID-19: страны Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки - Цензор.НЕТ 8281
Смешно как Невзоров издевается над попами - чет 80 попов усопло от вируса, плюс куча всяких клириков или как там прислужников разных по кликухам зовут то. Ну и тысячи веропитеков конечно тоже увидели Аллаха, или как там Яхве еще кличут то))
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23.10.2020 09:01 Відповісти
просто нужно больше молиться🙏🙏🙏 , а не с лядями на мерседесах по саунам гонять😈😈😈 ))
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23.10.2020 09:06 Відповісти
Хто доживе до НГ.
Бо темп крутий взяли зі статистикою
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23.10.2020 09:09 Відповісти
Виртуальные можно провести!
Понюхать виртуальный пряник, виртуально облизнуться на виртуальный штоллен.
Ну, вы поняли.
Все веселее.
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23.10.2020 09:07 Відповісти
Это патаму шо у них украинской вакцины! А нам не страшно - через девять месяцев нас всех уколят украинской вакциной и все будет сало в шоколаде...
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23.10.2020 09:08 Відповісти
COVID-19: країни Європи почали скасовувати традиційні різдвяні ярмарки - Цензор.НЕТ 6024
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23.10.2020 09:24 Відповісти
Ех, нема у них Бубачки. Найвеличнішого борцуна з короною.
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23.10.2020 09:25 Відповісти
 
 