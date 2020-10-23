Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение $3,5 млн, полученных от России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом действующий президент США сказал в ходе дебатов с Байденом, которые транслирует телеканал NBC.

"Джо получил $3,5 млн долларов от России, был в дружеских отношениях с мэром Москвы, он должен объяснить это. Я никаких денег от России не получал", - заявил Трамп.

Он в очередной раз отметил, что жестче всех своих предшественников на посту президента относится к России.

В свою очередь Байден заявил: "Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной".

Говоря о работе своего сына в украинской компании Burisma, бывший вице-президент заявил, что "там не было ничего неэтичного".

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Напомним, что будучи на посту вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины. Республиканцы считают, что Байден сделал это, так как не хотел, чтобы генпрокурор расследовал дело, связанное с Burisma. В этой компании работал Хантер Байден. Сам Джо Байден заверял, что делал это, так как считал Шокина коррумпированным чиновником.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma. Ожидалось, что это расследование должно было коснуться и деятельности Хантера Байдена.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность в Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями.