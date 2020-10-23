Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение $3,5 млн, полученных от России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом действующий президент США сказал в ходе дебатов с Байденом, которые транслирует телеканал NBC.
"Джо получил $3,5 млн долларов от России, был в дружеских отношениях с мэром Москвы, он должен объяснить это. Я никаких денег от России не получал", - заявил Трамп.
Он в очередной раз отметил, что жестче всех своих предшественников на посту президента относится к России.
В свою очередь Байден заявил: "Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной".
Говоря о работе своего сына в украинской компании Burisma, бывший вице-президент заявил, что "там не было ничего неэтичного".
Напомним, что будучи на посту вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины. Республиканцы считают, что Байден сделал это, так как не хотел, чтобы генпрокурор расследовал дело, связанное с Burisma. В этой компании работал Хантер Байден. Сам Джо Байден заверял, что делал это, так как считал Шокина коррумпированным чиновником.
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma. Ожидалось, что это расследование должно было коснуться и деятельности Хантера Байдена.
Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность в Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями.
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Тебя в детстве часто роняли?
Напомню, что при администрации обамы- байдена было награждена оккупация Грузии "перезагрузкой", а в ответ на оккупацию Крыма было приказано Турчинову не оказывать сопротивления.
Напомню, что при администрации обамы- байдена было игнорировано строительство обоих Северных потоков -военно-политического проекта кремлядей.
Напомню, что администрация Трампа с 2017 г пробивала в конгрессе СОПРОТИВЛЕНИЕ "демократов" выделить деньги на летальное оружие для Украины
И пробила!!!
Ибо левацкая мразь - она и в Америке = МРАЗЬ!
"Россия ответит за вмешательство в американские выборы (2016 и 2020) так как это вопрос суверенитета Америки...."
Байден: - "Экс руководители спецслужб США, и республиканцы и демократы, в открытом письме заявили, что украинский борщ о т.н. "имейлах Хантера", который готовил Джулиани, - это вмешательство в выборы в США российских спецслужб...."
Байден на обвинения Трампа о т.н. "коррупции Байдена" ответил Трмпу на дебатах: - "Когда ты (Трамп) покажешь свои налоговые декларации, как я это сделал, тогда сможешь говорить о коррупции...."
Обама: - "Трамп за всю свлю жизь заплатил столько налогов, сколько я в молодости за один год, когда наполнял стаканчики мороженым в кафе...."
Вся политика обамы-байдена с 2009-2016 шла под дудку кремля = делали, что прикажут