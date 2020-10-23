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Новости За рубежом
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Байден (2372) дебаты (418) США (23153) Трамп (3338) Burisma (35)

Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение $3,5 млн, полученных от России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом действующий президент США сказал в ходе дебатов с Байденом, которые транслирует телеканал NBC.

"Джо получил $3,5 млн долларов от России, был в дружеских отношениях с мэром Москвы, он должен объяснить это. Я никаких денег от России не получал", - заявил Трамп.

Он в очередной раз отметил, что жестче всех своих предшественников на посту президента относится к России.

В свою очередь Байден заявил: "Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной".

Говоря о работе своего сына в украинской компании Burisma, бывший вице-президент заявил, что "там не было ничего неэтичного".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР начало новое расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы

Напомним, что будучи на посту вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины. Республиканцы считают, что Байден сделал это, так как не хотел, чтобы генпрокурор расследовал дело, связанное с Burisma. В этой компании работал Хантер Байден. Сам Джо Байден заверял, что делал это, так как считал Шокина коррумпированным чиновником.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma. Ожидалось, что это расследование должно было коснуться и деятельности Хантера Байдена.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность в Burisma, не имея при этом никакого опыта в управлении компаниями.
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Топ комментарии
+17
у тебя буденовка видна
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23.10.2020 09:57
+9
Америка - это наш друг!!!! Обобрали нас с другой стороны!!! Не путай берега!
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23.10.2020 09:52
+9
То не буденовка, то боевая кацапская пЕлотка
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23.10.2020 10:04
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Америка - это наш друг!!!! Обобрали нас с другой стороны!!! Не путай берега!
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23.10.2020 09:52 Ответить
Вот только Америка и семейство Байденов немножко разные вещи.
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23.10.2020 09:56 Ответить
я думаю это порохоботы балуются, боятся возмездия от Трампа за свои делишки
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23.10.2020 10:01 Ответить
Это Лещенко, Наем и Сытник - порохоботы?
Тебя в детстве часто роняли?
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23.10.2020 10:05 Ответить
И эти тоже ответят. Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России - Цензор.НЕТ 2613
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23.10.2020 10:07 Ответить
Яким чином, як завжди у ГУЛАГ?
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23.10.2020 10:14 Ответить
за бульбу ответят усе! Трамп звинуватив Байдена в отриманні $3,5 млн від Росії - Цензор.НЕТ 6126
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23.10.2020 10:21 Ответить
Так отблагодарил глубокой озабоченностью и 200 матрасами для полевых госпиталей.
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23.10.2020 10:00 Ответить
Напомню для альтернативно одаренных, что при администрации обамы- байдена было наложено ВЕТО на решение конгресса о выделении Украине летального оружия.
Напомню, что при администрации обамы- байдена было награждена оккупация Грузии "перезагрузкой", а в ответ на оккупацию Крыма было приказано Турчинову не оказывать сопротивления.
Напомню, что при администрации обамы- байдена было игнорировано строительство обоих Северных потоков -военно-политического проекта кремлядей.

Напомню, что администрация Трампа с 2017 г пробивала в конгрессе СОПРОТИВЛЕНИЕ "демократов" выделить деньги на летальное оружие для Украины

И пробила!!!
Ибо левацкая мразь - она и в Америке = МРАЗЬ!
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23.10.2020 14:34 Ответить
Америка!!!Это круто!!!!! Вы молодцы!!! Спасибо что вы есть!!!! Без вас коммуняцкая зараза уже бы распозлась по всему миру!!!
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23.10.2020 09:51 Ответить
Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России - Цензор.НЕТ 42 Похоже, Трампу сказали, что кто-то от России получил больше, чем он.
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23.10.2020 09:51 Ответить
США дали Украине миллиарды долларов инвестиций.....Посадить всех последних президентов США Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России - Цензор.НЕТ 5505
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23.10.2020 09:52 Ответить
Это были лучшие дебаты Трампа в его жизни - так отреагировали американские СМИ. От себя ставлю на победу Трампа. Он возьмет ключевые штаты. Эта история с ноутбукам сынка Байдена раскручивается все громче и громче. Сегодня уже нашелся свидетель, партнер хантера Байдена, который заявил, что все правда. Короче, Байден мошенник, и его надо судить, и судить будут, видимо.
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23.10.2020 09:53 Ответить
у тебя буденовка видна
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23.10.2020 09:57 Ответить
То не буденовка, то боевая кацапская пЕлотка
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23.10.2020 10:04 Ответить
порохоботы, ваш шеф, судя по всему, ответит таки за свои делишки. Он опять не на того поставил Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России - Цензор.НЕТ 2161
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23.10.2020 10:06 Ответить
твой шеф *****
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23.10.2020 10:12 Ответить
Ответит, ответит. И он ответит, и порохоботы ответят, и мы все ответим, а потом прилетят рептилоиды с Нубиру и забирут тебя в рай к ботоксному идолу.
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23.10.2020 10:12 Ответить
Этот ноутбук - такой прям классический рояль в кустах. Расчитаный на крайне наивного простачка. Сценарий разве что для болливудского кино, на голливуд уже не тянет. Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России - Цензор.НЕТ 6623
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23.10.2020 10:07 Ответить
Ну что поделать, не везет демократам опять
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23.10.2020 10:13 Ответить
Скорее не везет штабу Трампа с политтехнологами. Они зря свой хлеб едят, трюк с ноутбуком выглядит слишком дешево и топорно.
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23.10.2020 10:44 Ответить
Козломордый, вот когда Трамп стал президентом вы шампанское пили, а будете ли вы жрать говно когда Байден выиграет?
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23.10.2020 13:13 Ответить
Трамп для РАБссии страшный изверг..... Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России - Цензор.НЕТ 7106утилизировал аппараты ИВЛ привезенные якобы от Путлера....,мать Тереза КГБшная блин...
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23.10.2020 09:56 Ответить
Мошенника и проходимца Пола Манафорта Трамп посадил Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России - Цензор.НЕТ 934
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23.10.2020 10:00 Ответить
Невже? А не прокурор, якого Трамп зняв за це?
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23.10.2020 10:23 Ответить
Байден вчера на дебатах с Трампом:
"Россия ответит за вмешательство в американские выборы (2016 и 2020) так как это вопрос суверенитета Америки...."

Байден: - "Экс руководители спецслужб США, и республиканцы и демократы, в открытом письме заявили, что украинский борщ о т.н. "имейлах Хантера", который готовил Джулиани, - это вмешательство в выборы в США российских спецслужб...."

Байден на обвинения Трампа о т.н. "коррупции Байдена" ответил Трмпу на дебатах: - "Когда ты (Трамп) покажешь свои налоговые декларации, как я это сделал, тогда сможешь говорить о коррупции...."

Обама: - "Трамп за всю свлю жизь заплатил столько налогов, сколько я в молодости за один год, когда наполнял стаканчики мороженым в кафе...."
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23.10.2020 10:01 Ответить
Байден брал деньги напрямую у кремля - 3,5 мрн через Батурину, этот факт задукоментировали конгрессмены = всё остальное художественный свист1
Вся политика обамы-байдена с 2009-2016 шла под дудку кремля = делали, что прикажут
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23.10.2020 14:39 Ответить
Какіє ваші даказательства?
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23.10.2020 10:05 Ответить
Из открытых источников известно, что Билл Клинтон давал кредиты для РАБссии в 45 ярдов долларов,это больше чем Рузвельт для дохлого сссср в 1941-45 гг и Буш старший с Ножками вместе взятые Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России - Цензор.НЕТ 9448
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23.10.2020 10:09 Ответить
Не важно какое из этих двух говен говнистей. Победа Байдена- перемены для Украины. Всякие дубинские, деркачи и прочий сброд сразу закроют свои рты. Ну а беня подокуеет так же как и пеця подокуей посте победы Трампа. Только из за этого стоит желать победы Байдену. Ести Трамп останетсяЯ, все это гавно у нас будет тянуться еще 4 года
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23.10.2020 10:16 Ответить
При Трампе США раскрыли наибольшую банду Путлера из ГРУ в кибервойне,которую РАБссия никогда не выиграет....
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23.10.2020 10:16 Ответить
Лучшая тактика и стратегия,это похвали противника....
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23.10.2020 10:18 Ответить
Самое главное, Байден опять попался на лжи, когда сказал, что он никогда не был против фрекинга. И сказал, пусть Трамп покажет, где он говорил что то против. Трамп ответил - ок, и через полчаса после дебатов в твитере трампа появилась ссылка на интервью Байдена, где тот обещал запретить фрекинг полностью и навсегда. Эта "забывчивость" Байдена может ему дорогого стоить. Теперь Трампу нужно ехать в Пенсильванию и показывать избирателю, что их ждет, если Байден станет президентом, после запрета фрекинга - безработица и нищета. А расклад такой, что, судя по всему, кто берет Пенсильванию, тот и выигрывает выборы.
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23.10.2020 10:18 Ответить
Народ, не варто лайкати Андрей Андрийко. Це ж провокатор, який грає під дурника.
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23.10.2020 10:21 Ответить
И самое главное, в верховном суде теперь республиканцы имеют свое большинство, и если дело дойдет до спора - а оно дойдет, из за этого странного голосования по почте - сами понимаете, какое решение примет верховный суд. Так что украинцы, вы пока не спешите поздравлять Байдена.
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23.10.2020 10:30 Ответить
На Байдене клейма ставить негде. Ходячий символ коррупции.
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23.10.2020 10:46 Ответить
Зато срамп - агнец божий))) выбирете срампа еще раз, забудьте о демократии и независимости. Будете рашу обслуживать ((
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23.10.2020 11:02 Ответить
Вот прям сегодня подумалось, что трамп начнет замазывать демократов парашей. Типично парашинские приемчики ... фуу
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23.10.2020 11:05 Ответить
Понятия не имею, кто лучше для американцев, но было бы прикольно если бы победил Байден. так хоть была бы прикольно наблюдать, чьи прихильники всрут.ся со временем. для этого, наверное, и нужны форумы.
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23.10.2020 11:37 Ответить
Путлерасты всруться де по детски
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23.10.2020 14:41 Ответить
Трампон в глухом отказе. Взял пример с кореша Путлера.
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23.10.2020 14:47 Ответить
 
 