Трамп звинуватив Байдена в отриманні $3,5 млн від Росії
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Президент США Дональд Трамп заявив, що його суперник, кандидат від Демократичної партії Джо Байден повинен пояснити походження $ 3,5 млн, отриманих від Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це чинний президент США сказав під час дебатів із Байденом, які транслює телеканал NBC.
"Джо отримав $ 3,5 млн доларів від Росії, був у дружніх стосунках з мером Москви, він повинен пояснити це. Я ніяких грошей від Росії не отримував", - заявив Трамп.
Він вкотре зазначив, що жорсткіше за всіх своїх попередників на посту президента ставиться до Росії.
У свою чергу Байден заявив: "Я не брав ні копійки в жодного зарубіжного джерела. Я опублікував свої податкові декларації за всі 22 роки. Ви - жодної".
Говорячи про роботу свого сина в українській компанії Burisma, колишній віцепрезидент заявив, що "там не було нічого неетичного".
Нагадаємо, що перебуваючи на посаді віцепрезидента США Байден використовував свій вплив, щоб домогтися звільнення Віктора Шокіна з посади генпрокурора України. Республіканці вважають, що Байден зробив це, тому що не хотів, щоб генпрокурор розслідував справу, пов'язану з Burisma. У цій компанії працював Хантер Байден. Сам Джо Байден запевняв, що робив це, бо вважав Шокіна корумпованим чиновником.
Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ про те, що президент США тиснув на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо Байдена і його сина. Розслідування повинно було торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Шокіна, який розслідував діяльність компанії Burisma. Очікувалося, що це розслідування мало торкнутися і діяльності Хантера Байдена.
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Трамп неодноразово закликав з'ясувати, яким чином молодший Байден отримав високу посаду в Burisma, не маючи при цьому ніякого досвіду в управлінні компаніями.
Будь ласка, зачекайте...
Тебя в детстве часто роняли?
Напомню, что при администрации обамы- байдена было награждена оккупация Грузии "перезагрузкой", а в ответ на оккупацию Крыма было приказано Турчинову не оказывать сопротивления.
Напомню, что при администрации обамы- байдена было игнорировано строительство обоих Северных потоков -военно-политического проекта кремлядей.
Напомню, что администрация Трампа с 2017 г пробивала в конгрессе СОПРОТИВЛЕНИЕ "демократов" выделить деньги на летальное оружие для Украины
И пробила!!!
Ибо левацкая мразь - она и в Америке = МРАЗЬ!
"Россия ответит за вмешательство в американские выборы (2016 и 2020) так как это вопрос суверенитета Америки...."
Байден: - "Экс руководители спецслужб США, и республиканцы и демократы, в открытом письме заявили, что украинский борщ о т.н. "имейлах Хантера", который готовил Джулиани, - это вмешательство в выборы в США российских спецслужб...."
Байден на обвинения Трампа о т.н. "коррупции Байдена" ответил Трмпу на дебатах: - "Когда ты (Трамп) покажешь свои налоговые декларации, как я это сделал, тогда сможешь говорить о коррупции...."
Обама: - "Трамп за всю свлю жизь заплатил столько налогов, сколько я в молодости за один год, когда наполнял стаканчики мороженым в кафе...."
Вся политика обамы-байдена с 2009-2016 шла под дудку кремля = делали, что прикажут