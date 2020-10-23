Все медучреждения получили доплаты медикам с 1 сентября, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Национальная служба здоровья профинансировала доплаты медикам с 1 сентября для всех медучреждений страны.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве 23 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все медучреждения получили средства для выплат надбавок медикам с 1 сентября. Это более 1,27 млрд грн за сентябрь, около 1,18 млрд грн за октябрь", - сказал он.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября врачам будут выплачиваться надбавки в размере 70% должностного оклада, медицинским сестрам - 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу - 25% минимальной заработной платы.
Для обеспечения выплаты надбавок Кабмин выделил Минздраву около 6 млрд грн.
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volley
показать весь комментарий23.10.2020 10:44 Ответить Мне нравится 2
Roman Rjevskiy
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Tamara Ilchenko
показать весь комментарий23.10.2020 18:55 Ответить Мне нравится 0
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