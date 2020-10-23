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Все медучреждения получили доплаты медикам с 1 сентября, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Все медучреждения получили доплаты медикам с 1 сентября, - Степанов

Национальная служба здоровья профинансировала доплаты медикам с 1 сентября для всех медучреждений страны.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве 23 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все медучреждения получили средства для выплат надбавок медикам с 1 сентября. Это более 1,27 млрд грн за сентябрь, около 1,18 млрд грн за октябрь", - сказал он.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября врачам будут выплачиваться надбавки в размере 70% должностного оклада, медицинским сестрам - 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу - 25% минимальной заработной платы.

Для обеспечения выплаты надбавок Кабмин выделил Минздраву около 6 млрд грн.

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А медики об этом знают? Все знакомые медики говорят, что даже обычную зарплату не в полной мере получают, и так уже почти полгода.
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23.10.2020 10:44 Ответить
Все медучреждения получили доплаты медикам с 1 сентября, - Степанов - Цензор.НЕТ 1017
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23.10.2020 10:50 Ответить
Чого з 1, а не 24 вересня? Цинізм.
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23.10.2020 18:55 Ответить
 
 