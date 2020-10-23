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Всі медустанови отримали доплати медикам з 1 вересня, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Всі медустанови отримали доплати медикам з 1 вересня, - Степанов

Національна служба здоров'я профінансувала доплати медикам з 1 вересня для всіх медустанов країни.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві 23 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі медустанови отримали кошти для виплат надбавок медикам з 1 вересня. Це понад 1,27 млрд грн за вересень, близько 1,18 млрд грн за жовтень", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня лікарям будуть виплачуватися надбавки в розмірі 70% посадового окладу, медичним сестрам - 50% мінімальної заробітної плати, молодшому медичному персоналу - 25% мінімальної заробітної плати.

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Для забезпечення виплати надбавок Кабмін виділив Міністерству охорони здоров'я близько 6 млрд грн.

Автор: Анастасія Потіха
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А медики об этом знают? Все знакомые медики говорят, что даже обычную зарплату не в полной мере получают, и так уже почти полгода.
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23.10.2020 10:44 Відповісти
Все медучреждения получили доплаты медикам с 1 сентября, - Степанов - Цензор.НЕТ 1017
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23.10.2020 10:50 Відповісти
Чого з 1, а не 24 вересня? Цинізм.
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23.10.2020 18:55 Відповісти
 
 