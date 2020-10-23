Украина 25 октября переходит на зимнее время
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Украине 25 октября отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на один час назад.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.
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Решение уже принято.
Так можно и осень отменить,потому что не нравиться,и вместо 2020года обьявить 2010-так мы на 10лет моложе будем.
Это цикл природы,господа.
Читайте внимательней.
В природу не вмешиваться.
Це реально зберiгає електрику
Вечером свет включаем на час раньше, когда с работы приходим.
В чём экономия, брат?
ЕС уже принял решение от об отказе от этой глупости.
и работоспообность утром на солнечном свету выше чем в темноте
а зеленый наркоман - это не показатель
мы про клоуна или про зимнее время ?
Доказано экономистами и врачами
а зеленый наркоман - это не показатель
Разбирайся в своих мыслях - скакунах сам.
Большинство жителей ЕС поддерживают отмену этой практики, которая выглядит все более устаревшей, а изначальные аргументы в ее пользу все больше ослабевают на фоне технологических изменений.
Итак, Европейский парламент поддержал позицию о том, чтобы отменить перевод стрелок. Решение пока не окончательное, но оно станет основой для обсуждения со странами ЕС для подготовки соответствующего закона.