Украина 25 октября переходит на зимнее время

В Украине 25 октября отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на один час назад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

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