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Новости Общество
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Украина 25 октября переходит на зимнее время

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина 25 октября переходит на зимнее время

В Украине 25 октября отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на один час назад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

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Топ комментарии
+8
Все постепенно отказываются от этой глупости и Евросоюз в том числе.
Решение уже принято.
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23.10.2020 11:15
+8
Европейцы больше не хотят переводить часы. Страны Евросоюза планируют отказаться от перехода на летнее и зимнее время в 2021-м году.
Большинство жителей ЕС поддерживают отмену этой практики, которая выглядит все более устаревшей, а изначальные аргументы в ее пользу все больше ослабевают на фоне технологических изменений.
Итак, Европейский парламент поддержал позицию о том, чтобы отменить перевод стрелок. Решение пока не окончательное, но оно станет основой для обсуждения со странами ЕС для подготовки соответствующего закона.
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23.10.2020 11:24
+6
Утром свет выключаем на час раньше, когда на работу собираемся.
Вечером свет включаем на час раньше, когда с работы приходим.
В чём экономия, брат? Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 2029
ЕС уже принял решение от об отказе от этой глупости.
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23.10.2020 11:20
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Правила форума Совет форумчан
Чи не пора вже припинити цю совецьку практику гри із годинником ?
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23.10.2020 10:58 Ответить
Це світова практика. Хочете, щоб влітку світало о 3 годині??
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23.10.2020 11:00 Ответить
Треба залишити той час який є зараз і не чіпати його більше ніколи
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23.10.2020 11:06 Ответить
Буде прчинати світати о 3 годині ранку.
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23.10.2020 11:07 Ответить
Та й що з того. Невже гірше чим о 19 глуха ніч?
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23.10.2020 11:21 Ответить
Гірше. Сонце пече: Спати неможливо і жарко. А час дуже ранній.
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23.10.2020 11:27 Ответить
купи жалюзи и кондер Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 6561
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23.10.2020 11:35 Ответить
Якщо зараз 25 числа переведуть на зимовий час і залишать його на літо то так, о третій ранку буде вже світло. Я говорю, що треба залишити літній час і на зиму і більше ніколи не чіпати.
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23.10.2020 12:44 Ответить
А зрозуміла..Ну, ще так можна ))
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23.10.2020 13:04 Ответить
Якщо зараз 25 числа переведуть на зимовий час і залишать його на літо то так, о третій ранку буде вже світло. Я говорю, що треба залишити літній час і на зиму і більше ніколи не чіпати.
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23.10.2020 12:46 Ответить
Астрономическое время - "зимнее" время, так что надо переходить на зимнее время и после этого забыть о переводе стрелок.
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23.10.2020 13:12 Ответить
Не согласен с вами. Тогда летом в три ночи уже рассвет. Оно это надо?
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23.10.2020 14:43 Ответить
Як переведуть на зимовий час і в ньому залишать, так і буде, як ви сказали.
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23.10.2020 11:10 Ответить
Все постепенно отказываются от этой глупости и Евросоюз в том числе.
Решение уже принято.
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23.10.2020 11:15 Ответить
Хочешь чтобы в 16 часов уже темно было?
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23.10.2020 11:17 Ответить
Это не нами придумано.
Так можно и осень отменить,потому что не нравиться,и вместо 2020года обьявить 2010-так мы на 10лет моложе будем.
Это цикл природы,господа.
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23.10.2020 12:11 Ответить
Двигать часы вперед - назад это цикл природы Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 2533 ? Вы в кофе что добавляете Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 7016 ?
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23.10.2020 12:29 Ответить
Цикл природы-не двигать часы туда-сюда.
Читайте внимательней.
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23.10.2020 17:19 Ответить
Мамзель! Научитесь четко излагать свои мысли. Хотя бы в соц. сетях Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 1410. Потому что "это не нами придумано" можно толковать надвое. так вы поддерживаете дерганье будильника или нет?
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23.10.2020 17:42 Ответить
Сеньор,там все ясно изложено,ясней не бывает.Смысл понятен и прост.Речь о циклах природы, Время не нами придумано.Значит не нам его изменять.Кручением стрелок и изменением дат-время не остановишь.
В природу не вмешиваться.
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23.10.2020 20:21 Ответить
Ваши рекомендации учту
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23.10.2020 20:32 Ответить
Не пора
Це реально зберiгає електрику
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23.10.2020 11:09 Ответить
Бред. Во время совка да. Предприятия были госовскими, они экономили. А сейчас?
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23.10.2020 11:18 Ответить
Утром свет выключаем на час раньше, когда на работу собираемся.
Вечером свет включаем на час раньше, когда с работы приходим.
В чём экономия, брат? Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 2029
ЕС уже принял решение от об отказе от этой глупости.
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23.10.2020 11:20 Ответить
вечером ты сам за этот свет платишь,а не держава
и работоспообность утром на солнечном свету выше чем в темноте
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23.10.2020 14:33 Ответить
очень спорно. И Пушкин, и Шевченко творили при свечах - лучинах, а у зеленского и свет на шару, а все равно дурак - дураком
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23.10.2020 17:45 Ответить
Доказано экономистами и врачами
а зеленый наркоман - это не показатель
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24.10.2020 07:48 Ответить
И экономисты м врачи могут доказать все что угодно. И только независимый патологоанатом даст правильное заключение. А зеленский всего лишь дешевый фраер, которому серьезные дяди дали поиграться булавой.
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24.10.2020 08:08 Ответить
я запутался
мы про клоуна или про зимнее время ?
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24.10.2020 08:10 Ответить
Repost andriy shevchenko 35d270e5 24.10.2020 07:48

Доказано экономистами и врачами
а зеленый наркоман - это не показатель

Разбирайся в своих мыслях - скакунах сам.
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24.10.2020 08:16 Ответить
Европейцы больше не хотят переводить часы. Страны Евросоюза планируют отказаться от перехода на летнее и зимнее время в 2021-м году.
Большинство жителей ЕС поддерживают отмену этой практики, которая выглядит все более устаревшей, а изначальные аргументы в ее пользу все больше ослабевают на фоне технологических изменений.
Итак, Европейский парламент поддержал позицию о том, чтобы отменить перевод стрелок. Решение пока не окончательное, но оно станет основой для обсуждения со странами ЕС для подготовки соответствующего закона.
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23.10.2020 11:24 Ответить
У нас и то, давно уже отказались от этого маразма.
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23.10.2020 13:10 Ответить
НЕНАВИДЖУ! Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 7232
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23.10.2020 12:18 Ответить
Можливо зимовий час і правильний, але літній - зручніший. Оця темінь о 5-й вечора реально бісить.
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23.10.2020 12:19 Ответить
о пів на 4-ту дня вже суцільна темнота
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23.10.2020 12:28 Ответить
Так званий "зимовий" час - це звичайний час, що існував мільйон років), тому Європа зараз повертається до звичного, і відміняє перехід на "літній", чого і нам бажаю!
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23.10.2020 12:45 Ответить
Звичайний ? Бажаю щоб вам темно було у 3 часа дня кожен місяць
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23.10.2020 13:06 Ответить
ЗАДОВБАЛИ ВЖЕ ЦІ ПЕРЕХОДИ ЧАСУ З ЛАСКИ ОДНОГО ДЕБІЛЬНОГО НІМЦЯ, ХАЙ У 8 РАНКУ БУДЕ ТЕМНО, ТАК ХОЧ СОНЦЕ БУДЕ ВЗИМКУ ЗАХОДИТИ У ВЕЧОРА, А НЕ ТРИ Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 3295
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23.10.2020 13:08 Ответить
НІЧОГО ОКРІМ ГНОБЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ЦИМ ПЕРЕХОДОМ НА ЗИМНІЙ ЧАС НЕМАЄ, ТАК ЗАЙВИЙ РАЗ ВЛАДА УСЬОГО СВІТУ НАГАДУЄ ЛЮДЯМ ДЕ ЇХ МІСЦЕ І ЩО ВОНИ НЕ МАЮТЬ ДІЙСНИХ ПРАВ НА ВИПРАВЛЕННЯ ЧИ СКАСУВАННЯ НЕЗРУЧНОСТЕЙ Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 5767
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23.10.2020 13:15 Ответить
"Идеологическая "глыба" от партии "слуг и наймитов" подавал законопроект об отмене перехода на зимнее время?! Что случилось со "слугами",что даже такой казалось бы техн.вопрос не смогли проголосовать? Трещат по швам...полный звиз..ец.
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23.10.2020 13:21 Ответить
 
 