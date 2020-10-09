Стефанчук зарегистрировал в Раде законопроект об отказе от сезонного перевода часов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект об отказе от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, проект закона "Об исчислении времени в Украине" зарегистрирован сегодня, 9 октября, под №4201. На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте ВР.

"Сегодня зарегистрировал законопроект "Об исчислении времени в Украине", которым предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов", - сообщил Стефанчук.

При этом он отметил, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней.

"Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, что будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", - подчеркнул он.

Он также заявил, что законопроект направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации.

"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора - Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - добавил первый заместитель председателя ВР.

Стефанчук также считает, что принятие законопроекта будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины, поскольку "84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европейским парламентом".