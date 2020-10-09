РУС
Стефанчук зарегистрировал в Раде законопроект об отказе от сезонного перевода часов

Стефанчук зарегистрировал в Раде законопроект об отказе от сезонного перевода часов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект об отказе от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, проект закона "Об исчислении времени в Украине" зарегистрирован сегодня, 9 октября, под №4201. На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте ВР.

"Сегодня зарегистрировал законопроект "Об исчислении времени в Украине", которым предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов", - сообщил Стефанчук.

При этом он отметил, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней.

"Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, что будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", - подчеркнул он.

Он также заявил, что законопроект направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дистанционное голосование парламента может поставить под сомнение принятые законы, - "слуга народа" Кравчук

"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора - Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - добавил первый заместитель председателя ВР.

Стефанчук также считает, что принятие законопроекта будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины, поскольку "84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европейским парламентом".

Топ комментарии
+14
оо!.. это будет интересно..
Стефанчук зарегистрировал в Раде законопроект об отказе от сезонного перевода часов - Цензор.НЕТ 5826
09.10.2020 14:25 Ответить
+12
Стефанчук зарегистрировал в Раде законопроект об отказе от сезонного перевода часов - Цензор.НЕТ 4423
09.10.2020 14:23 Ответить
+8
Шото и не слышали в Словакии таких голосований
Так шо не расписывайтесь за других
09.10.2020 14:24 Ответить
Страница 2 из 2
популизм и имитация бурной деятельности
09.10.2020 15:00 Ответить
других проблем нету, надо стрелками заняться
09.10.2020 15:01 Ответить
Блин, если отменят - то Зе выбрали уже не напрасно.
09.10.2020 15:02 Ответить
Це буде перша, корисна реформа від команди НАЙВЕЛИЧНІШОГО!
09.10.2020 15:05 Ответить
О пользе или не пользе перевода времени сейчас я думаю речь не идет, это вопрос спорный. И если мы идем в Европу, то решать этот вопрос нужно вместе. Но если мы (плесень зеленая) подстраиваемся под рашку, которая отменила уже давно перевод, то вопрос совсем другой.
09.10.2020 15:10 Ответить
Стрелочники, только и умеют, что стрелки переводят...
09.10.2020 15:11 Ответить
Давно пора!
И установить среднее время.
09.10.2020 15:11 Ответить
як в північній кореї
09.10.2020 15:37 Ответить
"гений конституционного права", "сильный юрист", "наше юридическое все" сделал сильный ход!!! Больше года мы кормили это тщедушное тельце, чтобы гора родила мышь!!! Аргументация про деоккупацию и евроинтеграцию просто за гранью добра и зла!!!))) Гигант мысли, ждём новых ярких побед и решительных шагов на законодательной ниве!!!))))
09.10.2020 15:15 Ответить
даешь закон где руководящую должность занимает женщина, существует мужской эквивалент этому титулу - First Gentleman, или Первый джентльмен
09.10.2020 15:19 Ответить
Меня умиляет это повсеместное стенание, что, мол, переход за зимнее/летнее время плохо сказывается на здоровье.
Пусть первый бросит в меня камнем тот, кто круглый год, каждый божий день встает строго в одно и то же время и ложится спать в одно и то же время - как автомат. Вы, блин, что, придерживаетесь одного и того же графика в рабочие дни и выходные? Или у вас не бывает праздников, гулянок и застолий? Или не хочется посмотреть "ещё одну серию" понравившегося сериала? Сдвиг на час два раза в год, это для здоровья вообще ничто, а те кто жалуются - так им только дай повод пожаловаться, они и не то выдумают.
09.10.2020 15:26 Ответить
дебилы паршивые. рогайте хоть время
09.10.2020 15:33 Ответить
Жирный не высыпается,рано в раду ходить.Идиоты зедебильные ,у нас нет проблем больше никаких?
09.10.2020 15:57 Ответить
що тут корисного, вже скільки разів намагались це зробити і тоді Україна переходить у 2 часових пояса за допомогою місцевих влад, бо розтошована так, протяглася зі сходу на захід більш ніж на 1000 км
09.10.2020 16:09 Ответить
Давно пора было это сделать. За*бали уже эти переводы стрелок в разные стороны! У меня по всему дому 12 часов, плюс часы в кухонных приборах (духовка, микроволновка). Да и пользы от перевода стрелок для страны аж целый НОЛЬ!
09.10.2020 16:47 Ответить
Золотые слова, как говорила моя мама покойная, - "солнце не переведёшь".
09.10.2020 18:48 Ответить
Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинника - Цензор.НЕТ 5136
09.10.2020 17:14 Ответить
Ця пісенька ніяк не закінчується! У стефанчука така велика голова, а більш дурнішого придумати не зміг!
09.10.2020 17:25 Ответить
Вони задовбали своїми переводами, є астрономічний час тож будьте ласкаві.
09.10.2020 18:54 Ответить
Час переводять щоб дати більше світлого часу увечері і менше зранку. Не переводити - у Маріуполі, наприклад, 22 червня сонце зійде о 3:30 і зайде о 19:30 - ото люди щасливі будуть. А оті байки про розлади просто брехня, люди досі живуть сонячним циклом, добре прокидаючись сме з сонцем. Моя воля - я б шість раз на рік переводив час - три вперед і три назад
09.10.2020 19:20 Ответить
То переводь, але собі.
09.10.2020 19:43 Ответить
Я "За!" відміну.
09.10.2020 19:41 Ответить
Спокуха! Прийде нова влада, відмінить стратегічно важливий закон.
10.10.2020 00:07 Ответить
уже за это Стефанчуку надо сказать спасибо... потому что 29 лет дебильные депутаты мозги компостировали переводом стрелок туда-сюда...а как по мне, то я бы перевел еще на час вперед (чтобы с кацапским временем больше не совпадать) и так бы навсегда и заморозил время для Украины...
10.10.2020 05:58 Ответить
А этот мешок с дерьмом , что хочет???
10.10.2020 13:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 