Стефанчук зарегистрировал в Раде законопроект об отказе от сезонного перевода часов
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект об отказе от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, проект закона "Об исчислении времени в Украине" зарегистрирован сегодня, 9 октября, под №4201. На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте ВР.
"Сегодня зарегистрировал законопроект "Об исчислении времени в Украине", которым предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов", - сообщил Стефанчук.
При этом он отметил, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней.
"Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, что будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", - подчеркнул он.
Он также заявил, что законопроект направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации.
"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора - Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - добавил первый заместитель председателя ВР.
Стефанчук также считает, что принятие законопроекта будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины, поскольку "84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европейским парламентом".
И установить среднее время.
Пусть первый бросит в меня камнем тот, кто круглый год, каждый божий день встает строго в одно и то же время и ложится спать в одно и то же время - как автомат. Вы, блин, что, придерживаетесь одного и того же графика в рабочие дни и выходные? Или у вас не бывает праздников, гулянок и застолий? Или не хочется посмотреть "ещё одну серию" понравившегося сериала? Сдвиг на час два раза в год, это для здоровья вообще ничто, а те кто жалуются - так им только дай повод пожаловаться, они и не то выдумают.