Новини
Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинника

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував у парламенті законопроєкт про відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинника.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, проєкт закону "Про обчислення часу в Україні" зареєстровано сьогодні, 9 жовтня, під №4201. На цей момент текст законопроєкту відсутній на сайті ВР.

"Сьогодні зареєстрував законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", яким передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинників", - повідомив Стефанчук.

При цьому він зазначив, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб.

"Ухвалення закону забезпечуватиме стабільний природній цикл життєдіяльності людини, сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення", - наголосив Стефанчук.

Він також заявив, що законопроєкт спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації.

"Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора - Російської Федерації. Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - додав перший заступник голови ВР.

Стефанчук також вважає, що ухвалення законопроєкту сприятиме євроінтеграційним прагненням України, оскільки "84% жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час, що було підтримано Європейським парламентом".

+14
оо!.. это будет интересно..
Стефанчук зарегистрировал в Раде законопроект об отказе от сезонного перевода часов - Цензор.НЕТ 5826
09.10.2020 14:25 Відповісти
+12
Стефанчук зарегистрировал в Раде законопроект об отказе от сезонного перевода часов - Цензор.НЕТ 4423
09.10.2020 14:23 Відповісти
+8
Шото и не слышали в Словакии таких голосований
Так шо не расписывайтесь за других
09.10.2020 14:24 Відповісти
популизм и имитация бурной деятельности
09.10.2020 15:00 Відповісти
других проблем нету, надо стрелками заняться
09.10.2020 15:01 Відповісти
Блин, если отменят - то Зе выбрали уже не напрасно.
09.10.2020 15:02 Відповісти
Це буде перша, корисна реформа від команди НАЙВЕЛИЧНІШОГО!
09.10.2020 15:05 Відповісти
О пользе или не пользе перевода времени сейчас я думаю речь не идет, это вопрос спорный. И если мы идем в Европу, то решать этот вопрос нужно вместе. Но если мы (плесень зеленая) подстраиваемся под рашку, которая отменила уже давно перевод, то вопрос совсем другой.
09.10.2020 15:10 Відповісти
Стрелочники, только и умеют, что стрелки переводят...
09.10.2020 15:11 Відповісти
Давно пора!
И установить среднее время.
09.10.2020 15:11 Відповісти
як в північній кореї
09.10.2020 15:37 Відповісти
"гений конституционного права", "сильный юрист", "наше юридическое все" сделал сильный ход!!! Больше года мы кормили это тщедушное тельце, чтобы гора родила мышь!!! Аргументация про деоккупацию и евроинтеграцию просто за гранью добра и зла!!!))) Гигант мысли, ждём новых ярких побед и решительных шагов на законодательной ниве!!!))))
09.10.2020 15:15 Відповісти
даешь закон где руководящую должность занимает женщина, существует мужской эквивалент этому титулу - First Gentleman, или Первый джентльмен
09.10.2020 15:19 Відповісти
Меня умиляет это повсеместное стенание, что, мол, переход за зимнее/летнее время плохо сказывается на здоровье.
Пусть первый бросит в меня камнем тот, кто круглый год, каждый божий день встает строго в одно и то же время и ложится спать в одно и то же время - как автомат. Вы, блин, что, придерживаетесь одного и того же графика в рабочие дни и выходные? Или у вас не бывает праздников, гулянок и застолий? Или не хочется посмотреть "ещё одну серию" понравившегося сериала? Сдвиг на час два раза в год, это для здоровья вообще ничто, а те кто жалуются - так им только дай повод пожаловаться, они и не то выдумают.
09.10.2020 15:26 Відповісти
дебилы паршивые. рогайте хоть время
09.10.2020 15:33 Відповісти
Жирный не высыпается,рано в раду ходить.Идиоты зедебильные ,у нас нет проблем больше никаких?
09.10.2020 15:57 Відповісти
що тут корисного, вже скільки разів намагались це зробити і тоді Україна переходить у 2 часових пояса за допомогою місцевих влад, бо розтошована так, протяглася зі сходу на захід більш ніж на 1000 км
09.10.2020 16:09 Відповісти
Давно пора было это сделать. За*бали уже эти переводы стрелок в разные стороны! У меня по всему дому 12 часов, плюс часы в кухонных приборах (духовка, микроволновка). Да и пользы от перевода стрелок для страны аж целый НОЛЬ!
09.10.2020 16:47 Відповісти
Золотые слова, как говорила моя мама покойная, - "солнце не переведёшь".
09.10.2020 18:48 Відповісти
Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинника - Цензор.НЕТ 5136
09.10.2020 17:14 Відповісти
Ця пісенька ніяк не закінчується! У стефанчука така велика голова, а більш дурнішого придумати не зміг!
09.10.2020 17:25 Відповісти
Вони задовбали своїми переводами, є астрономічний час тож будьте ласкаві.
09.10.2020 18:54 Відповісти
Час переводять щоб дати більше світлого часу увечері і менше зранку. Не переводити - у Маріуполі, наприклад, 22 червня сонце зійде о 3:30 і зайде о 19:30 - ото люди щасливі будуть. А оті байки про розлади просто брехня, люди досі живуть сонячним циклом, добре прокидаючись сме з сонцем. Моя воля - я б шість раз на рік переводив час - три вперед і три назад
09.10.2020 19:20 Відповісти
То переводь, але собі.
09.10.2020 19:43 Відповісти
Я "За!" відміну.
09.10.2020 19:41 Відповісти
Спокуха! Прийде нова влада, відмінить стратегічно важливий закон.
10.10.2020 00:07 Відповісти
уже за это Стефанчуку надо сказать спасибо... потому что 29 лет дебильные депутаты мозги компостировали переводом стрелок туда-сюда...а как по мне, то я бы перевел еще на час вперед (чтобы с кацапским временем больше не совпадать) и так бы навсегда и заморозил время для Украины...
10.10.2020 05:58 Відповісти
А этот мешок с дерьмом , что хочет???
10.10.2020 13:13 Відповісти
