Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинника
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував у парламенті законопроєкт про відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинника.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, проєкт закону "Про обчислення часу в Україні" зареєстровано сьогодні, 9 жовтня, під №4201. На цей момент текст законопроєкту відсутній на сайті ВР.
"Сьогодні зареєстрував законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", яким передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинників", - повідомив Стефанчук.
При цьому він зазначив, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб.
"Ухвалення закону забезпечуватиме стабільний природній цикл життєдіяльності людини, сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення", - наголосив Стефанчук.
Він також заявив, що законопроєкт спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації.
"Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора - Російської Федерації. Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - додав перший заступник голови ВР.
Стефанчук також вважає, що ухвалення законопроєкту сприятиме євроінтеграційним прагненням України, оскільки "84% жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час, що було підтримано Європейським парламентом".
И установить среднее время.
Пусть первый бросит в меня камнем тот, кто круглый год, каждый божий день встает строго в одно и то же время и ложится спать в одно и то же время - как автомат. Вы, блин, что, придерживаетесь одного и того же графика в рабочие дни и выходные? Или у вас не бывает праздников, гулянок и застолий? Или не хочется посмотреть "ещё одну серию" понравившегося сериала? Сдвиг на час два раза в год, это для здоровья вообще ничто, а те кто жалуются - так им только дай повод пожаловаться, они и не то выдумают.