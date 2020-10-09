Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинника

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував у парламенті законопроєкт про відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинника.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, проєкт закону "Про обчислення часу в Україні" зареєстровано сьогодні, 9 жовтня, під №4201. На цей момент текст законопроєкту відсутній на сайті ВР.

"Сьогодні зареєстрував законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", яким передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинників", - повідомив Стефанчук.

При цьому він зазначив, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб.

"Ухвалення закону забезпечуватиме стабільний природній цикл життєдіяльності людини, сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення", - наголосив Стефанчук.

Він також заявив, що законопроєкт спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дистанційне голосування парламенту може поставити під сумнів ухвалені закони, - "слуга народу" Кравчук

"Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора - Російської Федерації. Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - додав перший заступник голови ВР.

Стефанчук також вважає, що ухвалення законопроєкту сприятиме євроінтеграційним прагненням України, оскільки "84% жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час, що було підтримано Європейським парламентом".