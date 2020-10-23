Україна 25 жовтня переходить на зимовий час
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В Україні 25 жовтня скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
"25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, Уряд України постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.
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Решение уже принято.
Так можно и осень отменить,потому что не нравиться,и вместо 2020года обьявить 2010-так мы на 10лет моложе будем.
Это цикл природы,господа.
Читайте внимательней.
В природу не вмешиваться.
Це реально зберiгає електрику
Вечером свет включаем на час раньше, когда с работы приходим.
В чём экономия, брат?
ЕС уже принял решение от об отказе от этой глупости.
и работоспообность утром на солнечном свету выше чем в темноте
а зеленый наркоман - это не показатель
мы про клоуна или про зимнее время ?
Доказано экономистами и врачами
а зеленый наркоман - это не показатель
Разбирайся в своих мыслях - скакунах сам.
Большинство жителей ЕС поддерживают отмену этой практики, которая выглядит все более устаревшей, а изначальные аргументы в ее пользу все больше ослабевают на фоне технологических изменений.
Итак, Европейский парламент поддержал позицию о том, чтобы отменить перевод стрелок. Решение пока не окончательное, но оно станет основой для обсуждения со странами ЕС для подготовки соответствующего закона.