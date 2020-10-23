УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13485 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
4 106 43
час (52) годинник (32)

Україна 25 жовтня переходить на зимовий час

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна 25 жовтня переходить на зимовий час

В Україні 25 жовтня скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

"25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, Уряд України постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Також читайте: Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинника

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Все постепенно отказываются от этой глупости и Евросоюз в том числе.
Решение уже принято.
показати весь коментар
23.10.2020 11:15
+8
Европейцы больше не хотят переводить часы. Страны Евросоюза планируют отказаться от перехода на летнее и зимнее время в 2021-м году.
Большинство жителей ЕС поддерживают отмену этой практики, которая выглядит все более устаревшей, а изначальные аргументы в ее пользу все больше ослабевают на фоне технологических изменений.
Итак, Европейский парламент поддержал позицию о том, чтобы отменить перевод стрелок. Решение пока не окончательное, но оно станет основой для обсуждения со странами ЕС для подготовки соответствующего закона.
показати весь коментар
23.10.2020 11:24
+6
Утром свет выключаем на час раньше, когда на работу собираемся.
Вечером свет включаем на час раньше, когда с работы приходим.
В чём экономия, брат? Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 2029
ЕС уже принял решение от об отказе от этой глупости.
показати весь коментар
23.10.2020 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чи не пора вже припинити цю совецьку практику гри із годинником ?
показати весь коментар
23.10.2020 10:58 Відповісти
Це світова практика. Хочете, щоб влітку світало о 3 годині??
показати весь коментар
23.10.2020 11:00 Відповісти
Треба залишити той час який є зараз і не чіпати його більше ніколи
показати весь коментар
23.10.2020 11:06 Відповісти
Буде прчинати світати о 3 годині ранку.
показати весь коментар
23.10.2020 11:07 Відповісти
Та й що з того. Невже гірше чим о 19 глуха ніч?
показати весь коментар
23.10.2020 11:21 Відповісти
Гірше. Сонце пече: Спати неможливо і жарко. А час дуже ранній.
показати весь коментар
23.10.2020 11:27 Відповісти
купи жалюзи и кондер Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 6561
показати весь коментар
23.10.2020 11:35 Відповісти
Якщо зараз 25 числа переведуть на зимовий час і залишать його на літо то так, о третій ранку буде вже світло. Я говорю, що треба залишити літній час і на зиму і більше ніколи не чіпати.
показати весь коментар
23.10.2020 12:44 Відповісти
А зрозуміла..Ну, ще так можна ))
показати весь коментар
23.10.2020 13:04 Відповісти
Якщо зараз 25 числа переведуть на зимовий час і залишать його на літо то так, о третій ранку буде вже світло. Я говорю, що треба залишити літній час і на зиму і більше ніколи не чіпати.
показати весь коментар
23.10.2020 12:46 Відповісти
Астрономическое время - "зимнее" время, так что надо переходить на зимнее время и после этого забыть о переводе стрелок.
показати весь коментар
23.10.2020 13:12 Відповісти
Не согласен с вами. Тогда летом в три ночи уже рассвет. Оно это надо?
показати весь коментар
23.10.2020 14:43 Відповісти
Як переведуть на зимовий час і в ньому залишать, так і буде, як ви сказали.
показати весь коментар
23.10.2020 11:10 Відповісти
Все постепенно отказываются от этой глупости и Евросоюз в том числе.
Решение уже принято.
показати весь коментар
23.10.2020 11:15 Відповісти
Хочешь чтобы в 16 часов уже темно было?
показати весь коментар
23.10.2020 11:17 Відповісти
Это не нами придумано.
Так можно и осень отменить,потому что не нравиться,и вместо 2020года обьявить 2010-так мы на 10лет моложе будем.
Это цикл природы,господа.
показати весь коментар
23.10.2020 12:11 Відповісти
Двигать часы вперед - назад это цикл природы Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 2533 ? Вы в кофе что добавляете Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 7016 ?
показати весь коментар
23.10.2020 12:29 Відповісти
Цикл природы-не двигать часы туда-сюда.
Читайте внимательней.
показати весь коментар
23.10.2020 17:19 Відповісти
Мамзель! Научитесь четко излагать свои мысли. Хотя бы в соц. сетях Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 1410. Потому что "это не нами придумано" можно толковать надвое. так вы поддерживаете дерганье будильника или нет?
показати весь коментар
23.10.2020 17:42 Відповісти
Сеньор,там все ясно изложено,ясней не бывает.Смысл понятен и прост.Речь о циклах природы, Время не нами придумано.Значит не нам его изменять.Кручением стрелок и изменением дат-время не остановишь.
В природу не вмешиваться.
показати весь коментар
23.10.2020 20:21 Відповісти
Ваши рекомендации учту
показати весь коментар
23.10.2020 20:32 Відповісти
Не пора
Це реально зберiгає електрику
показати весь коментар
23.10.2020 11:09 Відповісти
Бред. Во время совка да. Предприятия были госовскими, они экономили. А сейчас?
показати весь коментар
23.10.2020 11:18 Відповісти
Утром свет выключаем на час раньше, когда на работу собираемся.
Вечером свет включаем на час раньше, когда с работы приходим.
В чём экономия, брат? Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 2029
ЕС уже принял решение от об отказе от этой глупости.
показати весь коментар
23.10.2020 11:20 Відповісти
вечером ты сам за этот свет платишь,а не держава
и работоспообность утром на солнечном свету выше чем в темноте
показати весь коментар
23.10.2020 14:33 Відповісти
очень спорно. И Пушкин, и Шевченко творили при свечах - лучинах, а у зеленского и свет на шару, а все равно дурак - дураком
показати весь коментар
23.10.2020 17:45 Відповісти
Доказано экономистами и врачами
а зеленый наркоман - это не показатель
показати весь коментар
24.10.2020 07:48 Відповісти
И экономисты м врачи могут доказать все что угодно. И только независимый патологоанатом даст правильное заключение. А зеленский всего лишь дешевый фраер, которому серьезные дяди дали поиграться булавой.
показати весь коментар
24.10.2020 08:08 Відповісти
я запутался
мы про клоуна или про зимнее время ?
показати весь коментар
24.10.2020 08:10 Відповісти
Repost andriy shevchenko 35d270e5 24.10.2020 07:48

Доказано экономистами и врачами
а зеленый наркоман - это не показатель

Разбирайся в своих мыслях - скакунах сам.
показати весь коментар
24.10.2020 08:16 Відповісти
Европейцы больше не хотят переводить часы. Страны Евросоюза планируют отказаться от перехода на летнее и зимнее время в 2021-м году.
Большинство жителей ЕС поддерживают отмену этой практики, которая выглядит все более устаревшей, а изначальные аргументы в ее пользу все больше ослабевают на фоне технологических изменений.
Итак, Европейский парламент поддержал позицию о том, чтобы отменить перевод стрелок. Решение пока не окончательное, но оно станет основой для обсуждения со странами ЕС для подготовки соответствующего закона.
показати весь коментар
23.10.2020 11:24 Відповісти
У нас и то, давно уже отказались от этого маразма.
показати весь коментар
23.10.2020 13:10 Відповісти
НЕНАВИДЖУ! Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 7232
показати весь коментар
23.10.2020 12:18 Відповісти
Можливо зимовий час і правильний, але літній - зручніший. Оця темінь о 5-й вечора реально бісить.
показати весь коментар
23.10.2020 12:19 Відповісти
о пів на 4-ту дня вже суцільна темнота
показати весь коментар
23.10.2020 12:28 Відповісти
Так званий "зимовий" час - це звичайний час, що існував мільйон років), тому Європа зараз повертається до звичного, і відміняє перехід на "літній", чого і нам бажаю!
показати весь коментар
23.10.2020 12:45 Відповісти
Звичайний ? Бажаю щоб вам темно було у 3 часа дня кожен місяць
показати весь коментар
23.10.2020 13:06 Відповісти
ЗАДОВБАЛИ ВЖЕ ЦІ ПЕРЕХОДИ ЧАСУ З ЛАСКИ ОДНОГО ДЕБІЛЬНОГО НІМЦЯ, ХАЙ У 8 РАНКУ БУДЕ ТЕМНО, ТАК ХОЧ СОНЦЕ БУДЕ ВЗИМКУ ЗАХОДИТИ У ВЕЧОРА, А НЕ ТРИ Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 3295
показати весь коментар
23.10.2020 13:08 Відповісти
НІЧОГО ОКРІМ ГНОБЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ЦИМ ПЕРЕХОДОМ НА ЗИМНІЙ ЧАС НЕМАЄ, ТАК ЗАЙВИЙ РАЗ ВЛАДА УСЬОГО СВІТУ НАГАДУЄ ЛЮДЯМ ДЕ ЇХ МІСЦЕ І ЩО ВОНИ НЕ МАЮТЬ ДІЙСНИХ ПРАВ НА ВИПРАВЛЕННЯ ЧИ СКАСУВАННЯ НЕЗРУЧНОСТЕЙ Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 5767
показати весь коментар
23.10.2020 13:15 Відповісти
"Идеологическая "глыба" от партии "слуг и наймитов" подавал законопроект об отмене перехода на зимнее время?! Что случилось со "слугами",что даже такой казалось бы техн.вопрос не смогли проголосовать? Трещат по швам...полный звиз..ец.
показати весь коментар
23.10.2020 13:21 Відповісти
 
 