"Не может быть Европы без Украины", - Туск
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший президент Евросовета, а ныне глава Европейской народной партии Дональд Туск настаивает, что не может быть справедливой Европы без независимой Украины.
Об этом он заявил в видеообращении к участникам Киевского форума по безопасности-2020 в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Туск обращался к участникам на английском языке, но в конце речи перешел на украинский, напомнив свои слова, сказанные в Верховной раде в 2019 году.
"Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Проще говоря, не может быть Европы без Украины", - заявил он.
Он подчеркнул, что Евросоюзу следует пересмотреть свое отношение к Востоку Европы в целом, а всем заинтересованным странам надо подать политический сигнал и гарантировать достижимость цели членства в ЕС и НАТО с четкими планами действий.
"Или Соединенные Штаты, Европейский Союз и демократии региона, среди которых и Украина, предложат продуманные подходы, как поддержать Восток Европы на трудном пути к демократии, реальной независимости и членства в европейском проекте, или же вакуум лидерства заполнится Россией", - сказал Туск.
Пожалуйста, подождите...
Тоді на моцкві ще жаби в болотях квакали..
Даже в ЕС бедные страны отаются бедными, а богатые богатыми. Поэтому на равных разговора всё равно не будет. Сама должна понимать, что многие страны в ЕС для галочки.
Можно сказать, только две страны ЕС диктуют свои условия всем.
Живи в своєму жебрацькому лаптєстані і не лізь в Європу.
В ЕС нам точно не попасть
Мери Лейн (в исполнении Дороти Шорт), Кадр из фильма «Косяковое безумие» (1936)
Сколько пафоса...
Справедливость!
Независимость!
Безопасность!
Всё про нас!
Для своих, для европейцев жеж!
И из ВСЕХ тендеров удалите фразу "опыт работы на европейском рынке не менее 5 лет" ну или добавьте туда слово " / украинском", чтоб наши компании имели шансы поучавствовать.
Ну или определите максимальные обхемы на продвижение...
Ну чтоб нашим компаниям предоставить равные права и возможности с Вашими - на ЕВРОПЕЙСКОМ рынке. Чтоб была честная и свободная конкуренция.
А то как на словах так д'Артаньяны...
А так да - саме зебіли винуваті в тому, що в Україні вже 30 років будується "удєльное олігархічне княжество", але ніяк не святий Пошенко, Тюлька, Беня, Ахметов, Мертвечук разом взяті..
І кловунів вони не обирали. Навіщо ж Польщу ганьбити...