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Новости Политика Украины
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"Не может быть Европы без Украины", - Туск

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший президент Евросовета, а ныне глава Европейской народной партии Дональд Туск настаивает, что не может быть справедливой Европы без независимой Украины.

Об этом он заявил в видеообращении к участникам Киевского форума по безопасности-2020 в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Туск обращался к участникам на английском языке, но в конце речи перешел на украинский, напомнив свои слова, сказанные в Верховной раде в 2019 году.

"Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Проще говоря, не может быть Европы без Украины", - заявил он.

Он подчеркнул, что Евросоюзу следует пересмотреть свое отношение к Востоку Европы в целом, а всем заинтересованным странам надо подать политический сигнал и гарантировать достижимость цели членства в ЕС и НАТО с четкими планами действий.

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"Или Соединенные Штаты, Европейский Союз и демократии региона, среди которых и Украина, предложат продуманные подходы, как поддержать Восток Европы на трудном пути к демократии, реальной независимости и членства в европейском проекте, или же вакуум лидерства заполнится Россией", - сказал Туск.
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Топ комментарии
+10
Пока в стране Зе- власть,
В ЕС нам точно не попасть
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23.10.2020 11:40
+7
Отож... Ми завжди були частиною Європи.
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23.10.2020 11:33
+7
Коли в країні 73% ідійотів, то навряд чи.
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23.10.2020 11:36
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Отож... Ми завжди були частиною Європи.
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23.10.2020 11:33 Ответить
Географически
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23.10.2020 12:40 Ответить
Федя, а ти знаєш, що три дочки Ярослава Мудрого стали королевами в європейських державах ?
Тоді на моцкві ще жаби в болотях квакали..
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23.10.2020 12:47 Ответить
Римскую Империю ещё вспомни. В настоящее время вы не европейцы и ещё долго ими не будете. Черты национального характера и менталитет не тот.
Даже в ЕС бедные страны отаются бедными, а богатые богатыми. Поэтому на равных разговора всё равно не будет. Сама должна понимать, что многие страны в ЕС для галочки.
Можно сказать, только две страны ЕС диктуют свои условия всем.
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23.10.2020 13:21 Ответить
То й що з того ?
Живи в своєму жебрацькому лаптєстані і не лізь в Європу.
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23.10.2020 13:36 Ответить
Я и живу. Вчитайся внимательно в мой ник, а потом в свой "Не може бути Європи без України", - Туск - Цензор.НЕТ 3020
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23.10.2020 13:48 Ответить
хутінський холуй...
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23.10.2020 14:05 Ответить
В Києві і Амстeрдамі досі квакають.
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23.10.2020 13:39 Ответить
Ну так возьмите нас в Евро Союз. Вон британцы вышли и место ж освободилось, ну?)
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23.10.2020 11:33 Ответить
Коли в країні 73% ідійотів, то навряд чи.
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23.10.2020 11:36 Ответить
50% : 30 за зельца и 20 за ОПза жидів. Во 2 туре выборов не было.
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23.10.2020 11:41 Ответить
Я теж кажу що вибір був зроблений лохами в першому турі.
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23.10.2020 12:00 Ответить
Пока в стране Зе- власть,
В ЕС нам точно не попасть
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23.10.2020 11:40 Ответить
ба-дум, Тсссс!
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23.10.2020 11:49 Ответить
С ними точно,а с ОПЗЖ тем более.
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23.10.2020 12:25 Ответить
тут не соглашусь, не попасть в ЕС пока 73% общества к серьёзнымвещам будет относиться по приколу - так что не важно что зебил у власти а важно что это поддерживает общество. Так что проблема не в зебиле а в обществе или так называемом "мудром народе"
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23.10.2020 15:02 Ответить
соглашаться или нет это ваше право. И смею утверждать, что в 73% голосов, не все сторонники Зеленского. Реальная поддержка лично Зеленского в 2019, это голоса отданные за его партию - 43%, при явке избирателей менее 50%. А 73% это голоса зебилов, дураков, врагов и сторонников всяких Тимошенко-Ляшко-Гриценко - "пусть рулит шут, а бы не Петя"
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23.10.2020 15:10 Ответить
Высадку саженцев калины производят и в осеннее, и в весеннее время.
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23.10.2020 11:35 Ответить
Думав , що з насіння росте ...
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23.10.2020 12:14 Ответить
Доход с одного урожая одного куста - около 20 тысяч гривен. .

Мери Лейн (в исполнении Дороти Шорт), Кадр из фильма «Косяковое безумие» (1936)"Не може бути Європи без України", - Туск - Цензор.НЕТ 61
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23.10.2020 15:26 Ответить
Та да... Кто же будет делать самую неблагодарную работу?
Сколько пафоса...
Справедливость!
Независимость!
Безопасность!
Всё про нас!
"Не может быть Европы без Украины", - Туск - Цензор.НЕТ 1708
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23.10.2020 11:40 Ответить
Ну так отмените тарифицируемые квоты на импорт украинских товаров!!!
Для своих, для европейцев жеж!
И из ВСЕХ тендеров удалите фразу "опыт работы на европейском рынке не менее 5 лет" ну или добавьте туда слово " / украинском", чтоб наши компании имели шансы поучавствовать.
Ну или определите максимальные обхемы на продвижение...

Ну чтоб нашим компаниям предоставить равные права и возможности с Вашими - на ЕВРОПЕЙСКОМ рынке. Чтоб была честная и свободная конкуренция.

А то как на словах так д'Артаньяны...
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23.10.2020 11:46 Ответить
Туск плохо учил историю. Европа может быть даже без Польши, если вместо решительных действий выражать озабоченность. Алоизыч не даст соврать.
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23.10.2020 11:46 Ответить
Ну судя по карте мира точно не может
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23.10.2020 11:49 Ответить
І жоден писака тут не згадав, що Україна та Польща стартували майже разом від більшовизму і де нині Україна та де нині та сама Польща. Як і не згадали, що вже тридцять років в Україні тільки й розмови про "ми йдемо в Європу!" і "треба потерпіть!". "Не може бути Європи без України", - Туск - Цензор.НЕТ 5953
А так да - саме зебіли винуваті в тому, що в Україні вже 30 років будується "удєльное олігархічне княжество", але ніяк не святий Пошенко, Тюлька, Беня, Ахметов, Мертвечук разом взяті..
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23.10.2020 12:13 Ответить
Порошенко не олігарх , просто він збагатився на державній службі , а в бізнесі чомусь не мав конкурентів ...
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23.10.2020 12:17 Ответить
От дивлюсь я куди вся ця публіка завела Україну і на "місцеву" секту ідіотів, котрі свято вірять кожному слову з роту Рошенка... І розумію, що Європи в Україні ще довго не буде.
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23.10.2020 12:20 Ответить
Украине ещё долго надо пройти,чтобы создать инфраструктуру,для вступления в ЕС.Но благодаря событиям 2005 и2014г.-это нправление уже не остановить.
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23.10.2020 13:44 Ответить
Бо поляки націоналісти. В них є національна гордість і любов до Польщі.
І кловунів вони не обирали. Навіщо ж Польщу ганьбити...
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23.10.2020 12:49 Ответить
Он обеспокоен, что Украина не в УС !!!!
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23.10.2020 12:18 Ответить
Менталітет в нашого народу ще далеко не європейський.В цьому й біда наша
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23.10.2020 14:27 Ответить
 
 