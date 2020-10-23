"Не може бути Європи без України", - Туск
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Колишній президент Євроради, а нині глава Європейської народної партії Дональд Туск наполягає, що не може бути справедливої Європи без незалежної України.
Про це він заявив у відеозверненні до учасників Київського безпекового форуму-2020 у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Туск звертався до учасників англійською мовою, але в кінці промови перейшов на українську, нагадавши свої слова, сказані в Верховній Раді в 2019 році.
"Не може бути справедливої Європи без незалежної України. Не може бути безпечної Європи без безпечної України. Простіше кажучи, не може бути Європи без України", - заявив він.
Він підкреслив, що Євросоюзу варто переглянути своє ставлення до Сходу Європи в цілому, а всім зацікавленим країнам треба подати політичний сигнал і гарантувати досяжність мети членства в ЄС і НАТО з чіткими планами дій.
"Або Сполучені Штати, Європейський Союз та демократії регіону, серед яких і Україна, запропонують продумані підходи, як підтримати Схід Європи на важкому шляху до демократії, реальної незалежності та членства в європейському проекті, або ж вакуум лідерства заповниться Росією", - сказав Туск.
Будь ласка, зачекайте...
Тоді на моцкві ще жаби в болотях квакали..
Даже в ЕС бедные страны отаются бедными, а богатые богатыми. Поэтому на равных разговора всё равно не будет. Сама должна понимать, что многие страны в ЕС для галочки.
Можно сказать, только две страны ЕС диктуют свои условия всем.
Живи в своєму жебрацькому лаптєстані і не лізь в Європу.
В ЕС нам точно не попасть
Мери Лейн (в исполнении Дороти Шорт), Кадр из фильма «Косяковое безумие» (1936)
Сколько пафоса...
Справедливость!
Независимость!
Безопасность!
Всё про нас!
Для своих, для европейцев жеж!
И из ВСЕХ тендеров удалите фразу "опыт работы на европейском рынке не менее 5 лет" ну или добавьте туда слово " / украинском", чтоб наши компании имели шансы поучавствовать.
Ну или определите максимальные обхемы на продвижение...
Ну чтоб нашим компаниям предоставить равные права и возможности с Вашими - на ЕВРОПЕЙСКОМ рынке. Чтоб была честная и свободная конкуренция.
А то как на словах так д'Артаньяны...
А так да - саме зебіли винуваті в тому, що в Україні вже 30 років будується "удєльное олігархічне княжество", але ніяк не святий Пошенко, Тюлька, Беня, Ахметов, Мертвечук разом взяті..
І кловунів вони не обирали. Навіщо ж Польщу ганьбити...