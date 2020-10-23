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Пассажир рейса "Запорожье - Анталия" "заминировал" самолет, эвакуировали 180 человек, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пассажир рейса

Пассажир международного аэропорта "Запорожье" "заминировал" самолет сообщением "Запорожье-Анталия", правоохранители эвакуировали 180 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области, 22 октября около 13:00 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что один из пассажиров международного аэропорта "Запорожье" высказал намерение заминировать самолет сообщением "Запорожье-Анталия".

"Правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили личность мужчины, который сообщил о "минировании": это местный житель 1969 года рождения. Объяснять свой поступок он отказался.

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По данному факту сектором дознания открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.
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Тепер йому замінують дупу. Пассажир рейса "Запорожье - Анталия" "заминировал" самолет, эвакуировали 180 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 6373
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23.10.2020 13:31 Ответить
******* должен возместить все убытки задержки самолета + моральный ущерб пассажирам !
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23.10.2020 13:34 Ответить
Заминировать не значит заложить бимбу у вагини. Достаточно хорошо сходить в туалет Пассажир рейса "Запорожье - Анталия" "заминировал" самолет, эвакуировали 180 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 8450 его просто не правильно поняли. Выходя из туалете он сказал: "ну я и мину там отложил" Пассажир рейса "Запорожье - Анталия" "заминировал" самолет, эвакуировали 180 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 8031
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23.10.2020 13:37 Ответить
У меня сотрудник раз в очереди на посадку (толи в Англии толи в Ирландии, не помню уже) слишком громко пошутил про бомбу или что-то в этом роде. Все сели в самолёт, тот постоял немного, потом в самолёт прошли крепкие серьёзные дяди, взяли его под белы ручки и вывели наружу. Самолёт полетел дальше, а сотрудник с багажом (который успели выковырять из багажника) остался в аэропорту на досмотр и дачу пояснений как он собирался взорвать самолёт.
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23.10.2020 13:41 Ответить
)))))
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23.10.2020 13:48 Ответить
Рейс запорожье анталия это шедеврально
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23.10.2020 14:05 Ответить
"заминировал" до взлёта - это шо он насрал под кресло... Пасажир рейсу "Запоріжжя - Анталія" "замінував" літак, евакуювали 180 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 8183
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23.10.2020 14:15 Ответить
Добре зробив! Нєхєр малоросам гріти животи в Анталії
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23.10.2020 14:20 Ответить
 
 