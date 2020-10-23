Пасажир рейсу "Запоріжжя - Анталія" "замінував" літак, евакуювали 180 осіб, - поліція

Пасажир міжнародного аеропорту "Запоріжжя" "замінував" літак сполученням "Запоріжжя-Анталія", правоохоронці евакуювали 180 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області, 22 жовтня близько 13:00 в Шевченківське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що один з пасажирів міжнародного аеропорту "Запоріжжя" висловив намір замінувати літак сполученням "Запоріжжя-Анталія".

"Правоохоронці евакуювали 180 пасажирів літака. Під час огляду місця події вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції встановили особу чоловіка, який повідомив про "замінування". Ним виявився місцевий мешканець 1969 року народження. Пояснювати свій вчинок він відмовився.

За цим фактом сектором дізнання відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Досудове розслідування триває.