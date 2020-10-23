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Пасажир рейсу "Запоріжжя - Анталія" "замінував" літак, евакуювали 180 осіб, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Пасажир рейсу

Пасажир міжнародного аеропорту "Запоріжжя" "замінував" літак сполученням "Запоріжжя-Анталія", правоохоронці евакуювали 180 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області, 22 жовтня близько 13:00 в Шевченківське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що один з пасажирів міжнародного аеропорту "Запоріжжя" висловив намір замінувати літак сполученням "Запоріжжя-Анталія".

"Правоохоронці евакуювали 180 пасажирів літака. Під час огляду місця події вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції встановили особу чоловіка, який повідомив про "замінування". Ним виявився місцевий мешканець 1969 року народження. Пояснювати свій вчинок він відмовився.

За цим фактом сектором дізнання відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Досудове розслідування триває.

Автор: Анастасія Потіха
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Тепер йому замінують дупу. Пассажир рейса "Запорожье - Анталия" "заминировал" самолет, эвакуировали 180 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 6373
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23.10.2020 13:31 Відповісти
******* должен возместить все убытки задержки самолета + моральный ущерб пассажирам !
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23.10.2020 13:34 Відповісти
Заминировать не значит заложить бимбу у вагини. Достаточно хорошо сходить в туалет Пассажир рейса "Запорожье - Анталия" "заминировал" самолет, эвакуировали 180 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 8450 его просто не правильно поняли. Выходя из туалете он сказал: "ну я и мину там отложил" Пассажир рейса "Запорожье - Анталия" "заминировал" самолет, эвакуировали 180 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 8031
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23.10.2020 13:37 Відповісти
У меня сотрудник раз в очереди на посадку (толи в Англии толи в Ирландии, не помню уже) слишком громко пошутил про бомбу или что-то в этом роде. Все сели в самолёт, тот постоял немного, потом в самолёт прошли крепкие серьёзные дяди, взяли его под белы ручки и вывели наружу. Самолёт полетел дальше, а сотрудник с багажом (который успели выковырять из багажника) остался в аэропорту на досмотр и дачу пояснений как он собирался взорвать самолёт.
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23.10.2020 13:41 Відповісти
)))))
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23.10.2020 13:48 Відповісти
Рейс запорожье анталия это шедеврально
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23.10.2020 14:05 Відповісти
"заминировал" до взлёта - это шо он насрал под кресло... Пасажир рейсу "Запоріжжя - Анталія" "замінував" літак, евакуювали 180 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 8183
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23.10.2020 14:15 Відповісти
Добре зробив! Нєхєр малоросам гріти животи в Анталії
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23.10.2020 14:20 Відповісти
 
 