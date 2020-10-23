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Денисова (994) местные выборы (2145) инвалидность (88)

В Украине лишь 1% избирательных участков доступны людям с инвалидностью, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине лишь 1% избирательных участков доступны людям с инвалидностью, - Денисова

Почти 90% украинских избирательных участков недоступны людям с инвалидностью и маломобильным группам населения, еще 10% - доступны частично.

Об этом заявила во время брифинга 23 октября уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С 19 по 22 октября мы проверили архитектурную доступность на 881 участках… Я хочу обратить ваше внимание на то, что только на 1,1% (участках. - Ред.) обеспечена доступность для реализации избирательных прав лицам с инвалидностью и маломобильных групп населения", - сказала Денисова.

По ее словам, 88,5% участков вообще не обеспечены архитектурной доступностью для маломобильных людей и лиц с инвалидностью.

"Это означает, что избиратели с инвалидностью и маломобильные граждане не смогут реализовать свои права, просто не попадут на такие участки", - отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что 10,4% избирательных участков частично доступны (условно доступны).

По ее словам, понятие "условная доступность" означает наличие пандуса, а при наличии пандуса и поручней речь уже идет о доступности.

Денисова рассказала, что лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения 100% недоступны избирательные участки в Николаевской, Одесской, Волынской, Закарпатской и Львовской областях.

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По ее словам, в Тернопольской области – 94,1% избирательных участков недоступны, а частично доступны только 5,9%, в Сумской - недоступны 93,3% участков, 6,7% - частично доступны, в Запорожской области недоступны 90,9%, частично доступны 9,1%, в Киевской области недоступны 90,5%, частично доступны 9,5%.

Согласно мониторингу, в Донецкой области 88,9% недоступны, частично доступны – 11,1%, в Луганской области – 75,0% недоступны, частично доступны 25,0%.

В то же время в Херсонской области недоступны 76,9% избирательных участков, частично доступны - 15,4%, доступны - 7,7% участков.

В Киеве только 7% избирательных участков доступны лицам с инвалидностью и маломобильным избирателям, 10,1% - частично доступны, а недоступны - 82,9%.

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Зато для людей с умственной инвалидностью даже отдельные партии есть.
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23.10.2020 13:48 Ответить
тю ***...а где ж тогда 73 процента в прошлый раз наголосовали??? ))))
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23.10.2020 13:53 Ответить
Хорошие раньше времена были в развитых странах когда право голосовать имели только отдельные категории граждан. Вот счас калека от которой нету никакого толку проголосует за ОПЗЖдец и что дальше?
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23.10.2020 13:55 Ответить
Все кто сидят на шее у государства - должны быть лишены права голоса!!! Кто за ставьте лайк!!!
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23.10.2020 13:58 Ответить
Вопрос поставлен в корне не правильно, это должно касаться только тех, кто не платит налоги(речь про граждан, неграждане и так не имеют права голоса).
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23.10.2020 14:10 Ответить
ну не доступны, ну и что с этого??? инвалиды могут и дома успешно голосовать. был неоднократно в разных комиссиях, не обращался ни один инвалид по этому вопросу, как и не пытались приезжать на колясках голосовать. вопрос - тухлятина.
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23.10.2020 14:07 Ответить
пля, когда уберут эту обоссанную кацапку имитирующую деятельность...
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23.10.2020 17:58 Ответить
Тому що! Турбота про інвалідів, щоби не схопили якої пошесті.
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23.10.2020 18:46 Ответить
 
 