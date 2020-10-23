"Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил намерение построить пять медицинских городков по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил во время рабочего визита на Донетчину.

Президент отметил, что наличие высококвалифицированных врачей и современного оборудования - залог предоставления качественной медицинской помощи.

"У нас есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем", - подчеркнул Зеленский.

При этом президент акцентировал внимание на необходимости поиска и внебюджетных путей финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.

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