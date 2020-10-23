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Зеленский (16489) медицина (2448) строительство (1946)

"Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил намерение построить пять медицинских городков по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил во время рабочего визита на Донетчину.

Президент отметил, что наличие высококвалифицированных врачей и современного оборудования - залог предоставления качественной медицинской помощи.

"У нас есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем", - подчеркнул Зеленский.

При этом президент акцентировал внимание на необходимости поиска и внебюджетных путей финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе двух рабочих засыпало землей при обвале котлована, - ГСЧС. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
"Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3719
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23.10.2020 14:04
+21
больше обещаний хороших и разных...
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23.10.2020 14:02
+19
Если ты от жизни от такой устал, то вали в свой зло#бучий квартал "Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7459
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23.10.2020 14:14
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больше обещаний хороших и разных...
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23.10.2020 14:02 Ответить
Таки да. Выборы в пролете, даже в родном Кривом Роге.

"Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3719
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23.10.2020 14:12 Ответить
Если ты от жизни от такой устал, то вали в свой зло#бучий квартал "Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7459
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23.10.2020 14:14 Ответить
И пять олимпиад!
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23.10.2020 22:14 Ответить
Вова, что ж ты делаешь, гад !!!!


уже всю Украину застроил дорогами, Алимпиадами и медгородками!
свободного клочка земли с травинкой-одуванчиком не осталось ! "Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2469
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23.10.2020 14:22 Ответить
принесли клоуну новый порошок "от ковида" - и ему полегчало: тут и Олимпиада, и медгородки, и "лечение в Украине круче чем в Европе"... и даже Гейтс с Цукенбергом просятся перенести весь бизнес в Украину... "Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 245
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23.10.2020 14:23 Ответить
"Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1244
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23.10.2020 14:03 Ответить
Піар перед виборами юбер аллєс!
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23.10.2020 14:03 Ответить
где врачей взять столько ?
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23.10.2020 14:03 Ответить
Они хотя-бы вернули тех, что недавно поувольнялись от безденежья.
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23.10.2020 14:13 Ответить
Чергова передвиборча лапша на вуха зелепопіків.
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23.10.2020 14:03 Ответить
свого часу прем,єр ю.в.т. для збільшення виробництва мяса пропонувала побудувати 5 свинокомплексів по 90 тис голів...но їй пояснили, що якась болячка може одним махом викосити всіх 90 на всіх пяти...
а тут пропонується 5 і саме для болячок...щоб викосило всіх і одразу
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23.10.2020 14:34 Ответить
У ссср було кілька 108 тисячних свинокомплексів,здається сім.Так найбільша проблема були не хвороби,з цим можна боротися,а свинячий гній і сеча.Відстійники займали десятки квадратних кілометрів,як там пахло в окрузі - можна тільки здогадуватися.
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23.10.2020 14:41 Ответить
"Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3719
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23.10.2020 14:04 Ответить
пациент будет уверенно косить на дурку. Хер посадиш)
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23.10.2020 14:05 Ответить
идиот просто фонтанирует идеями... Олимпиады, мед-городки... Деньги где возьмешь, дурилка зеленая...?
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23.10.2020 14:05 Ответить
Языком трындеть, не мешки ворочать. Лохторат схавает, как и хавал до этого.
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23.10.2020 14:18 Ответить
"Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3743Дай Бог, чтобы все получилось!
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23.10.2020 14:06 Ответить
Это не проект в Нью-Васюках, часом?
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23.10.2020 14:08 Ответить
На макетах всьо красиво.
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23.10.2020 14:09 Ответить
макет всьо стерпит "Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4419
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23.10.2020 14:11 Ответить
там наверху бассейн з зельоной водой и медсестрами ? "Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 123
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23.10.2020 14:10 Ответить
А в центре площадка для приема пациентов со всей галактики.
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23.10.2020 14:11 Ответить
А вот у меня друг есть, так такую больницу за пол-часа нарисует !" "Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2874
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23.10.2020 14:11 Ответить
Не вийде. Так, як із шматка зеленого лайна не вийшов президент, так і тут не вийде. Не питайте чому, вам не дано це зрозуміти, хоча усе дуже просто.
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23.10.2020 14:21 Ответить
сразу видно - какой-то лох "проект" делал.. или то еще со времен ссср "картонный домик" остался? Бо судя по "благоустройству" вокруг - госты совдеповский: огромный пустырь с травой и деревьями и никаких удобств для отдыха и прогулок.
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23.10.2020 14:27 Ответить
хорошая у зеленого больничка, - с блекджеком, попами и шлюхами)
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23.10.2020 14:43 Ответить
"Светильник телу твоему есть око твое: аще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет: аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет" （Мф. 6.22）
Каждый видит то, что у него на уме и в сердце.
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23.10.2020 15:46 Ответить
Обмани ближнего своего или чужак приблизится и обманет тебя. ...

c психогеометрического теста
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23.10.2020 15:52 Ответить
...который написали ограниченные грешные люди, живущие во тьме соблазнов и страстей.
И цена этим тестам （и авторам их）- ноль.
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23.10.2020 19:00 Ответить
Через неделю он будет рассказывать, что какой дэбильный политик предложил построить пять медицинских городков. А надо десять военных. Ну или семь промышленных.
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23.10.2020 14:07 Ответить
ну, количество городков зависит от того сколько коксу Ермак забросит в топку ЗЕльоного "Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5970

боюсь только, чтоб крышку на башке ЗЕльоного от давления пара не сорвало "Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5970
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23.10.2020 14:15 Ответить
падажди!.. а как же стройка двух военно-морские баз?!... или это после медгородков?!..
а Олимпиаду проводить собрался, до или после, когда мы все вымрем?!
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23.10.2020 14:07 Ответить
Это все не он говорил. Это какие то политики.
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23.10.2020 14:10 Ответить
Не какие-то, а поверхностные.
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23.10.2020 14:57 Ответить
Сколково! Створити "пять медицинских городков" по Україні". А потім в ті п`ять городків звозити хворих? Не малувато "городків"?
Воно точно не з психушки втекло?
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23.10.2020 14:08 Ответить
Ну, если 95 квартал назвать тем чем оно являетсяя, то таки да с психушки.
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23.10.2020 14:12 Ответить
В пять городков проведут пять дорог, построят пять вокзалов и пять аэропортов.
И еще пять судоходных каналов, шоб, кому из пациентов нравится плыть, таки приплыли.
А еще забыл - пять казино. Шоб больные не скучали.
Ну и пять магазинов канабиса.
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23.10.2020 14:14 Ответить
причем начать с магазинов с канабисом, а патом окружить удобной инфраструктурой: дороги, казино, вокзалы, аэропорты, каналы а если деньги останутся то больницы
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23.10.2020 15:17 Ответить
Вова, идея хорошая, но давай только после Алимпиады !
Вот Алимпиаду проведем, тогда и за медгородки можно будет взяться "Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9279
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23.10.2020 14:09 Ответить
оторванный от реальности на всю голову
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23.10.2020 14:09 Ответить
Як воно живе з одірваною головою?
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23.10.2020 14:12 Ответить
Буратине все равно. Он по жопу деревянный.
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23.10.2020 14:19 Ответить
реальность здесь не при чем!

ОНО просто с оторванной головой живет "Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 864
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23.10.2020 14:16 Ответить
Один уже есть - Феофания. Осталось ещё построить в Конче-Заспе, и где ещё три?
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23.10.2020 14:13 Ответить
на бумаге "Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский - Цензор.НЕТ 269
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23.10.2020 14:14 Ответить
их должно быть по 5 в каждой области!
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23.10.2020 14:14 Ответить
Количество обещаний Президента зависит от качества сырья закладываемого в ноздрю.
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23.10.2020 14:15 Ответить
так не будем же жалет Вовику коксу !!!! "Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9288

так красиво баянит !!!!! "Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9288
не поживем, так хоть послушаем
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23.10.2020 14:18 Ответить
5 вопросов, 5 олимпийских колец, 5 медицинских городков... "Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8068
Пятый президент Украины Порошенко не дает спокойно жить... "Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7958
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23.10.2020 14:16 Ответить
"Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9557 три карты, три карты, три карты.....

ку-ку !!!! "Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 133
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23.10.2020 14:19 Ответить
новый вариант как отпилить кусок бюджета))
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23.10.2020 14:16 Ответить
Навіть кокс не допоможе йому дотягнутись до О Бєндєра
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23.10.2020 14:18 Ответить
"Строитель" на нашу голову. Сколько потом придется разгребать мусора от того всего "наделаного"!
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23.10.2020 14:19 Ответить
Нарколюга че несет то, какие медгородки то какие пять городков то, каддафи недоделаный, солому иди взвешивай пока незакончился сезон
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23.10.2020 14:19 Ответить
Задача-то есть, Вова, но у кого это "у нас", не понятно.
Не понятно так же, откуда деньги.
Или сам, как за опрос, и заплатишь?
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23.10.2020 14:20 Ответить
Дебіл. Українці теж усі будуть жити у 5 містах?
Перестаньте гратись у лайно під назвою "безкоштовна-державна медицина". Введіть приватну-страхову і через 5 років ви отримаєте нову, ******* галузь, яка буде приносити величезний прибуток, а не забирати з бюджету 8% ВВП!
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23.10.2020 14:20 Ответить
Фантазии приобретают все больший размах и разнородность. Страшновато как то уже за человека. Интересно, что по этому поводу думает медицина.
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23.10.2020 14:20 Ответить
медицина сейчас коаидников спасает а дурку вроде как распустили! сейчас бывшие - кандидатами в меры побежали...
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23.10.2020 14:27 Ответить
Какая, колумбийская?
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23.10.2020 14:29 Ответить
ваще ни вапрос
первый будет "кривой рог"
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23.10.2020 14:23 Ответить
Он считает что ...

"Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6167"Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне есть люди, которые работают против государства."
Владимир Зеленский
Специально для Владимира Зеленского, который "считает, что ..."
Ближайшие требования МВФ
Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны :
1. Утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов государственных банков.
Не выполнено.
Уровень проблемных кредитов государственных банков по итогам третьего квартала 2020 года вырос на 12,4%.
2. До конца сентября нужно расширить полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе и привести корпоративное управление в других государственных компаниях с стандартам ОЭСР.
Не выполнено.
Более того, приказным порядком из "Нафтогаза" выведена вся операционная выручка в государственный бюджет для покрытия дефицита.
3. До конца октября в положение о Фонде гарантирования вкладов и законы нужно внести изменения для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.
Не выполнено. Проекты законов отсутствуют в ВР.
4. До конца ноября 2020 г. принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.
Не выполнено. Проекты законов отсутствуют в ВР.
5. Согласно меморандуму , Украина также взяла на себя обязательство ограничить государственные гарантии в 2020 году на уровне 40 млрд грн с последующим снижением этого показателя до 20 млрд грн в 2021 году, При этом докапитализация банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц не должна превышать 20 млрд грн в 2020 и 2021 годах
Не выполнено.
Общая сумма государственных гарантий 2020 года составляет 63,6 млрд. гривен, а докапитализация банков уже превысила 20 млрд. гривен. В проекте бюджета на 2021 год эта сумма составляет 34,3 млрд. гривен, с возможностью расширения. .
6. В меморандуме также указывается, что правительство намерено заключить с госбанками соглашения об обеспечении их деятельности без политического вмешательства, а Минфин наймет персонал в подразделение, отвечающее за управление пакетами акций госбанков.
Не выполнено.
Кроме того, планируется обеспечить осуществление всех требований и условий вхождения **** в капитал "Ощадбанка" до октября 2020 года.
Не выполнено.
7. В части земельной реформы, Украина взяла обязательство внедрить механизм определения конечных бенефициаров юридических лиц, владеющих землей, с целью предотвращения обхода требований законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Не выполнено.
8. Украина также анонсировала принятие до конца июня 2020 года законодательства о создании Фонда частичных кредитных гарантий для финансовой поддержки мелких фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий.
Не выполнено.
В части борьбы с коррупцией Украина в меморандуме пообещала обеспечить сохранение автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Как Зеленский и компания выкручивают руки НАБУ и пытаются взять под контроль САП МВФ видит.
Зеленскому нужен кредит, потому что первым пунктом на 2021 год стоит международный аудит бюджетного фонда по борьбе с " Covid-19 " созданного согласно "Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3279-д)" 13.04.2020. Естественно ни о каком международном аудите и речи быть не может, а следовательно блокируется дальнейшее поучение кредитов на 2021.
Теперь о "...людях, которые работают против государства". Есть хорошая украинская поговорка. Она немного не академична, но хорошо отражает нынешнюю ситуацию для Зеленского.
"Якщо тобі скрізь смердить, придивися краще, може ти всравсь ?"
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23.10.2020 14:25 Ответить
"Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський. "І забезпечити їх запасами медичного каннабісу! Хоча, звичайний теж піде,"- додав він.
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23.10.2020 14:34 Ответить
Для начала может ЗП медикам до ЗП учителей поднять? Ну приблизить?
Ну хоть по 3500$
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23.10.2020 14:36 Ответить
Правильно.
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23.10.2020 14:42 Ответить
хоть щось булавоносець пообіцяв побудувати...Папєрєднікі тільки "рожали"
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23.10.2020 14:43 Ответить
ЗЕ обещал, обещает и будет обещать!..
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23.10.2020 14:58 Ответить
МВФ придурку: Мы не банкомат, идиот!
"Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 732
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23.10.2020 14:51 Ответить
У мене в області є осередки високваліфікованих лікарів, із чудовими зарплатами, ******** обладнанням і рівнем. Причому з фінансової сторони, навіть без страховки,це доступно.
Ось тільки працюють вони у приватній медицини, без будь якої "Допомоги Зелнського", і без копійки моїх податків!!!
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23.10.2020 15:03 Ответить
-Де поділись гроші, виділені на боротьбу з епідемією?
-На дороги!
-так дороги які були, такі й залишились!
-?????!!!!
"Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8797
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23.10.2020 16:13 Ответить
пусть хотя бы 1 школу из 100 обещанных построит и 1 детский садик, чучмело
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24.10.2020 13:27 Ответить
Взагалі то я як порохобот заявляю що вони є. Правда це проекти часів 2018 року. І відео по них можна легко знайти.
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24.10.2020 15:50 Ответить
так то и оно, что это проекты предыдущего правительства, которые, уверен если б был Порох сейчас то воплощались в жизнь, а при мелком так и останутся проектами и обицянками перед выборами
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24.10.2020 16:13 Ответить
Напрягають трохи коментарі - один негатив, хоча це не дивно враховуючи як Зе постійно лажає та любить піаритись на чужих досягненнях.
Но я все ж задам питання, а хто в цих містечках буде лікуватись? Депутати? Це закриті містечка для лікування еліти? Чому не розміщувати лікарні там де найбільша концентрація людей та сходяться всі логістичні гілки, щоб дістатись простим людям не було проблемою.
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24.10.2020 15:49 Ответить
ему б только клофелин и метадон. рабам недоступно просветление
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24.10.2020 21:13 Ответить
 
 