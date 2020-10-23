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"Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський озвучив намір побудувати п'ять медичних містечок по Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив під час робочого візиту на Донеччину.
Президент зазначив, що наявність висококваліфікованих лікарів і сучасного обладнання - запорука надання якісної медичної допомоги.
"У нас є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні. Ми їх зробимо", - підкреслив Зеленський.
При цьому президент акцентував увагу на необхідності пошуку і позабюджетних шляхів фінансування для будівництва всього містечка одночасно, а не поступово, чергами протягом декількох років.
Топ коментарі
+26 Костянтин Залізняк
показати весь коментар23.10.2020 14:04
+21 Vadym Tsyrkalyuk
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+19 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.10.2020 14:14
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Будь ласка, зачекайте...
уже всю Украину застроил дорогами, Алимпиадами и медгородками!
свободного клочка земли с травинкой-одуванчиком не осталось !
а тут пропонується 5 і саме для болячок...щоб викосило всіх і одразу
Каждый видит то, что у него на уме и в сердце.
c психогеометрического теста
И цена этим тестам （и авторам их）- ноль.
боюсь только, чтоб крышку на башке ЗЕльоного от давления пара не сорвало
а Олимпиаду проводить собрался, до или после, когда мы все вымрем?!
Сколково!Створити "пять медицинских городков" по Україні". А потім в ті п`ять городків звозити хворих? Не малувато "городків"?
Воно точно не з психушки втекло?
И еще пять судоходных каналов, шоб, кому из пациентов нравится плыть, таки приплыли.
А еще забыл - пять казино. Шоб больные не скучали.
Ну и пять магазинов канабиса.
Вот Алимпиаду проведем, тогда и за медгородки можно будет взяться
ОНО просто с оторванной головой живет
так красиво баянит !!!!!
не поживем, так хоть послушаем
Пятый президент Украины Порошенко не дает спокойно жить...
ку-ку !!!!
Не понятно так же, откуда деньги.
Или сам, как за опрос, и заплатишь?
Перестаньте гратись у лайно під назвою "безкоштовна-державна медицина". Введіть приватну-страхову і через 5 років ви отримаєте нову, ******* галузь, яка буде приносити величезний прибуток, а не забирати з бюджету 8% ВВП!
первый будет "кривой рог"
"Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне есть люди, которые работают против государства."
Владимир Зеленский
Специально для Владимира Зеленского, который "считает, что ..."
Ближайшие требования МВФ
Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны :
1. Утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов государственных банков.
Не выполнено.
Уровень проблемных кредитов государственных банков по итогам третьего квартала 2020 года вырос на 12,4%.
2. До конца сентября нужно расширить полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе и привести корпоративное управление в других государственных компаниях с стандартам ОЭСР.
Не выполнено.
Более того, приказным порядком из "Нафтогаза" выведена вся операционная выручка в государственный бюджет для покрытия дефицита.
3. До конца октября в положение о Фонде гарантирования вкладов и законы нужно внести изменения для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.
Не выполнено. Проекты законов отсутствуют в ВР.
4. До конца ноября 2020 г. принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.
Не выполнено. Проекты законов отсутствуют в ВР.
5. Согласно меморандуму , Украина также взяла на себя обязательство ограничить государственные гарантии в 2020 году на уровне 40 млрд грн с последующим снижением этого показателя до 20 млрд грн в 2021 году, При этом докапитализация банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц не должна превышать 20 млрд грн в 2020 и 2021 годах
Не выполнено.
Общая сумма государственных гарантий 2020 года составляет 63,6 млрд. гривен, а докапитализация банков уже превысила 20 млрд. гривен. В проекте бюджета на 2021 год эта сумма составляет 34,3 млрд. гривен, с возможностью расширения. .
6. В меморандуме также указывается, что правительство намерено заключить с госбанками соглашения об обеспечении их деятельности без политического вмешательства, а Минфин наймет персонал в подразделение, отвечающее за управление пакетами акций госбанков.
Не выполнено.
Кроме того, планируется обеспечить осуществление всех требований и условий вхождения **** в капитал "Ощадбанка" до октября 2020 года.
Не выполнено.
7. В части земельной реформы, Украина взяла обязательство внедрить механизм определения конечных бенефициаров юридических лиц, владеющих землей, с целью предотвращения обхода требований законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Не выполнено.
8. Украина также анонсировала принятие до конца июня 2020 года законодательства о создании Фонда частичных кредитных гарантий для финансовой поддержки мелких фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий.
Не выполнено.
В части борьбы с коррупцией Украина в меморандуме пообещала обеспечить сохранение автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Как Зеленский и компания выкручивают руки НАБУ и пытаются взять под контроль САП МВФ видит.
Зеленскому нужен кредит, потому что первым пунктом на 2021 год стоит международный аудит бюджетного фонда по борьбе с " Covid-19 " созданного согласно "Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3279-д)" 13.04.2020. Естественно ни о каком международном аудите и речи быть не может, а следовательно блокируется дальнейшее поучение кредитов на 2021.
Теперь о "...людях, которые работают против государства". Есть хорошая украинская поговорка. Она немного не академична, но хорошо отражает нынешнюю ситуацию для Зеленского.
"Якщо тобі скрізь смердить, придивися краще, може ти всравсь ?"
Ну хоть по 3500$
Ось тільки працюють вони у приватній медицини, без будь якої "Допомоги Зелнського", і без копійки моїх податків!!!
-На дороги!
-так дороги які були, такі й залишились!
-?????!!!!
Но я все ж задам питання, а хто в цих містечках буде лікуватись? Депутати? Це закриті містечка для лікування еліти? Чому не розміщувати лікарні там де найбільша концентрація людей та сходяться всі логістичні гілки, щоб дістатись простим людям не було проблемою.