"Ремдесивир" стал первым утвержденным в США препаратом для лечения COVID-19
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Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые зарегистрировало препарат для лечения коронавируса. Им стал препарат "Ремдесивир".
Об этом сообщает пресс-служба FDA, передает Цензор.НЕТ.
"Ремдесивир" был разрешен к применению в США в экстренных случаях с весны текущего года и теперь стал первым лекарством, получившим полное разрешение FDA на использование для лечения COVID-19. Торговое название препарата - Veklury.
Компания отмечает, что лекарство, которое поначалу было в дефиците, теперь широко доступно в больницах по всей стране благодаря быстрому расширению производственных мощностей.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что, согласно промежуточным результатам масштабного исследования ВОЗ, "Ремдесивир" практически не влияет на снижение смертности или сокращение времени пребывания в больнице при COVID-19.
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В течение нескольких месяцев под эгидой ВОЗ проводилось большое (очень большое) международное мультицентровое рендомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование эффективности нескольких перспективных препаратов от ковида под кодовым названием SOLIDARITY.
Исследовались ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир (комбинация с ритонавиром) и интерферон-β1a (в основном подкожно; сначала с лопинавиром, позже - нет). Определялось влияние этих препаратов на госпитальную смертность больных, необходимость подключения к ИВЛ и продолжительность нахождения в стационаре.
И вот результаты этого исследования, самого масштабного на сегодняшний день, опубликованы (пока в виде препринта, но в данном случае это не важно) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1
Выводы оказались холодным душем для всех верующих в эти лекарства. Ни один из препаратов не оказывает НИКАКОГО ощутимого и статистически значимого влияния ни на летальность, ни на тяжесть, ни на длительность заболевания!
Перевожу на совсем понятный:
Для тяжелых больных ковидом, нуждающихся в госпитализации и кислороде, ВСЕ имеющиеся на данный момент "противовирусные" лекарства АБСОЛЮТНО ДО ЖОПЫ.
Да-да, котята, гидроксихлорохин - таки да, полное фуфло. А ремдесевир если и дает какой-то небольшой эффект, то только на ранних стадиях заболевания, которые в этом исследовании не изучались, но и это не точно. Учитывая его конскую цену и недоступность для покупки ни в одной стране мира, можно смело говорить о том, что в практическом плане и от него толку никакого.
В принципе, это было понятно еще в апреле-мае. Я уже тогда оценивал шансы появления действенного лекарства в мизерные доли процента. Это не потому, что я такой умный, а просто потому, что за сто лет человечество сподобилось создать лекарства от всего четырех вирусов: гриппа, ВИЧ, гепатита и герпеса, причем для гриппа они действуют весьма посредственно и применяются очень редко, а для ВИЧ не излечивают болезнь, а только переводят ее в хроническую форму. Так что ожидать, что от ковида вдруг найдут хорошо действующее лекарство - это верить в радужных единорогов. Но многие свято верили. Ну, собственно, вот.
Отсюда
отсюда
https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients