"Ремдесивир" стал первым утвержденным в США препаратом для лечения COVID-19

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые зарегистрировало препарат для лечения коронавируса. Им стал препарат "Ремдесивир".

Об этом сообщает пресс-служба FDA, передает Цензор.НЕТ.

"Ремдесивир" был разрешен к применению в США в экстренных случаях с весны текущего года и теперь стал первым лекарством, получившим полное разрешение FDA на использование для лечения COVID-19. Торговое название препарата - Veklury.

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Компания отмечает, что лекарство, которое поначалу было в дефиците, теперь широко доступно в больницах по всей стране благодаря быстрому расширению производственных мощностей.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что, согласно промежуточным результатам масштабного исследования ВОЗ, "Ремдесивир" практически не влияет на снижение смертности или сокращение времени пребывания в больнице при COVID-19.