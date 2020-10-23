"Ремдесивір" став першим затвердженим у США препаратом для лікування COVID-19
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Американьске Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) вперше зареєструвало препарат для лікування коронавірусу. Ним став препарат "Ремдесивір".
Про це повідомляє пресслужба FDA, передає Цензор.НЕТ.
"Ремдесивір" був дозволений до застосування в США в екстрених випадках з весни поточного року і тепер став першими ліками, що отримали повне вирішення FDA на використання для лікування COVID-19. Торгова назва препарату - Veklury.
Компанія зазначає, що ліки, які спочатку було в дефіциті, тепер широко доступні в лікарнях по всій країні завдяки швидкому розширенню виробничих потужностей.
Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що, згідно із проміжними результатами масштабного дослідження ВООЗ, "Ремдесивір" практично не впливає на зниження смертності або скорочення часу перебування в лікарні при COVID-19.
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В течение нескольких месяцев под эгидой ВОЗ проводилось большое (очень большое) международное мультицентровое рендомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование эффективности нескольких перспективных препаратов от ковида под кодовым названием SOLIDARITY.
Исследовались ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир (комбинация с ритонавиром) и интерферон-β1a (в основном подкожно; сначала с лопинавиром, позже - нет). Определялось влияние этих препаратов на госпитальную смертность больных, необходимость подключения к ИВЛ и продолжительность нахождения в стационаре.
И вот результаты этого исследования, самого масштабного на сегодняшний день, опубликованы (пока в виде препринта, но в данном случае это не важно) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1
Выводы оказались холодным душем для всех верующих в эти лекарства. Ни один из препаратов не оказывает НИКАКОГО ощутимого и статистически значимого влияния ни на летальность, ни на тяжесть, ни на длительность заболевания!
Перевожу на совсем понятный:
Для тяжелых больных ковидом, нуждающихся в госпитализации и кислороде, ВСЕ имеющиеся на данный момент "противовирусные" лекарства АБСОЛЮТНО ДО ЖОПЫ.
Да-да, котята, гидроксихлорохин - таки да, полное фуфло. А ремдесевир если и дает какой-то небольшой эффект, то только на ранних стадиях заболевания, которые в этом исследовании не изучались, но и это не точно. Учитывая его конскую цену и недоступность для покупки ни в одной стране мира, можно смело говорить о том, что в практическом плане и от него толку никакого.
В принципе, это было понятно еще в апреле-мае. Я уже тогда оценивал шансы появления действенного лекарства в мизерные доли процента. Это не потому, что я такой умный, а просто потому, что за сто лет человечество сподобилось создать лекарства от всего четырех вирусов: гриппа, ВИЧ, гепатита и герпеса, причем для гриппа они действуют весьма посредственно и применяются очень редко, а для ВИЧ не излечивают болезнь, а только переводят ее в хроническую форму. Так что ожидать, что от ковида вдруг найдут хорошо действующее лекарство - это верить в радужных единорогов. Но многие свято верили. Ну, собственно, вот.
Отсюда
отсюда
https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients