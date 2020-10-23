"Ремдесивір" став першим затвердженим у США препаратом для лікування COVID-19

Американьске Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) вперше зареєструвало препарат для лікування коронавірусу. Ним став препарат "Ремдесивір".

Про це повідомляє пресслужба FDA, передає Цензор.НЕТ.

"Ремдесивір" був дозволений до застосування в США в екстрених випадках з весни поточного року і тепер став першими ліками, що отримали повне вирішення FDA на використання для лікування COVID-19. Торгова назва препарату - Veklury.

Компанія зазначає, що ліки, які спочатку було в дефіциті, тепер широко доступні в лікарнях по всій країні завдяки швидкому розширенню виробничих потужностей.

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Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що, згідно із проміжними результатами масштабного дослідження ВООЗ, "Ремдесивір" практично не впливає на зниження смертності або скорочення часу перебування в лікарні при COVID-19.