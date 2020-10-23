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Таможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя, - министр финансов Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Таможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя, - министр финансов Марченко

Новый полноценный руководитель таможни будет назван в ближайшие дни по итогам конкурса.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Объявлен отбор на должность руководителя - с полноценным функционалом. Прозрачный и оперативный. В ближайшие дни услышите о соответствующем кадровом назначении. Подчеркну, что курс на трансформацию таможни остается неизменным. Мы и в дальнейшем будем строить в Украине таможню европейского уровня", - сказал Марченко.

Министр подчеркнул, что экс-врио главы Государственной таможенной службы Андрей Павловский, освободили от должности 22 октября на внеочередном заседании правительства, справился с поставленными ему задачами и был уволен по своему желанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ентис сменил Павловского на должности руководителя Гостаможслужбы

"Андрей Павловский заходил на должность исполняющего обязанности руководителя Гостаможслужбы на определенный временной период в качестве кризисного менеджера. Ему были определены задачи стабилизировать ситуацию и увеличить поступления в бюджет. В сложных условиях Андрей справился с поставленными задачами, о чем свидетельствуют цифры", - сказал глава Минфина.

Министр указал, что среднедневные поступления от таможни за период работы Павловского увеличились на 20%.

"Мы также начали процесс перехода Гостаможслужбы к функционированию в формате единого юридического лица, начали тестирование на благонадежность таможенников, продолжаем автоматизировать таможенные процедуры. Реформа вступила в ход и уже является необратимой", - добавил Марченко.

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Напоминаем, Кабинет Министров уволил с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место первого замглавы Евгения Ентиса. В пятницу были уволены также руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
При преЗЕденте они все были неполноценные?... Таможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 5824
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23.10.2020 16:01
+3
На 100% преданного папаше Каломою и его ручной говорящей 🐒🤡🤢 зебизяне
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23.10.2020 16:01
+3
Таможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя.
До этого были неполноценные?😁
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23.10.2020 16:58
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При преЗЕденте они все были неполноценные?... Таможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 5824
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23.10.2020 16:01 Ответить
какой през такие и руковводители(не опечатка) Таможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 2973
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23.10.2020 16:06 Ответить
Но обнаруживают их неполноценность (или не дееспособность?) ТОЛЬКО после ТОГО.
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23.10.2020 20:58 Ответить
На 100% преданного папаше Каломою и его ручной говорящей 🐒🤡🤢 зебизяне
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23.10.2020 16:01 Ответить
полноценный при неполноценных? не верю!
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23.10.2020 16:02 Ответить
Полноценнее 4-х предыдущих?
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23.10.2020 16:03 Ответить
этого?
Таможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7878
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23.10.2020 16:05 Ответить
Цей фсьо, згорів на роботі
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23.10.2020 17:05 Ответить
Вони там у черзі стоять, жеребок тягнуть, чи за особисті заслуги перед Зєлєнскім хлібну посаду отримують? І цікаво, до якої планки їм дозволено отримувати дохід, щоб дати можливість це зробити наступному?
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23.10.2020 16:05 Ответить
Не свторгувались ще? Ставки приймаються?
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23.10.2020 16:12 Ответить
Таможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя.
До этого были неполноценные?😁
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23.10.2020 16:58 Ответить
Блин! Это уже какой по счету?
И почему они ПОЛНОЦЕННЫЕ только ДО ТОГО?!
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23.10.2020 20:55 Ответить
А почему столько времени неполноценными экспериментировали???
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23.10.2020 21:59 Ответить
 
 