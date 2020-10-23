Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников
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Потребности оккупированного РФ Крыма с точки зрения обеспечения водой населения могут полностью обеспечиваться собственными силами полуострова, и Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации Россией, заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины, до полной деоккупации, не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак", - сказал Резников на Специальном киевском форуме по безопасности в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он пояснил, что объемы потребления воды в Крыму увеличились из-за милитаризации Россией полуострова, увеличения расходов на военные потребности, завоза дополнительного населения из материковой России. Резников подчеркнул, что ответственность за все гуманитарные потребности несет государство-оккупант.
"Потому вопросы и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается, и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодняшний день они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной потребности, в том числе водоснабжения", - резюмировал вице-премьер.
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кто-то еще помнит такие авто ?
Свое говно пусть жрут от ракетного топлива
шобы осталось пространство для договорняка
Жисть без влаги за.пала,
А к Днепру не йдуть-
Путен там капут !
Ни канавки неглубокой,
Ни дождиночки убогой.
Как же крысам жить?
Крысы хочуть пить.
Сиганул крысак матёрый
Да по воду в Чёрно- море.
Соли хлебанул...С горя утонул
(слова песни "Ходят кони...")