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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26014) Россия (91190) вода (880) Резников (1167)

Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников

Потребности оккупированного РФ Крыма с точки зрения обеспечения водой населения могут полностью обеспечиваться собственными силами полуострова, и Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации Россией, заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины, до полной деоккупации, не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак", - сказал Резников на Специальном киевском форуме по безопасности в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он пояснил, что объемы потребления воды в Крыму увеличились из-за милитаризации Россией полуострова, увеличения расходов на военные потребности, завоза дополнительного населения из материковой России. Резников подчеркнул, что ответственность за все гуманитарные потребности несет государство-оккупант.

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"Потому вопросы и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается, и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодняшний день они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной потребности, в том числе водоснабжения", - резюмировал вице-премьер.
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Топ комментарии
+26
Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 9773
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23.10.2020 16:45
+13
Какая вода? Они просили камни с неба, а не воду.
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23.10.2020 16:46
+11
Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 9083
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23.10.2020 16:46
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Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 9773
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23.10.2020 16:45 Ответить
- В нашем кране нет воды!
- Проголосував? Сиди!
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23.10.2020 21:18 Ответить
Какая вода? Они просили камни с неба, а не воду.
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23.10.2020 16:46 Ответить
Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 9083
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23.10.2020 16:46 Ответить
Буханка по говну, наверное, проходимее будет за то Рено. Хороший транспорт для скрепоносных. Нада только крыши бронелистами укрепить на случай камней с неба
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23.10.2020 16:51 Ответить
Орда буханку выпускает 50 лет без существенных модернизаций. Западным автогигантам о таком только мечтать Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 6770
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23.10.2020 16:56 Ответить
Раніше ці буханки хоча б з більш-менш нормального металу робили.Зараз за 4-5 років іржа її на дірки б'є.
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23.10.2020 17:20 Ответить
похожие на "буханку" модели: Jeep Forward Control, Nysa, Żuk, РАФ-977, ЕрАЗ-762.

кто-то еще помнит такие авто ? Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков - Цензор.НЕТ 7676
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23.10.2020 19:31 Ответить
у водителей скорой лица были наверное как передок этой буханочки Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 8579
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23.10.2020 16:54 Ответить
Обличчя водіїв. Бурятські? Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков - Цензор.НЕТ 6134
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23.10.2020 17:29 Ответить
А куда делись Рено, что от Украины достались?
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23.10.2020 17:16 Ответить
Смолы горячей тварям а не водички украинской ... Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 431
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23.10.2020 16:50 Ответить
Там тварей большинство,но не все.
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23.10.2020 19:39 Ответить
Та дай то Бог .
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23.10.2020 20:05 Ответить
Обойдуться...их можно на удобрения пускать, производить биогаз и солидол изготовлять...
Свое говно пусть жрут от ракетного топлива
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23.10.2020 16:55 Ответить
Нормальна та однозначна відповідь! P.s: ...але, зараз тут з"явиться сила силенна "місцевих експерДів", які будуть шукати чорну кішку в чорній кімнаті!
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23.10.2020 16:54 Ответить
тут просто чорна кішка сере на білому килимі слово "ВИБОРИ". Після них знов почнуть про екологічну катастрофу жвендіти.
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23.10.2020 16:57 Ответить
Хух ....Кто еще по поводу воды в Крым не высказывался ?
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23.10.2020 16:54 Ответить
после выборов снова пойдет мудежь про экологическую катастрофу.
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23.10.2020 16:55 Ответить
А вы верите в полную деоккупацию?
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23.10.2020 16:58 Ответить
Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков - Цензор.НЕТ 3365
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23.10.2020 16:58 Ответить
но законом закреплять ни пастор, ни петя, ни зеля это положение не удосужились,

шобы осталось пространство для договорняка Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков - Цензор.НЕТ 9822
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23.10.2020 17:10 Ответить
разговори о поставках воді в Крим ведуться уже второй год исключительно на антиукраинском канале Прямий и больше нигде
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23.10.2020 17:14 Ответить
Ну на твоём любимом проукраинском ньюсване такие разговоры,естественно,табу.
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23.10.2020 17:23 Ответить
"...материковой России." - мне одному резануло?
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23.10.2020 18:14 Ответить
Спалился резников!
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23.10.2020 18:34 Ответить
Резніков мутить воду для фуйла, щоб солона не була.
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23.10.2020 19:09 Ответить
Води им украинськои захотилось? За що? За те що вбивають украинцив? Смоли гарячои пацакам подати а не води...
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23.10.2020 18:34 Ответить
Ходють крысы по каналу -
Жисть без влаги за.пала,
А к Днепру не йдуть-
Путен там капут !

Ни канавки неглубокой,
Ни дождиночки убогой.
Как же крысам жить?
Крысы хочуть пить.

Сиганул крысак матёрый
Да по воду в Чёрно- море.
Соли хлебанул...С горя утонул Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков - Цензор.НЕТ 9663

(слова песни "Ходят кони...")
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23.10.2020 18:57 Ответить
Доведеться вивозити в рашку війська і віськових пенсіонерів, а також усю шваль, яку завезли за останні роки.
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23.10.2020 20:30 Ответить
Синомім до слова Московія/ Росія - ДЕБІЛІЗМ Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков - Цензор.НЕТ 6460
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23.10.2020 22:15 Ответить
 
 