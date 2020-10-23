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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12752) Росія (47115) вода (910) Резніков (1385)

Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков

Потреби окупованого РФ Криму з точки зору забезпечення водою населення можуть повністю забезпечуватися власними силами півострова, й Україна не буде поставляти воду в Крим до його повної деокупації Росією, заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Ніякої поставки води в Крим з боку України до повної деокупації не буде. Жодних переговорів на цю тему ми не ведемо ні офіційно, ні неофіційно, ніяк", - сказав Рєзніков на Спеціальному київському безпековому форумі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що обсяги споживання води в Криму збільшилися через мілітаризацію Росією півострова, збільшення витрат на військові потреби, завезення додаткового населення з материкової Росії. Резніков підкреслив, що відповідальність за всі гуманітарні потреби несе держава-окупант.

"Тому питання і розповіді з боку РФ про те, що щось там не вирішується, і це має вирішувати українська сторона, є нікчемними. На сьогодні вони несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, зокрема водопостачання", - резюмував віцепрем'єр.

Читайте також: Путін: У Криму без води важко будувати готелі і залучати інвесторів
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Топ коментарі
+26
Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 9773
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23.10.2020 16:45
+13
Какая вода? Они просили камни с неба, а не воду.
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23.10.2020 16:46
+11
Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 9083
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23.10.2020 16:46
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Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 9773
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23.10.2020 16:45 Відповісти
- В нашем кране нет воды!
- Проголосував? Сиди!
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23.10.2020 21:18 Відповісти
Какая вода? Они просили камни с неба, а не воду.
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23.10.2020 16:46 Відповісти
Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 9083
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23.10.2020 16:46 Відповісти
Буханка по говну, наверное, проходимее будет за то Рено. Хороший транспорт для скрепоносных. Нада только крыши бронелистами укрепить на случай камней с неба
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23.10.2020 16:51 Відповісти
Орда буханку выпускает 50 лет без существенных модернизаций. Западным автогигантам о таком только мечтать Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 6770
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23.10.2020 16:56 Відповісти
Раніше ці буханки хоча б з більш-менш нормального металу робили.Зараз за 4-5 років іржа її на дірки б'є.
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23.10.2020 17:20 Відповісти
похожие на "буханку" модели: Jeep Forward Control, Nysa, Żuk, РАФ-977, ЕрАЗ-762.

кто-то еще помнит такие авто ? Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков - Цензор.НЕТ 7676
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23.10.2020 19:31 Відповісти
у водителей скорой лица были наверное как передок этой буханочки Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 8579
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23.10.2020 16:54 Відповісти
Обличчя водіїв. Бурятські? Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков - Цензор.НЕТ 6134
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23.10.2020 17:29 Відповісти
А куда делись Рено, что от Украины достались?
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23.10.2020 17:16 Відповісти
Смолы горячей тварям а не водички украинской ... Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации: никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся, - Резников - Цензор.НЕТ 431
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23.10.2020 16:50 Відповісти
Там тварей большинство,но не все.
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23.10.2020 19:39 Відповісти
Та дай то Бог .
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23.10.2020 20:05 Відповісти
Обойдуться...их можно на удобрения пускать, производить биогаз и солидол изготовлять...
Свое говно пусть жрут от ракетного топлива
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23.10.2020 16:55 Відповісти
Нормальна та однозначна відповідь! P.s: ...але, зараз тут з"явиться сила силенна "місцевих експерДів", які будуть шукати чорну кішку в чорній кімнаті!
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23.10.2020 16:54 Відповісти
тут просто чорна кішка сере на білому килимі слово "ВИБОРИ". Після них знов почнуть про екологічну катастрофу жвендіти.
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23.10.2020 16:57 Відповісти
Хух ....Кто еще по поводу воды в Крым не высказывался ?
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23.10.2020 16:54 Відповісти
после выборов снова пойдет мудежь про экологическую катастрофу.
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23.10.2020 16:55 Відповісти
А вы верите в полную деоккупацию?
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23.10.2020 16:58 Відповісти
Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков - Цензор.НЕТ 3365
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23.10.2020 16:58 Відповісти
но законом закреплять ни пастор, ни петя, ни зеля это положение не удосужились,

шобы осталось пространство для договорняка Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков - Цензор.НЕТ 9822
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23.10.2020 17:10 Відповісти
разговори о поставках воді в Крим ведуться уже второй год исключительно на антиукраинском канале Прямий и больше нигде
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23.10.2020 17:14 Відповісти
Ну на твоём любимом проукраинском ньюсване такие разговоры,естественно,табу.
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23.10.2020 17:23 Відповісти
"...материковой России." - мне одному резануло?
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23.10.2020 18:14 Відповісти
Спалился резников!
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23.10.2020 18:34 Відповісти
Резніков мутить воду для фуйла, щоб солона не була.
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23.10.2020 19:09 Відповісти
Води им украинськои захотилось? За що? За те що вбивають украинцив? Смоли гарячои пацакам подати а не води...
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23.10.2020 18:34 Відповісти
Ходють крысы по каналу -
Жисть без влаги за.пала,
А к Днепру не йдуть-
Путен там капут !

Ни канавки неглубокой,
Ни дождиночки убогой.
Как же крысам жить?
Крысы хочуть пить.

Сиганул крысак матёрый
Да по воду в Чёрно- море.
Соли хлебанул...С горя утонул Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков - Цензор.НЕТ 9663

(слова песни "Ходят кони...")
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23.10.2020 18:57 Відповісти
Доведеться вивозити в рашку війська і віськових пенсіонерів, а також усю шваль, яку завезли за останні роки.
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23.10.2020 20:30 Відповісти
Синомім до слова Московія/ Росія - ДЕБІЛІЗМ Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков - Цензор.НЕТ 6460
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23.10.2020 22:15 Відповісти
 
 