Україна не поставлятиме воду в Крим до його повної деокупації: жодні переговори з РФ на цю тему не ведуться, - Резніков
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Потреби окупованого РФ Криму з точки зору забезпечення водою населення можуть повністю забезпечуватися власними силами півострова, й Україна не буде поставляти воду в Крим до його повної деокупації Росією, заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"Ніякої поставки води в Крим з боку України до повної деокупації не буде. Жодних переговорів на цю тему ми не ведемо ні офіційно, ні неофіційно, ніяк", - сказав Рєзніков на Спеціальному київському безпековому форумі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він пояснив, що обсяги споживання води в Криму збільшилися через мілітаризацію Росією півострова, збільшення витрат на військові потреби, завезення додаткового населення з материкової Росії. Резніков підкреслив, що відповідальність за всі гуманітарні потреби несе держава-окупант.
"Тому питання і розповіді з боку РФ про те, що щось там не вирішується, і це має вирішувати українська сторона, є нікчемними. На сьогодні вони несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, зокрема водопостачання", - резюмував віцепрем'єр.
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кто-то еще помнит такие авто ?
Свое говно пусть жрут от ракетного топлива
шобы осталось пространство для договорняка
Жисть без влаги за.пала,
А к Днепру не йдуть-
Путен там капут !
Ни канавки неглубокой,
Ни дождиночки убогой.
Как же крысам жить?
Крысы хочуть пить.
Сиганул крысак матёрый
Да по воду в Чёрно- море.
Соли хлебанул...С горя утонул
(слова песни "Ходят кони...")