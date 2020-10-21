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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Путін: У Криму без води важко будувати готелі і залучати інвесторів

Путін: У Криму без води важко будувати готелі і залучати інвесторів

Президент Росії, яка окупувала Крим, Володимир Путін вважає, що без надійного водопостачання в Криму важко залучати нові інвестиції і здійснювати будівництво в галузі туризму.

Про це Путін сказав під час відеоконференції з окупаційним віцепрем'єром, "куратором" Криму Маратом Хуснулліним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Це (водопостачання. - Ред.) важливо і для людей, які проживають у Севастополі і в Криму, але важливо і для тих людей, які приїжджають туди на відпочинок, і для бізнесу важливо, особливо під час будування планів щодо рекреації, відпочинку, під час прийняття рішень інвестиційного характеру зі зведення нових готелів, санаторіїв і так далі. Тому що без води, як відомо, проєкти подібного роду здійснювати, м'яко кажучи, важко", - сказав Путін.

Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія здатна самостійно, без участі України забезпечити окупований Крим водопостачанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не поставлятиме воду для розвитку військово-промислового комплексу РФ в окупованому Криму, - Джапарова

Автор: 

Крим (14122) путін (23740) росія (64871) вода (1176)


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Топ коментарі
+71
Крим взагалі не ваш.
Складайте лапті в чумайдан і валіте звідтіля.
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21.10.2020 20:32
+49
Ща зебилы подсуетятся) Такой человек просит
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21.10.2020 20:30
+48
Там же полно воды!!!!!
Подумаешь что соленая и с говном. Но вода же!!!!
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21.10.2020 20:31
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Лысый карлик пытается косить под дурочка ?

Верни Крым Украине , идиот
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21.10.2020 21:33 Відповісти
дурочка це ти, а він х...ло
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22.10.2020 08:52 Відповісти
Получилось как мультике: придурок, бросай ружье, да всплывай!)))
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22.10.2020 15:33 Відповісти
"Удивительный вопрос:
Почему я водовоз?
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!"©
(Песенка Водовоза из к/ф "Волга-Волга")
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21.10.2020 21:33 Відповісти
Что крысчане,ватный узкий мир не приносит витаминов?
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21.10.2020 21:38 Відповісти
Делов-то! Обязать турЫстов привозить воду с собой! И вся любовь.
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21.10.2020 22:03 Відповісти
И привозить строго в желудке
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21.10.2020 23:07 Відповісти
Путін: У Криму без води важко будувати готелі і залучати інвесторів - Цензор.НЕТ 8274
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21.10.2020 22:14 Відповісти
так, так - терміново виділити ТРИЛІАРД дерев'яних на воду для Криму! ТЕРМІНОВО!!!
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21.10.2020 22:31 Відповісти
На раше нужно развивать экстремальный туризм.
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21.10.2020 22:32 Відповісти
нєт води? сосітє болт))
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21.10.2020 22:32 Відповісти
Только путин с его "интеллектом" мог ожидать инвестиций в зону с нелегитимным статусом.
А бандеровская вода для Крыма вредна - начнётся брожение, майданы, то, сё ....
Умные люди сначала думают про воду, а потом захватывают Крым - но то умные ...
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21.10.2020 22:43 Відповісти
Та тому козлорилому взагалі покуй той туризм. Йому там головне військові бази. і чим менше народу в Криму, тим краще для путлера.
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21.10.2020 23:01 Відповісти
надо же...
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21.10.2020 23:06 Відповісти
даю натырку: на арде есть байкал. пака китаёзы не поцупали, делайте вадаправод па-нёбу. плять, аднака!
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21.10.2020 23:25 Відповісти
та какой трубу... Пусть пользуются случаем, пока заклеили дырку на орбитальной потешной станции, сваливают всей своей ордой на Тау Киту, мож там выживут, бо на земле лаптеунтам - Гаплык. Це ж треба , настроить против себя всю планету. Ни одного друга по бордеру не иметь.
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22.10.2020 00:38 Відповісти
оно украло, да еще и заработать на туризме мечтало
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22.10.2020 00:28 Відповісти
узкопленочное не подумало, шо оно своим действием поставило под сомнение существование самой нарапсеи... Где это мыслимо, шобы НАТО не то что приблизилось , а гипотетически возмечтало это сделать в пределы прямой наводки по кремлю.
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22.10.2020 00:41 Відповісти
Крисяни, увага: Безкоштовно можу вислати вам фото днiпровой води
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22.10.2020 00:44 Відповісти
Говна им на лопате и смолы горячей
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22.10.2020 01:15 Відповісти
пусть просто сосут скрепу(хутинскую)
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22.10.2020 02:39 Відповісти
Опять что-то задумали.
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22.10.2020 05:10 Відповісти
неймется педофилу путенину... мы ши братья... какой ты брат - ты оккупант, убийца, вор чужих земель, агрессор, развязавший не одну войну... и ему еще воды не хватает... попей "Новичок", полегчает...
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22.10.2020 06:10 Відповісти
Хохлы подсунули некачественную добычу.
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22.10.2020 08:05 Відповісти
Знаем мы этих зеленых туристов .
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22.10.2020 08:13 Відповісти
В Кремле по привычке думают одним местом - жопой. Разве с самого начала оккупации было не понятно, что в Крыму собственной воды нет. Нет, надо было оккупировать Крым, получить всякие санкции, чтобы до таких умных выводов прийти. Теперь Путин заявляет очевидное для людей, что без воды ни туда, ни сюда. Поэтому для особо одаренных стратегов - валите с Крыма и чем быстрее, тем лучше.
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22.10.2020 08:25 Відповісти
Совсем куйло отупел
Какие "инвесторы"??? там даже ваших духовно-скрепных-"богобоязненых" банков НЕТ.
"Туризм" можно привлечь одним способом - закрыть железный занавес Вот возрадуются раССияне отдыху и особенно "сервису" в крыму юудем ждать видосиков с СРАВнением Крым-Туриция/Египет
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22.10.2020 08:28 Відповісти
Туризм - это ЮБК, а он всегда жил без днепровской воды и всегда там были летом проблемы.
Так что отключение канала с проблемами ЮБК не связано.
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22.10.2020 09:24 Відповісти
А нафіга їм там туризм? Вони ж просто не хотіли аби воду випили солдати НАТО.
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22.10.2020 10:13 Відповісти
путєн-*****! Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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22.10.2020 10:37 Відповісти
Скрепные сначала орали про камни с неба, потом что вода есть, потом что сами справятся с водой без Украины, потом опять камни с неба, потому бюст замироточил, потом няшмяш мироточила в письме в ООН - а воды как не было, так и нет!
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22.10.2020 13:41 Відповісти
о ***** замироточил
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22.10.2020 18:24 Відповісти
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