Путін: У Криму без води важко будувати готелі і залучати інвесторів

Президент Росії, яка окупувала Крим, Володимир Путін вважає, що без надійного водопостачання в Криму важко залучати нові інвестиції і здійснювати будівництво в галузі туризму.

Про це Путін сказав під час відеоконференції з окупаційним віцепрем'єром, "куратором" Криму Маратом Хуснулліним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Це (водопостачання. - Ред.) важливо і для людей, які проживають у Севастополі і в Криму, але важливо і для тих людей, які приїжджають туди на відпочинок, і для бізнесу важливо, особливо під час будування планів щодо рекреації, відпочинку, під час прийняття рішень інвестиційного характеру зі зведення нових готелів, санаторіїв і так далі. Тому що без води, як відомо, проєкти подібного роду здійснювати, м'яко кажучи, важко", - сказав Путін.

Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія здатна самостійно, без участі України забезпечити окупований Крим водопостачанням.

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