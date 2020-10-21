Путін: У Криму без води важко будувати готелі і залучати інвесторів
Президент Росії, яка окупувала Крим, Володимир Путін вважає, що без надійного водопостачання в Криму важко залучати нові інвестиції і здійснювати будівництво в галузі туризму.
Про це Путін сказав під час відеоконференції з окупаційним віцепрем'єром, "куратором" Криму Маратом Хуснулліним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Це (водопостачання. - Ред.) важливо і для людей, які проживають у Севастополі і в Криму, але важливо і для тих людей, які приїжджають туди на відпочинок, і для бізнесу важливо, особливо під час будування планів щодо рекреації, відпочинку, під час прийняття рішень інвестиційного характеру зі зведення нових готелів, санаторіїв і так далі. Тому що без води, як відомо, проєкти подібного роду здійснювати, м'яко кажучи, важко", - сказав Путін.
Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія здатна самостійно, без участі України забезпечити окупований Крим водопостачанням.
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Верни Крым Украине , идиот
Почему я водовоз?
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!"©
(Песенка Водовоза из к/ф "Волга-Волга")
А бандеровская вода для Крыма вредна - начнётся брожение, майданы, то, сё ....
Умные люди сначала думают про воду, а потом захватывают Крым - но то умные ...
Какие "инвесторы"??? там даже ваших духовно-скрепных-"богобоязненых" банков НЕТ.
"Туризм" можно привлечь одним способом - закрыть железный занавес Вот возрадуются раССияне отдыху и особенно "сервису" в крыму юудем ждать видосиков с СРАВнением Крым-Туриция/Египет
Так что отключение канала с проблемами ЮБК не связано.