СБУ призвала сообщать ей о нарушениях на выборах
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Служба безопасности Украины накануне дня проведения местных выборов обращается к гражданам с призывом сообщать о нарушениях избирательного законодательства и фактах незаконного вмешательства в избирательные процессы.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ просит информировать правоохранителей о: подготовке к совершению террористических актов, посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля; подготовке и фактах посягательств на субъектов избирательного процесса, избирательные штабы, территориальные избирательные комиссии; преступлениях против избирательных прав и свобод граждан и др.
Отмечается, что СБУ в пределах своих полномочий принимает все необходимые меры для недопущения любых попыток искажения результатов местных выборов 25 октября и дестабилизации общественного порядка в день проведения местных выборов, что также может быть связано с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб.
Информация, полученная СБУ на горячую линию, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.
Отмечается, что в СБУ можно обращаться по телефону горячей линии 0 800 501 482.
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