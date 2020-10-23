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СБУ призвала сообщать ей о нарушениях на выборах

Новости Цензор.НЕТ Общество

СБУ призвала сообщать ей о нарушениях на выборах

Служба безопасности Украины накануне дня проведения местных выборов обращается к гражданам с призывом сообщать о нарушениях избирательного законодательства и фактах незаконного вмешательства в избирательные процессы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ просит информировать правоохранителей о: подготовке к совершению террористических актов, посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля; подготовке и фактах посягательств на субъектов избирательного процесса, избирательные штабы, территориальные избирательные комиссии; преступлениях против избирательных прав и свобод граждан и др.

Отмечается, что СБУ в пределах своих полномочий принимает все необходимые меры для недопущения любых попыток искажения результатов местных выборов 25 октября и дестабилизации общественного порядка в день проведения местных выборов, что также может быть связано с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб.

Информация, полученная СБУ на горячую линию, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

Отмечается, что в СБУ можно обращаться по телефону горячей линии 0 800 501 482.

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Топ комментарии
+18
там какой-то чувак собирается проводить незаконную агитацию на всех участках
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23.10.2020 18:02
+6
Блин вы сепаров и шпионов ловите а выборами пусть полиция занимается. СБУ призвала сообщать ей о нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 9703
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23.10.2020 18:05
+6
это ты нам его навыбирал президентом
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23.10.2020 18:16
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там какой-то чувак собирается проводить незаконную агитацию на всех участках
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23.10.2020 18:02 Ответить
ФСБу буде забезпечувати опитування путіна в Україні протнадання терористам ОРДЛО автономіх через вільну економічну зону. Але поб'ють їх разом з путінськими агітаторами-опрошувачами!
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23.10.2020 18:11 Ответить
это ты нам его навыбирал президентом
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23.10.2020 18:16 Ответить
Секта--"Будьхтоабинепорошенко" !!!)))
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23.10.2020 18:25 Ответить
А ещё, этот чудак (на букву М) создаёт прецедент для дальнейшего развала страны...
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23.10.2020 18:12 Ответить
і вновь апасниє гастролі

СБУ призвала сообщать ей о нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 478
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23.10.2020 18:04 Ответить
Гуззкій мір повзе в Україну.
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23.10.2020 18:07 Ответить
Реванш по всіх напрямках !!)))
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23.10.2020 18:11 Ответить
Блин вы сепаров и шпионов ловите а выборами пусть полиция занимается. СБУ призвала сообщать ей о нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 9703
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23.10.2020 18:05 Ответить
Все робиться за командою !!))
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23.10.2020 18:12 Ответить
Об"ява на дверях СБУ-"Стукайте і вам відчинят " !!)))
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23.10.2020 18:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d099S0j8QtA

Під загрозою Армія, Мова, Рух до ЄС, НАТО та Томос @ANNEKSIYA NET - Андрій Смолій
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23.10.2020 18:18 Ответить
І ця загроза ,це зажопінці і Ко,адепти "Русского мира" та адепти кремлівської акціі--"будьхтоабинепорошенко" !!!)))
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23.10.2020 18:24 Ответить
У меня жалоба на СБУшников Ходаковского и Пасичника. Первый, будучи командиром "Востока", и второй, будучи президентом ЛНР, вообще не позволяют выборы проводить.
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23.10.2020 18:36 Ответить
А голосование за зелёную дрянь можно считать нарушением государственной безопастности Украины?
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23.10.2020 19:14 Ответить
Сообщаю: какие-то люди собираются массово на избирательных участках приставать к избирателям с какими-то анкетами, рекламируя при этом "слугу народа" зеленского.
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23.10.2020 19:17 Ответить
А если Нах пошлешь работающих без денег на энтузиазме "волонтеров-опросников" 5 зе-вопросов, то это будет считаться нарушением чи не?
Или "безвоздмезные зе-волонтеры" сразу в сбу настучат. как Павлики Морозовы ?
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23.10.2020 19:18 Ответить
Повідомляю. що будь-яке опитування за підтримки однієї із партій в день виборів являється агітацією за цю партію. Дзвоніть, знаєте кому, за тих чортів та попередьте злочин.
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23.10.2020 19:37 Ответить
Не дивно з Боканова, ну який звіт з лейтенанта , А де оперативна робота СБУ на упередження вчинення тяжких злочинів, як цілий бригадний генерал СБУ (зав господарством) допустив підпал автомобіля кандидата на голову Дрогобицької ОТГ. А де контррозвідувальна діяльність проти ворогів України -кума путлера і решту "руцького міра", реваншистів, аферистів, диверсантів, зрадників. А коли серйозно, то коли буде дана юридична кваліфікація від СБУ діям зрадників України (які перебувають в статусі депутатів Верховної Ради фракції ОПЗЖ) за несанкціоновану поїздку у ставку верховного головнокомандуючого ворожої держави-агресора під час війни, ведення сепаратних перемовин. Уявляю реакцію Верховного (1941-45рр.), коли б дізнався, що в бункер Гітлера хтось поїхав із членів ЦК, військових. Але де тій Зе-команді до державних справ і турботи за Україну, жах... Хіба знову треба хлопців кликати з підпілля, чи кликати дух Степана (Бандери) або й Романа(Шухевича)? Та відізвіться, дух українців ще живе, він ще не вмер, але московітський реванш не загорами .
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23.10.2020 20:29 Ответить
 
 