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Новини Суспільство Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) СБУ (10002)

СБУ закликала повідомляти їй про порушення на виборах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

СБУ закликала повідомляти їй про порушення на виборах

Служба безпеки України напередодні дня проведення місцевих виборів звертається до громадян із закликом повідомляти про порушення виборчого законодавства та факти незаконного втручання у виборчі процеси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ просить інформувати правоохоронців про: підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча; підготовку та факти посягань на суб’єктів виборчого процесу, виборчі штаби, територіальні виборчі комісії; злочини проти виборчих прав і свобод громадян тощо.

Зазначається, що СБУ у межах своїх повноважень вживає усіх необхідних заходів для недопущення будь-яких спроб викривлення результатів місцевих виборів 25 жовтня та дестабілізації громадського порядку в день проведення місцевих виборів, що також може бути пов’язаним з розвідувально-підривною діяльністю іноземних спецслужб.

Інформація, отримана СБУ на гарячу лінію, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Зазначається, що в СБУ можна звертатися за телефоном гарячої лінії: 0 800 501 482.

Читайте також: Під час голосування виборці мають лише показати паспорт, а не передавати його в руки членам виборчкомів, - Степанов
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Топ коментарі
+18
там какой-то чувак собирается проводить незаконную агитацию на всех участках
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23.10.2020 18:02
+6
Блин вы сепаров и шпионов ловите а выборами пусть полиция занимается. СБУ призвала сообщать ей о нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 9703
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23.10.2020 18:05
+6
это ты нам его навыбирал президентом
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23.10.2020 18:16
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там какой-то чувак собирается проводить незаконную агитацию на всех участках
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23.10.2020 18:02 Відповісти
ФСБу буде забезпечувати опитування путіна в Україні протнадання терористам ОРДЛО автономіх через вільну економічну зону. Але поб'ють їх разом з путінськими агітаторами-опрошувачами!
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23.10.2020 18:11 Відповісти
это ты нам его навыбирал президентом
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23.10.2020 18:16 Відповісти
Секта--"Будьхтоабинепорошенко" !!!)))
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23.10.2020 18:25 Відповісти
А ещё, этот чудак (на букву М) создаёт прецедент для дальнейшего развала страны...
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23.10.2020 18:12 Відповісти
і вновь апасниє гастролі

СБУ призвала сообщать ей о нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 478
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23.10.2020 18:04 Відповісти
Гуззкій мір повзе в Україну.
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23.10.2020 18:07 Відповісти
Реванш по всіх напрямках !!)))
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23.10.2020 18:11 Відповісти
Блин вы сепаров и шпионов ловите а выборами пусть полиция занимается. СБУ призвала сообщать ей о нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 9703
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23.10.2020 18:05 Відповісти
Все робиться за командою !!))
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23.10.2020 18:12 Відповісти
Об"ява на дверях СБУ-"Стукайте і вам відчинят " !!)))
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23.10.2020 18:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d099S0j8QtA

Під загрозою Армія, Мова, Рух до ЄС, НАТО та Томос @ANNEKSIYA NET - Андрій Смолій
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23.10.2020 18:18 Відповісти
І ця загроза ,це зажопінці і Ко,адепти "Русского мира" та адепти кремлівської акціі--"будьхтоабинепорошенко" !!!)))
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23.10.2020 18:24 Відповісти
У меня жалоба на СБУшников Ходаковского и Пасичника. Первый, будучи командиром "Востока", и второй, будучи президентом ЛНР, вообще не позволяют выборы проводить.
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23.10.2020 18:36 Відповісти
А голосование за зелёную дрянь можно считать нарушением государственной безопастности Украины?
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23.10.2020 19:14 Відповісти
Сообщаю: какие-то люди собираются массово на избирательных участках приставать к избирателям с какими-то анкетами, рекламируя при этом "слугу народа" зеленского.
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23.10.2020 19:17 Відповісти
А если Нах пошлешь работающих без денег на энтузиазме "волонтеров-опросников" 5 зе-вопросов, то это будет считаться нарушением чи не?
Или "безвоздмезные зе-волонтеры" сразу в сбу настучат. как Павлики Морозовы ?
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23.10.2020 19:18 Відповісти
Повідомляю. що будь-яке опитування за підтримки однієї із партій в день виборів являється агітацією за цю партію. Дзвоніть, знаєте кому, за тих чортів та попередьте злочин.
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23.10.2020 19:37 Відповісти
Не дивно з Боканова, ну який звіт з лейтенанта , А де оперативна робота СБУ на упередження вчинення тяжких злочинів, як цілий бригадний генерал СБУ (зав господарством) допустив підпал автомобіля кандидата на голову Дрогобицької ОТГ. А де контррозвідувальна діяльність проти ворогів України -кума путлера і решту "руцького міра", реваншистів, аферистів, диверсантів, зрадників. А коли серйозно, то коли буде дана юридична кваліфікація від СБУ діям зрадників України (які перебувають в статусі депутатів Верховної Ради фракції ОПЗЖ) за несанкціоновану поїздку у ставку верховного головнокомандуючого ворожої держави-агресора під час війни, ведення сепаратних перемовин. Уявляю реакцію Верховного (1941-45рр.), коли б дізнався, що в бункер Гітлера хтось поїхав із членів ЦК, військових. Але де тій Зе-команді до державних справ і турботи за Україну, жах... Хіба знову треба хлопців кликати з підпілля, чи кликати дух Степана (Бандери) або й Романа(Шухевича)? Та відізвіться, дух українців ще живе, він ще не вмер, але московітський реванш не загорами .
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23.10.2020 20:29 Відповісти
 
 