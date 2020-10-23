Притула подписал Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией ОСМД Киева
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Кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула встретился с представителями Ассоциации ОСМД столицы. Политик и члены Ассоциации подписали Меморандум о сотрудничестве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт кандидата в мэры.
Документ ориентирован на всестороннее развитие объединений совладельцев многоквартирных домов в Киеве.
В частности, в Меморандуме говорится о поддержке и развитии софинансирования капитальных ремонтов и мероприятий по энергоэффективности в многоквартирных домах. В том числе, предлагаются пути увеличения финансирования направленных на это программ.
Документ предусматривает создание единого реестра, который вместит все данные БТИ, технических проектов и обследований зданий в Киеве. Также - совершенствование механизма оформления права собственности земельных участков придомовых территорий совладельцами квартир.
Также, в документе говорится о поддержке создания новых ОСМД в городе.
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Иначе, у притулы не останется сил на "хто зверху"
'Під Ірпенем кандидат від «Голосу» полював із рушницею на дітей.
Поліція затримала 2 зловмисників,які зі зброєю пограбували двох 15-річ підлітків у с.Михайлівка-Рубежівка.один із нападників-кандидат у депутати Ірп міськради від партії Голос Михайло."
Про це повідомив відділ комунікації поліції Київщини. За інформацією джерел, один із нападників - кандидат у депутати Ірпінської міської ради від партії «Голос» Михайло Войцех.
«Чоловіки на автівці зупинили скутер з неповнолітніми на узбіччі та схопили одного із хлопчаків. Тоді другий взяв вдома ніж і палицю та повернувся на місце події, аби визволити свого товариша. Побачивши у підлітка ніж, зловмисник схопив зброю, що знаходилася в його автівці та здійснив постріл. Під час конфлікту дорослі відібрали у одного із підлітків сумку, а в іншого - мобільний телефон. Пограбоване майно та карабін правоохоронці вилучили в якості речових доказів. Зловмисників поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились місцеві мешканці 59 та 34 років (молодший - Михайло Войцех - ред.)», - йдеться в повідомленні поліції."