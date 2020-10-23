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Притула подписал Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией ОСМД Киева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Притула подписал Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией ОСМД Киева

Кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула встретился с представителями Ассоциации ОСМД столицы. Политик и члены Ассоциации подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт кандидата в мэры.

Документ ориентирован на всестороннее развитие объединений совладельцев многоквартирных домов в Киеве.

В частности, в Меморандуме говорится о поддержке и развитии софинансирования капитальных ремонтов и мероприятий по энергоэффективности в многоквартирных домах. В том числе, предлагаются пути увеличения финансирования направленных на это программ.

Документ предусматривает создание единого реестра, который вместит все данные БТИ, технических проектов и обследований зданий в Киеве. Также - совершенствование механизма оформления права собственности земельных участков придомовых территорий совладельцами квартир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" ведет переговоры об объединении с 7 партиями, - Притула

Также, в документе говорится о поддержке создания новых ОСМД в городе.

Автор: Володимир Янченко
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Если его мэром не выберут, меморандум силу теряет?
Иначе, у притулы не останется сил на "хто зверху" Притула подписал Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией ОСМД Киева - Цензор.НЕТ 6531
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23.10.2020 21:06 Ответить
На жаль Голос і Притула стали голосом мафії, яка цим політичним проектом не дає реальним конкурентам Кличка отримати підтримку виборців!
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23.10.2020 21:13 Ответить
В "Голоса" є свій Лозинський.

'Під Ірпенем кандидат від «Голосу» полював із рушницею на дітей.
Поліція затримала 2 зловмисників,які зі зброєю пограбували двох 15-річ підлітків у с.Михайлівка-Рубежівка.один із нападників-кандидат у депутати Ірп міськради від партії Голос Михайло."
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23.10.2020 21:32 Ответить
"Поліція затримала двох зловмисників, які зі зброєю пограбували двох 15-річних підлітків у с. Михайлівка-Рубежівка.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Київщини. За інформацією джерел, один із нападників - кандидат у депутати Ірпінської міської ради від партії «Голос» Михайло Войцех.
«Чоловіки на автівці зупинили скутер з неповнолітніми на узбіччі та схопили одного із хлопчаків. Тоді другий взяв вдома ніж і палицю та повернувся на місце події, аби визволити свого товариша. Побачивши у підлітка ніж, зловмисник схопив зброю, що знаходилася в його автівці та здійснив постріл. Під час конфлікту дорослі відібрали у одного із підлітків сумку, а в іншого - мобільний телефон. Пограбоване майно та карабін правоохоронці вилучили в якості речових доказів. Зловмисників поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились місцеві мешканці 59 та 34 років (молодший - Михайло Войцех - ред.)», - йдеться в повідомленні поліції."
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23.10.2020 21:38 Ответить
Саме цікаве що підліток не в поліцію зателефонував а взяв ніж з дубцьом і пішов товариша визволяти...
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23.10.2020 21:47 Ответить
Мабуть знає, що немає сенсу.
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23.10.2020 21:48 Ответить
Ви мабуть з іншої планети, якщо так вважаєте.
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23.10.2020 22:32 Ответить
А ви з якої, що вірите в справедливість від аваківців?
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23.10.2020 22:34 Ответить
Не потрібно вірити поліції щоб знати що вони зашкодять вчиненню правопорушенню коли їх проінформували, особливо з дітьми.
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25.10.2020 13:21 Ответить
Не просто так схопили, не робіть поспішних висновків, а також не бажаю вам зустрічі з цими підлітками.
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24.10.2020 14:25 Ответить
У вас є інша інформація по цій справі?
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24.10.2020 14:59 Ответить
Чья эта наглая дурепа, алла новосад, шоб такое наворотить, рассчитано на совсем безмозглых, а Меморандум Притулы очень правильный и своеаременный, особенно, если учесть предвыборный высер виталика, о закупке у преступника луки 200 автобусов.
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23.10.2020 22:12 Ответить
 
 