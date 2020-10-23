УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4087 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниКиївські новини Місцеві вибори-2020
3 362 12
Київ (13825) ОСББ (19) Притула Сергій (84) Голос партія (497)

Притула підписав Меморандум про співпрацю з Асоціацією ОСББ Києва

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Притула підписав Меморандум про співпрацю з Асоціацією ОСББ Києва

Кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула зустрівся з представниками Асоціації ОСББ столиці. Політик і члени Асоціації підписали Меморандум про співпрацю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт кандидата в мери.

Документ спрямований на всебічний розвиток об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Києві.

Зокрема, в Меморандумі йдеться про підтримку та розвиток співфінансування капітальних ремонтів та заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках. Зокрема, пропонуються шляхи збільшення фінансування направлених на це програм.

Документ передбачає створення єдиного реєстру, який вмістить усі дані БТІ, технічних проєктів та обстежень будівель у Києві. Також - вдосконалення механізму оформлення права власності земельних ділянок прибудинкових територій співвласниками квартир.

Також, у документі йдеться про підтримку створення нових ОСББ у місті.

Читайте також: "Голос" веде переговори про об'єднання із 7 партіями, - Притула
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если его мэром не выберут, меморандум силу теряет?
Иначе, у притулы не останется сил на "хто зверху" Притула подписал Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией ОСМД Киева - Цензор.НЕТ 6531
показати весь коментар
23.10.2020 21:06 Відповісти
На жаль Голос і Притула стали голосом мафії, яка цим політичним проектом не дає реальним конкурентам Кличка отримати підтримку виборців!
показати весь коментар
23.10.2020 21:13 Відповісти
В "Голоса" є свій Лозинський.

'Під Ірпенем кандидат від «Голосу» полював із рушницею на дітей.
Поліція затримала 2 зловмисників,які зі зброєю пограбували двох 15-річ підлітків у с.Михайлівка-Рубежівка.один із нападників-кандидат у депутати Ірп міськради від партії Голос Михайло."
показати весь коментар
23.10.2020 21:32 Відповісти
"Поліція затримала двох зловмисників, які зі зброєю пограбували двох 15-річних підлітків у с. Михайлівка-Рубежівка.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Київщини. За інформацією джерел, один із нападників - кандидат у депутати Ірпінської міської ради від партії «Голос» Михайло Войцех.
«Чоловіки на автівці зупинили скутер з неповнолітніми на узбіччі та схопили одного із хлопчаків. Тоді другий взяв вдома ніж і палицю та повернувся на місце події, аби визволити свого товариша. Побачивши у підлітка ніж, зловмисник схопив зброю, що знаходилася в його автівці та здійснив постріл. Під час конфлікту дорослі відібрали у одного із підлітків сумку, а в іншого - мобільний телефон. Пограбоване майно та карабін правоохоронці вилучили в якості речових доказів. Зловмисників поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились місцеві мешканці 59 та 34 років (молодший - Михайло Войцех - ред.)», - йдеться в повідомленні поліції."
показати весь коментар
23.10.2020 21:38 Відповісти
Саме цікаве що підліток не в поліцію зателефонував а взяв ніж з дубцьом і пішов товариша визволяти...
показати весь коментар
23.10.2020 21:47 Відповісти
Мабуть знає, що немає сенсу.
показати весь коментар
23.10.2020 21:48 Відповісти
Ви мабуть з іншої планети, якщо так вважаєте.
показати весь коментар
23.10.2020 22:32 Відповісти
А ви з якої, що вірите в справедливість від аваківців?
показати весь коментар
23.10.2020 22:34 Відповісти
Не потрібно вірити поліції щоб знати що вони зашкодять вчиненню правопорушенню коли їх проінформували, особливо з дітьми.
показати весь коментар
25.10.2020 13:21 Відповісти
Не просто так схопили, не робіть поспішних висновків, а також не бажаю вам зустрічі з цими підлітками.
показати весь коментар
24.10.2020 14:25 Відповісти
У вас є інша інформація по цій справі?
показати весь коментар
24.10.2020 14:59 Відповісти
Чья эта наглая дурепа, алла новосад, шоб такое наворотить, рассчитано на совсем безмозглых, а Меморандум Притулы очень правильный и своеаременный, особенно, если учесть предвыборный высер виталика, о закупке у преступника луки 200 автобусов.
показати весь коментар
23.10.2020 22:12 Відповісти
 
 