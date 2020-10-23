Притула підписав Меморандум про співпрацю з Асоціацією ОСББ Києва
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Кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула зустрівся з представниками Асоціації ОСББ столиці. Політик і члени Асоціації підписали Меморандум про співпрацю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт кандидата в мери.
Документ спрямований на всебічний розвиток об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Києві.
Зокрема, в Меморандумі йдеться про підтримку та розвиток співфінансування капітальних ремонтів та заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках. Зокрема, пропонуються шляхи збільшення фінансування направлених на це програм.
Документ передбачає створення єдиного реєстру, який вмістить усі дані БТІ, технічних проєктів та обстежень будівель у Києві. Також - вдосконалення механізму оформлення права власності земельних ділянок прибудинкових територій співвласниками квартир.
Також, у документі йдеться про підтримку створення нових ОСББ у місті.
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Иначе, у притулы не останется сил на "хто зверху"
'Під Ірпенем кандидат від «Голосу» полював із рушницею на дітей.
Поліція затримала 2 зловмисників,які зі зброєю пограбували двох 15-річ підлітків у с.Михайлівка-Рубежівка.один із нападників-кандидат у депутати Ірп міськради від партії Голос Михайло."
Про це повідомив відділ комунікації поліції Київщини. За інформацією джерел, один із нападників - кандидат у депутати Ірпінської міської ради від партії «Голос» Михайло Войцех.
«Чоловіки на автівці зупинили скутер з неповнолітніми на узбіччі та схопили одного із хлопчаків. Тоді другий взяв вдома ніж і палицю та повернувся на місце події, аби визволити свого товариша. Побачивши у підлітка ніж, зловмисник схопив зброю, що знаходилася в його автівці та здійснив постріл. Під час конфлікту дорослі відібрали у одного із підлітків сумку, а в іншого - мобільний телефон. Пограбоване майно та карабін правоохоронці вилучили в якості речових доказів. Зловмисників поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились місцеві мешканці 59 та 34 років (молодший - Михайло Войцех - ред.)», - йдеться в повідомленні поліції."