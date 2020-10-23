Притула підписав Меморандум про співпрацю з Асоціацією ОСББ Києва

Кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула зустрівся з представниками Асоціації ОСББ столиці. Політик і члени Асоціації підписали Меморандум про співпрацю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт кандидата в мери.

Документ спрямований на всебічний розвиток об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Києві.

Зокрема, в Меморандумі йдеться про підтримку та розвиток співфінансування капітальних ремонтів та заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках. Зокрема, пропонуються шляхи збільшення фінансування направлених на це програм.

Документ передбачає створення єдиного реєстру, який вмістить усі дані БТІ, технічних проєктів та обстежень будівель у Києві. Також - вдосконалення механізму оформлення права власності земельних ділянок прибудинкових територій співвласниками квартир.

Також, у документі йдеться про підтримку створення нових ОСББ у місті.

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