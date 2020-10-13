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Новини
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"Голос" веде переговори про об'єднання із 7 партіями, - Притула

В партії "Голос" заявили, що ведуть переговори про об'єднання з представниками 7 українських політичних партій право-центристського спрямування.

Про це заявив кандидат у мери Києва, заступник голови партії Сергій Притула в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Давайте я не буду спойлерити, але переговори тривають наразі із сімома партіями на паралельних курсах. З кимось вони глибші, з кимось поки що поверхневі, але ці зустрічі відбуваються регулярно", - сказав Притула.

Раніше він згадував, що в списках партії "Голос" до Київради йдуть люди, які раніше представляли правоцентристські політсили "ДемАльянс", "Сила людей", "Самопоміч" і "Рішучі громадяни". За словами Притули, після завершення об'єднавчих процесів, пропозицію приєднатися до проєкту отримає і партія "Європейська Солідарність".

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"Так, звісно, коли ми завершимо об'єднавчі якісь процеси, ми запропонуємо Петру Олексійовичу і його політичній силі вливатися в нас. Дуже буде цікаво, якщо він скаже "Ні" - буде дурна ситуація, адже в такому разі він розпорошуватиме голоси патріотів", - вважає заступник голови партії.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Притула Сергій (88) Голос партія (513)


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Топ коментарі
+21
мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас


слон не может влиться в муравья


ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
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13.10.2020 12:19 Відповісти
+17
Порівнювати Притулу з Європейськю солідарністю, те саме що порівнювати хер з пальцем. Славко втік, кому тей "гАлас" потрібен, люди голосували за особу, яка їх зрадила. Краще співати і бабло зароблять, ніж відстоювати інтереси людей.
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13.10.2020 12:21 Відповісти
+15
Все "Голос" захрип!!!))
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13.10.2020 12:14 Відповісти
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Після того як лідер Голоса Вакарчук пішов на вибори за гроші мафії тільки для того щоб виштовхнути об'єднану демократичну силу яка об'єдналась навколо Гриценка і йшла єдиним списком в парламент - немає довіри Голосу. Голос це продажні слуги мафії!
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13.10.2020 12:14 Відповісти
Весь істеблішмент України, це єдине, без жодних винятків,Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів!!!)))
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13.10.2020 12:16 Відповісти
А Притулі хочеться сказати що зло в будь якій яскравій обгортці лишається тільки злом. Диявол ніколи не відпускає своїх слуг, живими.
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13.10.2020 12:20 Відповісти
что, Игорек!.. мадам Мостовая достала из чулана поеденного молью пАлковника Гриценко, струсила с него нафталин, и решила выставить его снова на выборы.. авось, чего-нибудь наберет..
Тем более, сейчас время фриков и клоунов, может и Панталоний какую должность получит.. Ведь, запасы украденной тушонки с военных складов украинской Армии уже заканчиваются..
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13.10.2020 12:28 Відповісти
Гриценко нікуди не балотується, він відійшов від політики! Ну може хіба військова хунта його зацікавить!
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13.10.2020 12:31 Відповісти
Гриценко не отошёл от политики.. Гриценко пинком под зад выкинули из политики прямиком на придверный коврик мадам Мостовой, где этот вороватый провокатор и диверсант Кремля, доживает свои скорбные дни!.. На совести этого уродца - развал нашей Армии!!!
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13.10.2020 12:35 Відповісти
В часи Гриценка армія була в найкращій формі за всі часи Незалежності. Навіть зараз на сьомому році війни армія не набула тієї потужності та боєздатності яка була в часи роботи Гриценка міністром оборони! Тому Гриценко вважається найкращим міністром оборони України за всі часи і найкращим менеджером в Україні, який зміг примусити військову машину працювати як годинник! Досі нікому ще не вдавалось повторити успіхи Гриценка на посту міністра оборони!
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13.10.2020 12:47 Відповісти
Игоречек!.. те, кто так цинично и бессовестно врут, у тех бородавки на языке вырастут и член стоять не будет.. Ты помнишь, что стало с Совком, где ложь была основой каждого и любого информационного сообщения?!.. ото ж!
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13.10.2020 12:49 Відповісти
Що ви говорите?! Розпродавалось все такими темпами що аж гай шумів...
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13.10.2020 13:24 Відповісти
гриценко це дрібний гнидний популіст як і смишко і карлсон , юлькіни прихвостні
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13.10.2020 12:44 Відповісти
Дрібний популіст це Славко Вакарчук, якого використала мафія як презерватив і викинула у смітник. Тепер долю Славка повторить Притула.
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13.10.2020 12:48 Відповісти
А ось цього не треба. Зараз найважливіше для країни -- це з'єднатися усім проукраїнським силам, знайти порозуміння, щоб протистояти внутрішнім ворогам. ЗРОБИМО це РАЗОМ !
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24.10.2020 11:50 Відповісти
"Ну настоящий полковник..." !!)))
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13.10.2020 12:33 Відповісти
твій гриценко - те такаж паршива гнида, як і смишко, яка тільки може шо пи*діти і обисирати, у тому числі і ЄС
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13.10.2020 12:43 Відповісти
Все "Голос" захрип!!!))
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13.10.2020 12:14 Відповісти
...голос почав звучати з иншого кінця (травного тракту)
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13.10.2020 15:48 Відповісти
"Голос" готов принимать с любой стороны в любых количествах.
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13.10.2020 12:16 Відповісти
кол-вах децибел)))
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13.10.2020 12:19 Відповісти
В Лукоморье писало:
Украина - страна, знаменитая на весь мир своей политикой......

правда, не? я уже на выборы зарекся ходить, три крайних не ходил от отвращения.
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13.10.2020 12:18 Відповісти
мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас


слон не может влиться в муравья


ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
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13.10.2020 12:19 Відповісти
голосу за щеки навливают))
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13.10.2020 12:20 Відповісти
"Голос" веде переговори про об'єднання із 7 партіями, - Притула - Цензор.НЕТ 9851
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13.10.2020 13:02 Відповісти
Ох и притула.... ,продолжает дурковать,просрали вы свой голос...,патриоты грёбаные...
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13.10.2020 12:20 Відповісти
А партия будет называться "Хор мальчиков зайчиков"
"Голос" ведет переговоры об объединении с 7 партиями, - Притула - Цензор.НЕТ 8794
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13.10.2020 12:20 Відповісти
Порівнювати Притулу з Європейськю солідарністю, те саме що порівнювати хер з пальцем. Славко втік, кому тей "гАлас" потрібен, люди голосували за особу, яка їх зрадила. Краще співати і бабло зароблять, ніж відстоювати інтереси людей.
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13.10.2020 12:21 Відповісти
Дурне.....Порівняй рейтинг "Голосу" і ЄС!!!! То хто і куди має влитися?!
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13.10.2020 12:25 Відповісти
Плутає Божій дар з яєчнею !!)))
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13.10.2020 12:28 Відповісти
уважаю вообще то притулу .. но в данном случае бред несет .. " глупая ситуация ..распылять голоса патриотов,,,, " а чего ж вы патриоты отдельную партии организовали а не влились в одну их тех кого вы считали патриотами... этих партий и сброда в этих " партиях" как собак не резанных ...из за таких " патриотов" которые тянули на себя одеяло и пришли к власти писюньковые пианисты и пока их предводитель и его окружение да 75 процентов дебилов орали хоть кто а бы не порошенко... выиграли только такая партия как кацапская ЖОПА или как там эти уроды себя называют
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13.10.2020 12:27 Відповісти
А как это "объединение" будет называться?
- Голосящие слуги
- Голос из жопы;
- Голосит Батькивщина;
- Сладенький голосок
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13.10.2020 12:28 Відповісти
Голос из жопы - це те що треба
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13.10.2020 12:52 Відповісти
Возможньіе коалиции с партией Голос:

Жопа Голосистого Слуги
Солидарньій Голос Батькивщиньі
Голос Батькивщиньі из Жопьі
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13.10.2020 13:20 Відповісти
Наскільки видно з рекламних роликів - у Голоса політична програма груктується навколо "Не дамо шахраям красти". Тобто, практично її нема. Місце шахраїв - за гратами, а не "хтось там" їм дає чи не дає. Вони самі беруть. Тому Голос крутиться на тому ж рівні, що й партія Зеленського - на популярності медіафігури, тобто медійної зірки - як то Зеленський, Вакарчук чи Притула. Знову ж таки, хіба паяца обирають чи кличуть кудись, окрім як на видовище? Там, на битву, до хворого, чи скласти програму, чи виконати якийсь проект, вчити студентів чи навіть вести автобус?.. Хіба паяців куди викликають крім в цирк чи знятися в кіно? Народ, це смішно. Їхали, їхали, поки не всралися. Покличемо ж клоунів - хай рятують. Тю.
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13.10.2020 12:28 Відповісти
Партия Голос срочно меняет своё название на "Голос из канализации".
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13.10.2020 12:29 Відповісти


Этот голос из канализации и создали для того, чтобы отнять голоса у Пороха.
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13.10.2020 12:47 Відповісти
раньше был Вячеслав Вакарчук..
потом стал, Обожеслав Вакарчук..
щас, Вялослав Вакарчук..
..
походу, "партия "Вголосину" берет уроки у Саши Грей, что б объедениться с семью партиями сразу..
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13.10.2020 12:32 Відповісти
Якби ви знали, діячі,
Як нам набридли ваші пики.
І ви, з трибун, дурноязикі,
І ви, пихаті діячі,
Що десь волаєте до ночі,
Вже так намуляли нам очі,
Що ми б сховались залюбки,
Щоб день не бачить ваші рила.
Так, ні ж, ви знову, як круки,
Усюди лізете без мила:
"Дивіться, ось ми, гарні ми,
Вам інших, людоньки, не треба!".
Втекти до сонця, поля, неба
Від тої вашої юрми,
Що тхне горілкою та лаком.
Або гектарів двісті з гаком
Відгородити вам землі,
Щоб ви гасали там, за муром.
Ні, не як табір, все культурно,
Доляри, з їжею кулі
Кидать туди вам без упину.
Лише забудьте Україну.
Її натомленій душі
Потрібен спокій, Божа ласка…
Отак я мріяв.Знаю - казка.
Бо ви ж - нахабні, як прищі.
Замажеш спереду вас трошки,
Почнете ззаду виникать.
Та де узяти стільки грошей,
Щоб пельки вам позатикать?!!
Ян Таксюр
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13.10.2020 12:34 Відповісти
"Патріоти з Голосу" назвали Порошенка більшим ворогом для них, ніж Зеленський. Це сказала Кіра Рудик. Заяв проти цього я не чув від Притули.
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13.10.2020 12:36 Відповісти
Так это один голос, что Притула, что Рудык. Те еще продажные твари.
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13.10.2020 12:48 Відповісти
что-то мне подсказывает что все будет с точностью до наоборот...
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13.10.2020 12:38 Відповісти
Это даже смешнее,чем когда верещучка звала Кличка срочно на дебаты))))дебильные клоуны
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13.10.2020 12:39 Відповісти
Порошенко по прежнему -- враг?
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13.10.2020 12:39 Відповісти
Эх, Серёга, Серёга... Насколько ты хорош на сцене как артист, настолько ты глупо выглядишь как политик.
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13.10.2020 12:44 Відповісти
Еще один рвется к кормушке, вот только больше такое не прокатит у артистов.
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13.10.2020 12:45 Відповісти
Який смисл? Порох сам закликає об'єднуватися проукраїнським силам.
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24.10.2020 11:54 Відповісти
Лузери, тільки й вміють, що гучніше за всіх хвалитися своїм патріотизмом, от тільки робити нічого не вміють. Цікаво, скільки відсотків голосів назбирає це лузерське об'єднання. А Притулу шкода, він патріот, а вліз до лузерів.
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13.10.2020 12:59 Відповісти
Дуже важко йти на вибори клоуну коли клоун при владі дискредитував "усьо сословіє блазнів"... І по фіг хто якою мовою шуткує - Філімонов кацапською чи Притула українською! - обидва, як і Зе, ні фіга не петрають в господарці великих міст, але вміють рахувати гроші з наших кишень. Тут вони, лише трохи відрізняються від розумної домогосподарки Марини Порошенко і тупої молдавської бурьонки Росіти Ляшко - у них є чоловічі причандали. Але досвіду роботи та відповідних знань, умінь та навичок немає жодний/жодна! Задовбали вже всі ці "популістські експерементатори" в наших містах!
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13.10.2020 13:35 Відповісти
Об'єднання важлива річ і буде чудово, якщо українські сили згуртуються, навіть якщо там не буде ЄС.
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13.10.2020 14:09 Відповісти
Читай уважно. Притула сказав, що тоді не буде ніякого сенсу, якщо "ЄС" відмовиться приєднатися до т. з. об'єднання.
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24.10.2020 11:58 Відповісти
Классный троллинг кондитера от Притулы!
😂
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13.10.2020 14:43 Відповісти
...від блазня.
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13.10.2020 15:49 Відповісти
А на концерті після обєднання заспіває Сірьожі Марув
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13.10.2020 15:57 Відповісти
ага, так вот какая роль притулы? попытаться нейтрализовать и ликвидировать ЕС? ничего у него не получится, не дорос еще - тягаться с Порохом. пусть идет в ж...пу славика.
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13.10.2020 18:47 Відповісти
https://youtu.be/VJGUGLxxErQ Не стало Притулы.
https://youtu.be/VJGUGLxxErQ "Тогда, за Юмор. Не чокаясь."
https://youtu.be/VJGUGLxxErQ Выступление: в юморе остались только дизеля

В политику сложно
Войти без Гордона.
С Гордоном полегче...
Молчать, господа!
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13.10.2020 22:15 Відповісти
"Голос" веде переговори про об'єднання із 7 партіями, - Притула - Цензор.НЕТ 9105
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13.10.2020 22:17 Відповісти
Был Притула, но он самоликвидировался.
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14.10.2020 01:07 Відповісти
Человек с эстрады, пытается пристыдить Порошенко, что он не такой патриот как те на кого работает тов.Притула. Честное слово, я полагал, что тов.Притула все-таки умнее тов.Зеленского. Но ... не тут-то было, оказывается тов.Притула просто вторая серия от тов.Зеленского. Самое смешное так это перечень т.н. партий, с которыми тов.Притула ведет пререговоры "разной интенсивности". Такие мини партии типа "Самопомич" или т.н."Голос" - партии однодневки, которые дальнозоркие и толстокошельковые товарищи используют, как средство против своего главного врага, кто бы он не был. А враг определяется сразу же как только тот или иной правитель пытается приструнить апетиты этих "бедных" товарищей - типа Коломойского+Суркиса+Боголюбова+Медведчука+Рабиновича ... ну и т.д. В данном конкретном случае т.н. "Голос" - есть произведение тов.Пинчука, периодически играющего роль т.н. "либерала", а на самом деле разбивающего на некие фрагменты мощное национально-патриотическое крыло в гражданском обществе страны и таким образом выполняет свою немаловажную роль в захвате верховной власти этнической преступной группировкой.
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11.11.2020 17:02 Відповісти
Человек с эстрады, пытается пристыдить Порошенко, что он не такой патриот как те на кого работает тов.Притула. Честное слово, я полагал, что тов.Притула все-таки умнее тов.Зеленского. Но ... не тут-то было, оказывается тов.Притула просто вторая серия от тов.Зеленского. Самое смешное так это перечень т.н. партий, с которыми тов.Притула ведет пререговоры "разной интенсивности". Такие мини партии типа "Самопомич" или т.н."Голос" - партии однодневки, которые дальнозоркие и толстокошельковые товарищи используют, как средство против своего главного врага, кто бы он не был. А враг определяется сразу же как только тот или иной правитель пытается приструнить апетиты этих "бедных" товарищей - типа Коломойского+Суркиса+Боголюбова+Медведчука+Рабиновича ... ну и т.д. В данном конкретном случае т.н. "Голос" - есть произведение тов.Пинчука, периодически играющего роль т.н. "либерала", а на самом деле разбивающего на некие фрагменты мощное национально-патриотическое крыло в гражданском обществе страны и таким образом выполняет свою немаловажную роль в захвате верховной власти этнической преступной группировкой.
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11.11.2020 17:03 Відповісти
 
 