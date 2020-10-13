"Голос" веде переговори про об'єднання із 7 партіями, - Притула
В партії "Голос" заявили, що ведуть переговори про об'єднання з представниками 7 українських політичних партій право-центристського спрямування.
Про це заявив кандидат у мери Києва, заступник голови партії Сергій Притула в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Давайте я не буду спойлерити, але переговори тривають наразі із сімома партіями на паралельних курсах. З кимось вони глибші, з кимось поки що поверхневі, але ці зустрічі відбуваються регулярно", - сказав Притула.
Раніше він згадував, що в списках партії "Голос" до Київради йдуть люди, які раніше представляли правоцентристські політсили "ДемАльянс", "Сила людей", "Самопоміч" і "Рішучі громадяни". За словами Притули, після завершення об'єднавчих процесів, пропозицію приєднатися до проєкту отримає і партія "Європейська Солідарність".
"Так, звісно, коли ми завершимо об'єднавчі якісь процеси, ми запропонуємо Петру Олексійовичу і його політичній силі вливатися в нас. Дуже буде цікаво, якщо він скаже "Ні" - буде дурна ситуація, адже в такому разі він розпорошуватиме голоси патріотів", - вважає заступник голови партії.
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Тем более, сейчас время фриков и клоунов, может и Панталоний какую должность получит.. Ведь, запасы украденной тушонки с военных складов украинской Армии уже заканчиваются..
Украина - страна, знаменитая на весь мир своей политикой......
правда, не? я уже на выборы зарекся ходить, три крайних не ходил от отвращения.
слон не может влиться в муравья
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
- Голосящие слуги
- Голос из жопы;
- Голосит Батькивщина;
- Сладенький голосок
Жопа Голосистого Слуги
Солидарньій Голос Батькивщиньі
Голос Батькивщиньі из Жопьі
Этот голос из канализации и создали для того, чтобы отнять голоса у Пороха.
потом стал, Обожеслав Вакарчук..
щас, Вялослав Вакарчук..
..
походу, "партия "Вголосину" берет уроки у Саши Грей, что б объедениться с семью партиями сразу..
Як нам набридли ваші пики.
І ви, з трибун, дурноязикі,
І ви, пихаті діячі,
Що десь волаєте до ночі,
Вже так намуляли нам очі,
Що ми б сховались залюбки,
Щоб день не бачить ваші рила.
Так, ні ж, ви знову, як круки,
Усюди лізете без мила:
"Дивіться, ось ми, гарні ми,
Вам інших, людоньки, не треба!".
Втекти до сонця, поля, неба
Від тої вашої юрми,
Що тхне горілкою та лаком.
Або гектарів двісті з гаком
Відгородити вам землі,
Щоб ви гасали там, за муром.
Ні, не як табір, все культурно,
Доляри, з їжею кулі
Кидать туди вам без упину.
Лише забудьте Україну.
Її натомленій душі
Потрібен спокій, Божа ласка…
Отак я мріяв.Знаю - казка.
Бо ви ж - нахабні, як прищі.
Замажеш спереду вас трошки,
Почнете ззаду виникать.
Та де узяти стільки грошей,
Щоб пельки вам позатикать?!!
Ян Таксюр
😂
https://youtu.be/VJGUGLxxErQ "Тогда, за Юмор. Не чокаясь."
https://youtu.be/VJGUGLxxErQ Выступление: в юморе остались только дизеля
В политику сложно
Войти без Гордона.
С Гордоном полегче...
Молчать, господа!