Качура заявив, що його слова про створення коаліції "Слуги народу" і ОПЗЖ "вирвані з контексту", і вимагає видалити відповідну новину

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що його слова про "вибудовування" якоїсь конструкції в місцевих радах на південному сході України між представниками партій "Слуга народу" і ОПЗЖ "вирвані з контексту".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Політичні опоненти ні перед чим не зупиняться, щоб повернутися до влади! Прочитав вирвані з контексту "цікаві" заголовки, в яких начебто посилаються на мої слова про створення коаліції Слуги Народу та ОПЗЖ. Насправді, на питання інтерв’юера я сказав, що на південному сході необхідне вибудовування якихось конструкцій як з так званими регіональними партіями, так і з національними партіями, які отримають підтримку виборців. Депутати, які оберуться від "Слуги народу", будуть вимушені комунікувати з усіма партіями в місцевих радах, як і ми в стінах парламенту", - пояснив Качура.

Також читайте: Вибори до районних рад відбудуться у всій Україні, зокрема на Донбасі, - член ЦВК Мірошниченко

"Коаліції СН і ОПЗЖ не буде! Почитайте чинне законодавство. В міських радах взагалі немає такого поняття, як коаліція. Все буде добре! Зради немає!" - резюмував нардеп.

Зазначимо, що в редакцію Цензор.НЕТ надійшов запит від адвоката Качури, в якому він просить видалити новину ("Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути". ВІДЕО"), оскільки вона нібито "не відповідає дійсності" і принижує честь, гідність і ділову репутацію нардепа.

Однак у новині і не було мови про "коаліцію" двох партій, а цитувалися його слова про те, що в місцевих радах "Слузі народу" не вдасться уникнути співпраці з ОПЗЖ, "тому треба буде якусь конструкцію вибудовувати".

Цей фрагмент ви можете подивитися на відрізку інтерв'ю 45:06 - 53:40.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.