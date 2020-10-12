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Новини Місцеві вибори-2020
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Качура заявив, що його слова про створення коаліції "Слуги народу" і ОПЗЖ "вирвані з контексту", і вимагає видалити відповідну новину

Качура заявив, що його слова про створення коаліції

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що його слова про "вибудовування" якоїсь конструкції в місцевих радах на південному сході України між представниками партій "Слуга народу" і ОПЗЖ "вирвані з контексту".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Політичні опоненти ні перед чим не зупиняться, щоб повернутися до влади! Прочитав вирвані з контексту "цікаві" заголовки, в яких начебто посилаються на мої слова про створення коаліції Слуги Народу та ОПЗЖ. Насправді, на питання інтерв’юера я сказав, що на південному сході необхідне вибудовування якихось конструкцій як з так званими регіональними партіями, так і з національними партіями, які отримають підтримку виборців. Депутати, які оберуться від "Слуги народу", будуть вимушені комунікувати з усіма партіями в місцевих радах, як і ми в стінах парламенту", - пояснив Качура.

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"Коаліції СН і ОПЗЖ не буде! Почитайте чинне законодавство. В міських радах взагалі немає такого поняття, як коаліція. Все буде добре! Зради немає!" - резюмував нардеп.

Зазначимо, що в редакцію Цензор.НЕТ надійшов запит від адвоката Качури, в якому він просить видалити новину ("Качура про об'єднання СН і ОПЗЖ у місцевих радах: "Це однозначно буде. Цього не уникнути". ВІДЕО"), оскільки вона нібито "не відповідає дійсності" і принижує честь, гідність і ділову репутацію нардепа.

Однак у новині і не було мови про "коаліцію" двох партій, а цитувалися його слова про те, що в місцевих радах "Слузі народу" не вдасться уникнути співпраці з ОПЗЖ, "тому треба буде якусь конструкцію вибудовувати".

Цей фрагмент ви можете подивитися на відрізку інтерв'ю 45:06 - 53:40.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Качура заявив, що його слова про створення коаліції Слуги народу і ОПЗЖ вирвані з контексту, і вимагає видалити відповідну новину 01

Автор: 

місцеві вибори (1366) Слуга народу (2822) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+57
МОЗГИ и СОВЕСТЬ у тебя, урода "вырваны из контекста"!!!
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12.10.2020 16:15 Відповісти
+50
Бедный контекст.

Они за год его в клочья порвали ,

на контексте уже места живого нет из-за этих клоунов.
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12.10.2020 16:28 Відповісти
+46
как вы лядь задрали своим вырванным контекстом!!!
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12.10.2020 16:16 Відповісти
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свинья. Облить его фекалиями.
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13.10.2020 08:41 Відповісти
Да шо ж у них всё контекст выпадает и выпадает, мож его запихнуть поглубже?
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13.10.2020 09:31 Відповісти
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