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Новости Местные выборы-2020
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Качура заявил, что его слова о создании коалиции "Слуги Народа" и ОПЗЖ "вырваны из контекста" и требует удалить соответствующую новость

Качура заявил, что его слова о создании коалиции

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что его слова про "выстраивание" некой конструкции в местных советах на юго-востоке Украины между представителями партий "Слуга народа" и ОПЗЖ "вырваны из контекста".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Политические оппоненты ни перед чем не остановятся, чтобы вернуться к власти! Прочитал вырванные из контекста "интересные" заголовки, в которых вроде бы ссылаются на мои слова о создании коалиции Слуги Народа и ОПЗЖ. На самом деле, на вопрос интервьюера я сказал, что на юго-востоке необходимо выстраивание каких-то конструкций как с так называемыми региональными партиями, так и с национальными партиями, которые получат поддержку избирателей. Депутаты, которые изберутся от "Слуги Народа" будут вынуждены коммуницировать со всеми партиями в местных советах, как и мы в стенах парламента", - нояснил Качура.

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"Коалиции СН и ОПЗЖ не будет! Почитайте действующее законодательство. В городских советах вообще нет такого понятия как коалиция. Все будет хорошо! Предательства нет!" - резюмировал нардеп.

Отметим, что в редакцию Цензор.НЕТ поступил запрос от адвоката Качуры, в котором он просит удалить новость ("Качура об объединении СН и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать". ВИДЕО"), поскольку она якобы "не соответствует действительности" и унижает честь, достоинство и деловую репутацию нардепа.

Однако в новости и не было речи о "коалиции" двух партий, а цитировались его слова о том, что в местных советах "Слуге народа" не удастся избежать сотрудничества с ОПЗЖ "поэтому надо будет некую конструкцию выстраивать".

Данный фрагмент вы можете посмотреть на отрезке интервью с 45:06 - 53:40.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Качура заявил, что его слова о создании коалиции Слуги Народа и ОПЗЖ вырваны из контекста и требует удалить соответствующую новость 01

Автор: 

местные выборы (2752) Слуга народа (2638) Оппозиционная платформа - За жизнь (453) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+57
МОЗГИ и СОВЕСТЬ у тебя, урода "вырваны из контекста"!!!
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12.10.2020 16:15 Ответить
+50
Бедный контекст.

Они за год его в клочья порвали ,

на контексте уже места живого нет из-за этих клоунов.
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12.10.2020 16:28 Ответить
+46
как вы лядь задрали своим вырванным контекстом!!!
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12.10.2020 16:16 Ответить
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свинья. Облить его фекалиями.
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13.10.2020 08:41 Ответить
Да шо ж у них всё контекст выпадает и выпадает, мож его запихнуть поглубже?
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13.10.2020 09:31 Ответить
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